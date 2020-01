Luisteluskandaali hämmästytti ”erittäin kovaa valmennusta” saaneen Jani Sievisen: ”Jos kielenkäyttö on tosiaan ollut tuollaista...”

Viisi entistä huippu-urheilijaa kertovat nyt kokemuksistaan valmennettavana olemisesta.

Uintilegenda Jani Sievinen, 45, kertoo saaneensa vuosikausia ”erittäin kovaa valmennusta”. Viimeaikaisessa keskustelussa häntä hämmentää yksi asia:

– Jos kielenkäyttö on tosiaan ollut tuollaista, niin siinä on ero. Meilläkin se oli kovaa, muttei koskaan nöyryyttävää tai alatyylistä. Kuri ja käskyvaltasuhteet olivat selvät, kuten sen ajan yhteiskunnassa joka sektorilla. Valmentaja käski, minä tein, ja suunta oli sama.

– Kehittävän valmennuksen on huippu-urheilussa oltava kovaa, mutta se voi olla kovaa oikealla ja väärällä tavalla. Valmentajan tulee kehittää, ei alistaa urheilijaa.

Uinnin maailmanmestari, olympiahopeamitalisti ja maailmanennätysmies Jani Sievinen.

Keskustelu valmennuksen tilasta suomalaisessa urheilussa sai jälleen tulta, kun Taitoluisteluliitto määräsi viime perjantaina lajissaan huipulle yltäneen muodostelmaluistelun valmentajan Mirjami Penttisen vuodeksi kilpailukieltoon urheilun eettisten sääntöjen rikkomisesta.

Liitto katsoi Penttisen käyttäneen toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä. Penttinen on kiistänyt syytökset.

Syksyllä 2018 Urheilulehti kertoi joukkuevoimistelun joukkuevoimistelun raadollisesta puolesta.

Ville Nieminen: ”Valmentajan pitää pystyä perustelemaan metodinsa ja seisomaan niiden takana”

Jääkiekkovalmentaja, Stanley Cup -mestari ja leijonamitalisti Ville Nieminen, 42, kertoo seuranneensa viime päivien uutisointia muodostelmaluistelun parista. Se on herättänyt monia ajatuksia.

– Koska en tarkasti tiedä tapauksen yksityiskohtia, voin vain pohdiskella yleisellä tasolla.

Nieminen arvelee Suomessa hieman päässeen unohtumaan se, että jokainen merkittävä menestys jokaisessa lajissa on hintalapun takana.

– Jokainen menestyjä antaa ”uhrin”. Esimerkiksi kyseisen lajin dynamiikka, kuri, ryhmäpaine ja pienet marginaalit vaativat paljon. Nyt täytyy vain kysyä, minkä kokoisen ”uhrin” me Suomessa vuonna 2020 hyväksymme menestyksen hinnaksi. Kysymys on vastaamatta. Missään tapauksessa ”uhri” ei kuitenkaan voi olla viime päivinä mediasta luetun kaltainen.

Jääkiekon Stanley Cup -voittaja Ville Nieminen.

Omalla urallaan erittäin kovien valmentajien kanssa työskennellyt, omille äärirajoilleen määrätietoisesti puskenut ja rajua palautetta traumatisoitumatta vastaanottanut Nieminen pohtii myös sitä, sekoitetaanko kova valmennus ja alistaminen ja kiusaaminen keskenään.

– Valmius ottaa vastaan äärimmäisen kovaa valmennusta ei varmasti ole sama kuin 1990-luvulla. Eikä sen pitäisikään olla sama. Pettymysten sietokyky – urheilun tärkeimpiä kasvatuksellisia tavoitteita edelleen – ei missään nimessä ole tänä päivänä samalla tasolla kuin silloin.

Helsinkiläiseen muodostelmaluistelujoukkueeseen kytkeytyneessä keskustelussa Niemistä on mietityttänyt myös se, mihin suuntaan keskustelua on viety.

– Missä menee raja yksittäisen valmentajan julkisessa lynkkaamisessa ja pysyykö keskustelu kohtuuden rajojen sisäpuolella?

Osan jupakasta Nieminen katsoo huonon kommunikoinnin sekä puutteellisten resurssien syyksi.

– Valmennuksen tehtävä on kehittää urheilijaa eli tavallaan viedä tavoitelippua kauemmaksi tai keksiä keinot päästä lähemmäksi lippua. Se voi aiheuttaa välillä fyysistä ja jopa henkistä pahanolontunnetta. Valmentajan pitää pystyä perustelemaan metodinsa ja seisomaan niiden takana.

Nieminen pohtii myös SM-liigan tämän kauden valmentajapotkuaaltoa, joka kuvaa tämän hetken valmennuksen murrosta.

– Suomessa tuntuu olevan käynnissä hieman omituinen prosessi, jossa valmentajista tehdään ikään kuin vastapelureita, vaikka valmentajat ovat varmasti samassa, yhteisessä taistelussa kuin organisaatio, joukkue ja urheilijat. Valmentajat ovat kovilla murroksen ja menestyspaineiden keskellä.

Jari Isometsä: Valmennus oli kovaa, muttei epäasiallista.

Ex-huippuhiihtäjä Jari Isometsä, 51, muistelee, ettei ikinä kokenut yhtäkään valmennustilannettaan epäasialliseksi.

– En maajoukkueissa, en seurassa. Joskus käskettiin treenata kovempaa, mutta vielä useammin käskettiin levätä enemmän. Valmennus oli kovaa, muttei epäasiallista.

Hän ei usko, että aika olisi kullannut muistoja.

– En kerta kaikkiaan usko, että olen kokenut mitään sellaista, mitä tämä nykyinenkään sukupolvi voisi pitää epämiellyttävänä. Ylipäätään katson, että jos hiihdon pariin tulisi henkilö, joka puhuisi kuten tämän kyseisen henkilön nyt sanotaan puhuneen, sellainen tyyppi naurettaisiin ulos aika nopeasti.

Hiihdon kolminkertainen olympiamitalisti ja nelinkertainen MM-mitalisti Jari Isometsä.

Jukka Keskisalo: ”Äänekäskin valmennus oli aina asiallista”

Estejuoksun Euroopan mestari Jukka Keskisalo, 38, muistaa ilkeimmän valmentajapalautteensa näin:

– Koutsi vertasi mäkitreeneissä päätäni vessapaperirullaan. Olin noudattanut vauhteja vähän oman pääni mukaan. Kaiken kaikkiaan äänekäskin valmennus oli aina asiallista, eikä mitään jäänyt hampaankoloon.

3000 metrin estejuoksun Euroopan mestari Jukka Keskisalo.

Hän uskoo, että tuore debatti kietoutuu nykyaikaan:

– Nykylapsien piirustuksia ja lauluääntä kehutaan kotona kympin arvoisiksi, vaikka totuus olisi toinen. Urheilussa tuleva palaute voi siksikin sattua. Toinen juttu on, että löytyy kanava palautteelle. 1970-luvun Kuhmossa on voinut olla yhtä lailla paha mieli, mutta sinne se on jäänyt.

Aino-Kaisa Saarinen: ”Liian positiivinen”

Ex-hiihtohuippu, Salpausselän kisojen pääsihteeri Aino-Kaisa Saarinen, 40, korostaa, ettei kiusaamista saa urheilussa suvaita.

– On silti aivan mahdoton uskoa tutkimusta, joka väittää kiusaamista urheilussa tavallisemmaksi kuin koulussa. Omalla urallani palaute oli asiapitoista, olisi jopa odottanut enemmän intohimoa.

Hiihdon nelinkertainen maailmanmestari ja viisinkertainen olympiamitalisti Aino-Kaisa Saarinen.

Kansainvälinen hiihtoliitto nimeää kisoihin vastuuhenkilön, jolle voi raportoida huonoista kohtelusta, olipa se mitä vain.

– Yleistä suhtautumistamme elämään ja urheiluun kuvaa ehkä se, että ruotsalainen maajoukkuevalmentajamme sai kyselyssä hiihtäjiltä negatiivisen palautteen. Hän oli liian positiivinen.