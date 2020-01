Salattu raportti paljastaa luisteluskandaalin yksityiskohdat – maksoi satojatuhansia euroja, kymmeniä kuultiin

Luisteluvalmentajan hyllytystä edelsi kuukausien selvitystyö, jossa osapuolia edustivat huippujuristit. Kymmeniä kuultiin.

Taitoluisteluliitto kertoi viime viikon perjantaina rangaisseensa suomalaista muodostelmaluisteluvalmentajaa 12 kuukauden liiton alaista toimintaa koskevalla kilpailukiellolla ja toista valmentajaa varoituksella.

Sanktioiden perusteluiksi kerrottiin epäasiallinen käytös ja eettisten sääntöjen rikkominen.

Liitto ei kertonut raskaammin rangaistun valmentajan nimeä, mutta se paljastui pian julkisuudessa Team Uniquen päävalmentajaksi Mirjami Penttiseksi. Tämä on kiistänyt itseensä kohdistuneet syytökset ja pitää kurinpitopäätöstä perusteettomana.

Tapauksen ja tapahtumien yksityiskohdista on liikkunut julkisuudessa monenlaisia versioita, mikä johtuu osittain Taitoluisteluliiton tekemästä salauspäätöksestä. Liiton kurinpitolautakunnan selvitystyöstä laadittu noin 40 liuskan loppuraportti päätettiin liiton hallituksessa salata kokonaan. Asiasta kerrottiin julkisuuteen vain päätös lyhyine perusteluineen.

Raportti laadittiin satojen liuskojen taustamateriaalista, joka on yhtä lailla salattu. Ilta-Sanomien haastatteleman, raportin lukeneen henkilön mukaan tapahtumien kulku avautuisi kaikille huomattavasti loogisemmin, jos raportti olisi julkinen.

Taitoluisteluliiton puheenjohtajan Laura Raition mukaan loppuraportin julkistaminen olisi vaarantanut useiden prosessiin osallistuneiden henkilöiden nimensuojan.

Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio perusteli torstaina salaamista näin:

– Ymmärrän mielenkiinnon materiaalia kohtaan. Ensinnäkin kurinpitolautakunnan käsittely on luottamuksellinen, ja siihen asianosaisten on voitava luottaa. Päätöslauselma on julkaistu ja siitä ilmenevät annetut rangaistukset. Meidän tulee suojella uhrien henkilöllisyyttä, ja raportin julkistaminen voisi vaarantaa useiden yksityisyyden. Ilman nimiäkin henkilöllisyyden voisi raportista mahdollisesti päätellä.

Kurinpitolautakunta – jonka kokoonpanoon kuuluu mm. kaksi juristia – kuuli noin kaksi kuukautta kestäneen selvitystyönsä aikana kymmeniä asianosaisia, kuten Team Uniquen nykyisiä ja entisiä urheilijoita ja näiden lähipiiriä sekä myös valmentajia ja näiden lähipiiriä.

Kurinpitolautakunta toimii luottamuspohjalta kulu- ja matkakorvauksin, mutta prosessin juridiset kulut nousevat varovaisenkin arvion mukaan satoihintuhansiin euroihin.

Valmentajia edustaa erittäin nimekäs asianajaja Petteri Sotamaa ja Taitoluisteluliittoa maailman maineikkaimpiin urheilujuristeihin kuuluva Markus Manninen. Hän oli urheilun kansainvälisessä vetoomuselimessä CAS:ssa päättämässä esimerkiksi hiihtäjä Therese Johaugin kohtalosta vuonna 2017.

Lisäksi kurinpitolautakunnan lainopillinen palvelu ostettiin maineikkaasta asianajotoimistosta Castren & Snellmanista, joka mm. laati kokonaismateriaalista tapauksen sittemmin salatun loppuraportin.

Kukin osapuoli vastaa lähtökohtaisesti itse juridisista kuluistaan.

Markus Mannisen ja Castren & Snellmanin palkkiot maksavan Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio lupasi kertoa kurinpitoasioihin kuluneen summan julkisuuteen, kun liiton seuraava tilinpäätös on hyväksytty. Liiton operatiivinen budjetti esimerkiksi vuonna 2018 oli noin kaksi miljoonaa euroa.

– Tapauksen huolellinen, ammattitaitoinen ja tasapuolinen käsittely oli erittäin tärkeää osapuolille, liitolle ja koko suomalaiselle urheilulle, Raitio sanoi.

Kun erilaiset valitusasteet on aikanaan käyty läpi, Case Penttisestä muodostuu jopa suomalaisen urheilun sisäisen oikeudenkäyttöjärjestelmän ennakkotapaus.

Useat julkisuudessa esiintyneet henkilöt ovat kummastelleet sitä, että Team Uniquen hyllyttämä Penttinen saisi sanktiostaan huolimatta yhä toimia valmentajan ammatissaan kaikissa harjoitustilanteissa ja ulkomaisissa kilpailuissa.

Tämä johtuu siitä, että sanktiossa tarkoitetut teot ovat tapahtuneet Taitoluisteluliiton entisen säännöstön aikana. Sitä käytettiin tapauksen seuraamusharkinnassa. Tuolloiset säännöt eivät sallineet antaa kilpailukiellon sijasta huomattavasti raskaampaa toimintakieltoa, joka kieltää kaiken toiminnan urheilun parissa.