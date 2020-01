Emmi Peltonen loisti EM-jäällä – upea onnistuminen toi ennätyspisteet: ”Saan olla tosi ylpeä itsestäni”

Emmi Peltonen ja Linnea Ceder onnistuivat taitoluistelun EM-kisoissa. Lyhytohjelmista oli tuloksena uudet ennätyspisteet.

Grazissa pidettävissä taitoluistelun EM-kisoissa nähtiin perjantaina kaksi leveisiin hymyihin ja iloisiin tunnelmiin päättynyttä suomalaissuoritusta. Emmi Peltonen ja Linnea Ceder parantelivat molemmat komeasti omia ennätyspisteitään naisten lyhytohjelmassa. Nappionnistumiset siivittivät kaksikon vaivatta lauantaiseen 24 parhaan luistelijan vapaaohjelmaan.

Pisteet 66,49 luistellut Peltonen, 20, oli lyhytohjelman jälkeen viidentenä ja pääsee siis luistelemaan vapaaohjelmansa kuumassa ryhmässä.

– Kaikkien vaikeuksien kautta ihana tunne tuollainen onnistuminen EM-jäällä. Tosi upea hetki, puhelimitse tavoitettu Peltonen iloitsi IS:lle perjantaisen suorituksen jälkeen.

Emmi Peltosen lyhytohjelman ennätyspisteet ennen perjantaita olivat 60,48. Nyt ne ovat 66,49.

Vaikeuksilla Peltonen viittasi kesäkauden ja osan syksyä häirinneeseen loukkaantumiseen, pieneen nilkkavammaan. Kuluvalla kaudella Peltonen onkin kilpaillut harvakseltaan. EM-kisoja edelsi kuitenkin onnistunut harjoitusjakso, jonka tulokset olivat nähtävillä lyhytohjelmassa.

– Se oli tosi upea ohjelma tänään, saan olla tosi ylpeä itsestäni ja siitä työstä, minkä tein, Peltonen sanoi.

Peltonen on arvokisatasolla jo varsin kokenut luistelija, mutta huippuonnistuminen on antanut odottaa. Nyt se tuli – ja urheilijan ilo näkyi televisioruudunkin välityksellä.

– Nautin joka hetkestä. Tuli tosi hyvä tunne, kun kaikki vain loksahti paikoilleen. Se oli upea tunne, enkä pystynyt enää sitä hymyäkään pitää sisällä, Peltonen naurahti.

Yhtä iloiselta vaikutti aikuisten arvokisatasolla debytoinut Linnea Ceder. 17-vuotias luistelija nosti lyhytohjelman ennätyspisteensä lukemiin 58,01. Lauantaiseen vapaaohjelmaan hän lähtee sijalta 15.

– Huikeaa, että pystyin puristamaan tuollaisen suorituksen tällaiseen paikkaan, kansainvälistä ennätystään lähes viidellä pisteellä parantanut Ceder tunnelmoi.

Linnea Ceder debytoi tyylillä aikuisten arvokisatasolla.

Ceder luisteli lyhytohjelmansa puhtaasti ja virheettömästi. Kolmoislutz-yhdistelmä, soolokolmoisflippi ja pakollinen axel onnistuivat, samoin piruetit ja askelsarja. Ei olisi arvannut, että sisällä kiehui.

– Jännitti tosi paljon. Mutta itseluottamus oli kohdillaan ja tiesin, että pystyn, Ceder sanoi.

– Loppuasennossa tuli mieleen vain ”jes”!

Vapaaohjelma alkaa lauantaina Suomen aikaa kello 19.30. Lyhytohjelman jälkeen kilpailun kärjessä on Venäjän Alena Kostornaja pistein 84,92. Venäläisluistelijoilla on kolmoisjohto, sillä Anna Shtsherbakova on toisena (77,95) ja Aleksandra Trusova kolmantena (74,95).

Peltosen edellä on myös Sveitsin Alexia Paganini, joka keräsi lyhytohjelmastaan 68,82 pistettä.

Suomen kolmas edustaja Jenni Saarinen epäonnistui lyhytohjelmassaan ja karsiutui vapaaohjelmasta. Saarinen keräsi 42,61 pistettä ja oli sijalla 33.