Seuran hallitus erosi, mutta kohuvalmentaja Mirjami Penttinen pysyy hyllyllä – kohtalo ratkeaa Pirkkolan uimahallilla

Team Uniquen päävalmentaja Mirjami Penttinen on toistaiseksi hyllyllä.

Kiista Mirjami Penttisen kohtalosta sai Helsingin Luistinklubin hallituksen eroamaan. Kohuvalmentajan kohtalonpäivä on nyt helmikuussa.

Helsingin Luistinklubin HSK:n hallitus piti sunnuntaina dramaattisen kokouksen.

Hallituksen piti päättää siitä, millaisen lisäselvityksen se laatii Taitoluisteluliitolle, joka vaati sellaista seuralta kilpailukieltoon määrätyn Mirjami Penttisen tapaukseen liittyen.

Selvitys ei valmistunut, vaan sen sijaan HSK:n hallitus päätti erota. Dramaattisen päätöksen syynä on seuraa ravisteleva kiista siitä, saako Penttinen jatkaa HSK:n päävalmentajana.

– Hallitukselle tuotiin esiin tyytymättömyys seuran hallituksen päävalmentajaa koskeviin päätöksiin. Nämä näkemyserot olivat syynä myös siihen, että hallitus totesi sunnuntaina kokouksessaan, ettei sillä ole edellytyksiä jatkaa tehtävässään, koska se ei nauti seuran jäsenten luottamusta, HSK:n eronnut hallitus tiedotti tiistaina.

Seura pitää 11. helmikuuta ylimääräisen kokouksen Pirkkolan uimahallin kokoustilassa, jossa se valitsee itselleen uuden hallituksen. Ainakin siihen asti Penttinen pysyy hyllytettynä tehtävistään. Penttinen on toiminut tehtävässään menestyksekkäästi. Hän on mm. johtanut Team Uniquen muodostelmaluistelun MM-kultaan vuonna 2013.

Osa HSK:n jäsenistä haluaisi Penttisen jatkavan tehtävässään, osa pitää valmentajan rikkomuksia niin vakavina, että hänet pitää lopullisesti siirtää sivuun tehtävistään.

– Valmentajakysymyksen käsittely siirtyy seuran jäsenten valitsemalle uudelle hallitukselle. Uusi hallitus vastaa myös Suomen Taitoluisteluliiton vaatimaan lisäselvitykseen. Päätös vapauttaa päävalmentaja Mirjami Penttinen tehtävistään toistaiseksi on voimassa edelleen, seura tiedotti.

Ilta-Sanomat yritti tiistaina tavoitella niin eronnutta puheenjohtajaa Pirjo Hellää kuin muita HSK:n eronneen hallituksen jäseniä. He eivät halunneet vastata kysymyksiin, vaan viittasivat seuran kotisivuilla julkaistuun tiedotteeseen.

– Kulunut viikko on ollut raskas kaikille, keitä tämä asia koskettaa. Olemme erityisen pahoillamme niiden puolesta, jotka ovat joutuneet kohtamaan julkisuudessa ja raportissa esille nousseita asioita. Olemme myös pahoillamme, että tällaista on päässyt tapahtumaan omassa seurassamme, tiedotteessa sanottiin.

– Meille on tärkeää, että työtä tehdään lasten ja nuorten hyväksi ja heidän ehdoillaan ja että jokainen saa harrastaa ja kilpailla turvallisessa ja innostavassa ympäristössä. Tämän eteen olemme hallituksessa tehneet työtä.

Taitoluisteluliitto langetti toissa viikon perjantaina 17. tammikuuta Penttiselle ankarimman silloisten sääntöjen mukaisen rangaistuksen: kahdentoista kuukauden mittaisen kilpailukiellon.

Liiton kurinpitovaliokunnan mukaan Penttinen syyllistyi urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

Penttisen asianajaja Petteri Sotamaa sanoi reilu viikko sitten STT:lle, että Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätös on yksipuolinen ja oikeudellisesti kestämätön. Sotamaan mukaan väitteet valmentajan asiattomasta toiminnasta ovat keskeisiltä osin virheellisiä.

Penttisellä on oikeus valittaa päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Hän ei ole vielä tehnyt valitusta, mutta on juristeineen mitä ilmeisimmin sellaista laatimassa. Valitus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa kilpailukieltopäätöksestä.