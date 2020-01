Kohuvalmentaja Mirjami Penttinen avoimena haastattelussa 2017: ”Synnytin keskiviikkona ja sunnuntaina olin normaalisti jäällä”

Luistelukohun keskipisteessä oleva valmentaja Mirjami Penttinen antoi avoimen, arkeaan kuvaavan haastattelun Taitoluistelulehdelle joulukuussa 2017.

Valtavassa muodostelmaluistelukohussa viime viikon ollut valmentaja Mirjami Penttinen on kiireinen, luistelulle elämänsä pyhittänyt kahden alaikäisen lapsen äiti, ilmenee Taitoluistelulehden haastattelusta, joka on julkaistu joulukuussa 2017.

Penttinen valottaa artikkelissa myös avioliittonsa alkua. Hän oli siirtynyt HSK:n muodostelmaluistelun päävalmentajaksi maaliskuussa 2000. Hän tapasi nykyisen miehensä joukkueharjoituksissa, joissa Mirjami Penttinen oli valmentaja ja häntä kuutisen vuotta nuorempi Ville Penttinen luistelija.

Lehden mukaan pari piti matalaa profiilia ihastumisestaan parin vuoden ajan. Häät olivat kuitenkin julkiset: ne järjestettiin jäällä Lohjalla Kisakallion urheiluopistolla ja kuvattiin Ylen Juhannushäät-ohjelmaan 2004.

Kaupunkilehti Tamperelainen haastatteli Juhannushäät-ohjelman tuottajan Juha-Pekka Ristmeren 23. tammikuuta 2020. Tamperelainen kertoo, että mainittu hääohjelma kantaa nykyisin nimeä Unelmahäät, ja Satuhäät-nimellä sitä esitettiin Ylellä.

Mirjami Penttinen kuvattiin Helsingissä vuonna 2016.

Tamperelaisen mukaan Mirjami Penttinen (os. Paakkanen) oli hääpäivänä 29 ja Ville Penttinen 23-vuotias.

Pariskunnan lapset syntyivät 2005 ja 2008. Mirjami Penttinen valottaa artikkelissa kovaa arkeaan ja intohimoaan luisteluvalmentamista kohtaan kertomalla esikoisen syntymästä näin:

– Synnytin keskiviikkona ja sunnuntaina olin normaalisti jäällä kaikkien neljän joukkueen kanssa. Tietysti se oli umpihullua, enkä suosittele sitä kenelläkään muulle. Mutta kun katson, miten sosiaalisia tytöt ovat, kun ovat kasvaneet täällä hallilla, se on antanut heille paljon, rohkeutta olla vieraiden ihmisten seurassa ja kykyä toimia uusissa tilanteissa. Samalla he ovat saaneet olla vanhempiensa kanssa todella paljon, Mirjami Penttinen kertoo haastattelussa.

”Arki on Excelissä”

Artikkeli on otsikoitu ”Arki on Excelissä” ja se kuvaa kiireisen ja paljon harrastavan perheen aikataulutusta. Ville Penttinen on varsinaiselta ammatiltaan urheiluvaatealan yrittäjä, ja sivutoimenaan hän valmentaa HSK:ssa.

Jutusta käy ilmi, että valmentaminen on vaativa ja kokonaisvaltainen työ, eikä arjen pyörittäminen olisi mahdollista ilman suurta intohimoa ja tarkkaa aikataulua.

Loppuvuodesta 2017 pariskunta kuitenkin uskoi jaksavansa ja kertoi nauttivansa elämästään täysin rinnoin.

– Siinä vaiheessa kun taakasta tulee liian iso perheelle tai itselle, tämä on ohi. Vielä se tuntuu mielekkäältä, Ville Penttinen tiivisti Taitoluistelulehdelle joulukuussa 2017.

Penttinen kiistää syytökset

Suomen taitoluisteluliitto langetti huippujoukkue Team Uniqueta valmentaneelle Mirjami Penttiselle 12 kuukauden kilpailukiellon 17. tammikuuta. Kielto koskee liiton alaista kilpailutoimintaa.

Samana päivänä Yle julkaisi laajan artikkelin, jossa ”yhteensä kolmetoista entistä muodostelmaluistelijaa kertoo Yle Urheilulle kyseisen valmentajan alistavasta ja nöyryyttävästä käytöksestä sekä pitkään jatkuneesta henkisestä väkivallasta.”

Vähän myöhemmin Team Uniquen emoseura HSK vapautti Penttisen tehtävästään.

– Olen äärimmäisen järkyttynyt ja pahoillani tilanteesta. En ole koskaan halunnut loukata tai satuttaa yhtään urheilijaa, kommentoi Penttinen STT:lle toimittamassaan lausunnossa 21. tammikuuta.

Penttinen on kiistänyt itseensä kohdistuneet syytökset.

Hänen asianajajansa Petteri Sotamaa sanoi STT:lle, että Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätös on yksipuolinen ja oikeudellisesti kestämätön. Hän sanoo väitteitä valmentajan asiattomasta toiminnasta keskeisiltä osin virheellisiksi.

On ilmeistä, että Penttinen valittaa päätöksestä.