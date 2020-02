Kohun keskellä olevan HSK:n uusi hallitus tuli räväkästi julkisuuteen: ”Viime viikkoina on lyöty rajuja leimoja ihmisiin”

HSK:lle valittiin uusi hallitus tiistaina. Keskiviikkona seuran verkkosivuilla julkaistiin tiedote.

HSK:n tiistai-iltana valittu uusi hallitus tuli räväkästi julkisuuteen keskiviikkoaamuna seuran verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.

HSK:n uudeksi puheenjohtajaksi valittu Mikael Nyberg kritisoi tiedotteessa tapaa, jolla hyllytetyn valmentajan Mirjami Penttisen kohutapausta on käsitelty.

– Viime viikkoina on lyöty rajuja leimoja ihmisiin, seuraan ja jopa koko lajiin hyvin vajaan tiedon varassa, nimettömiin lähteisiin nojaten ja asiasta tietämättömien tahojen toimesta. HSK:n uusi hallitus ei aio tällaiseen sortua. Meidän tavoitteemme on rakentaa uudestaan seura, joka on nyt kokenut kovia, puheenjohtaja linjasi.

Tiedotteessa myös kirjoitetaan, että seuran ensisijainen tehtävä on nyt huolehtia siitä, että sekä luistelun harrastajat että luisteluun vahvalla intohimolla suhtautuvat huippu-urheilijat saavat seuralta ja valmennustiimiltä kaiken tarvitsemansa tuen.

HSK on jakautunut vahvasti kahteen leiriin Penttisen kohutapauksen vuoksi. Edellinen hallitus erosi kaksi viikkoa sitten seuran sisällä olevien mielipide-erojen vuoksi.

Penttistä tukeva uusi hallitus

Yleisen tiedon mukaan tiistaina valittu HSK:n uusi hallitus on vahvasti Penttisen puolella. Tuoreessa tiedotteessa uusi hallitus ei vielä ota kantaa siihen, mihin jatkotoimiin se aikoo ryhtyä Penttisen suhteen.

Mirjami Penttinen kuvattuna vuonna 2016.

Penttinen sai noin kuukausi sitten Taitoluisteluliitolta vuoden kilpailukiellon. Penttinen valittaa päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan.

– Hallituksen tiedossa on, että Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan tekemän päätöksen valitusaika on käynnissä, minkä johdosta päätöstä ei voida pitää lopullisena, HSK:n tiedotteessa kirjoitettiin.

Tiedotteessa myös kerrottiin, että HSK:n uusi hallitus on välittömästi yhteydessä Taitoluisteluliiton kanssa ja toivoo, että keskustelut tilanteen ratkaisemiseksi voidaan käydä hyvässä yhteistyössä.

Lisäselvitys torstaina

HSK:n uusi hallitus ja Taitoluisteluliitto tapaavat torstaina illalla. Torstaina HSK:n uuden hallituksen täytyy myös toimittaa Taitoluisteluliitolle lisäselvitys siitä, millaisiin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä Penttisen tapauksessa.

HSK on hyllyttänyt Team Uniqueta valmentaneen Penttisen toistaiseksi.

Ilta-Sanomat kysyi Taitoluisteluliiton toiminnanjohtajalta Outi Wuorenheimolta, miten Taitoluisteluliitto suhtautuu siihen, että HSK:hon valittiin Penttistä tukeva hallitus.

– Emme lähde spekuloimaan sillä, mitä mieltä uusi hallitus on. Juttelemme seuran uuden hallituksen kanssa tällä viikolla, Wuorenheimo sanoi.