Entisiltä luistelijoilta rohkea kannanotto HS:ssä: ”On ollut toisille painajaisten näyttämö”

Nyt ottavat kantaa Team Uniquen entiset urheilijat.

Keskustelu helsinkiläisen muodostelmaluistelujoukkueen Team Uniquen toimintakulttuurista ja valmennuksen työskentelytavoista jatkuu.

Torstain Helsingin Sanomissa kantaa asiaan ottaa joukko Team Uniquen entisiä luistelijoita, jotka esiintyvät lehden mielipidepalstan kirjoituksessaan omalla nimellään.

Yhteensä kaksitoista entistä luistelijaa ei peittele kantaansa väitteisiin, jotka ovat nousseet julkisuuteen HSK:n sateenvarjon alla toimivan Team Uniquen osalta.

– Huipulle pääsy on kovaa työtä, ja tunteet ovat pelissä joka ikisellä. Silti me luotimme aina siihen, että menestys rakennetaan yhdessä, toisiamme tukien. On hirvittävää nähdä, että jälkeemme tulleet ovat saaneet niin toisenlaisia kokemuksia, kun päävalmentajan kärsivällisyys rakentaa menestystä eettisesti kestävälle pohjalle ei ole riittänyt. On sydäntä raastavaa ymmärtää, että joukkue, jossa meillä oli niin hyvä olla, on toisille ollut painajaisten näyttämö, ryhmä kirjoittaa.

Kaksitoista kirjoittajaa ilmoittaa myös olevansa valmis tukemaan luistelijoita ”näiden traumaattisten kokemusten käsittelyssä”.

Keskiviikkona selvisi, että kymmenet HSK:n muodostelmaluistelun SM-joukkueiden luistelijoiden vanhemmat vaativat avoimella kirjeellä, että päävalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoite palautetaan heti. Kirjeen on allekirjoittanut 72 vanhempaa. Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta määräsi hänet aiemmin tällä viikolla vuoden kilpailukieltoon.

Penttistä on syytetty valmennettaviensa halventamisesta, henkisestä väkivallasta ja asemansa väärinkäytöstä. Useat entiset valmennettavat ovat kertoneet Ylelle valmentajansa vuosia kestäneestä epäasiallisesta käytöksestä, jonka kerrotaan aiheuttaneen pahimmillaan urheilijoille mielenterveysongelmia ja syömishäiriöitä.