Tukikirjeen alullepanija puolustaa hyllytettyä Mirjami Penttistä – ”Välittävä ja empaattinen”

HSK:n luistelijoiden vanhemmat ovat jakautuneet kahteen leiriin.

Kymmenet HSK:n muodostelmaluistelun SM-joukkueiden luistelijoiden vanhemmat vaativat avoimella kirjeellä, että päävalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoite palautetaan heti. Kirjeen on allekirjoittanut 72 vanhempaa.

Luistelijoiden vanhempien avoimen kirjeen alulle pannut Maria Porkka sanoo STT:lle, että Penttisellä on takanaan vahva tuki. Porkan mukaan ketään ei ole erityisesti pyydetty mukaan avoimeen kirjeeseen, vaan ihmiset ovat pikemminkin halunneet tulla mukaan tukemaan Penttistä.

Penttistä kohtaan on esitetty rajuja syytöksiä. Häntä on syytetty valmennettaviensa halventamisesta ja nöyryyttämisestä sekä henkisestä väkivallasta ja asemansa väärinkäytöstä. Useat entiset valmennettavat ovat kertoneet Ylelle valmentajansa vuosia kestäneestä epäasiallisesta käytöksestä, jonka kerrotaan aiheuttaneen pahimmillaan nuorten urheilijoiden mielenterveysongelmia ja syömishäiriöitä.

Ylen viime viikon uutisen mukaan muodostelmaluisteluvalmentaja muun muassa käski joukkueensa tyttöjä yhdessä haukkumaan ja halventamaan ringin keskelle asetettua joukkuetoveriaan. Helsingin Sanomien mukaan Penttinen on sanonut väitteen "huutoringistä" olevan perätön.

Miten arvioit sitä, mistä tämä kritiikki kumpuaa?

– Mirjami (Penttinen) on hyvin värikäs persoona. Näen, että hän on myös hyvin välittävä ja empaattinen ja hän ottaa voimakkaasti kantaa asioihin. Mitään sellaista epäasiallista käytöstä, mitä nyt mediassa on kuvattu, en itse tunnista, Porkka sanoo.

Porkan mukaan myöskään avoimen kirjeen allekirjoittaneet eivät tunnista Penttistä mediassa olleista kuvailuista. Porkka sanoo, että kilpailu-urheiluun kuuluu vahvasti myös tunnelataus ja kilpaurheilussa kehittyminen vaatii, että mennään myös epämukavuusalueelle, ja ristiriidat kumpuavat mahdollisesti sieltä.

– Nuorille tuleva palaute ja kritiikki voidaan ottaa siinä mielessä, että se kuuluu lajin valmennukseen ja kehittymiseen tai sitten se voidaan ottaa itseensä. Mirjami on aina korostanut antavansa palautetta urheilijan tekemiseen ja suoritukseen liittyen, sekä kannustavassa että korjaavassa mielessä, Porkka sanoo.

Porkan käsityksen mukaan huutorinki oli tavallinen tsemppirinki ja tapahtumien kulusta on myös eriäviä näkemyksiä.

Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta asetti viime perjantaina Penttisen vuoden kilpailukieltoon. Seura kertoi puolestaan maanantaina, että se on toistaiseksi vapauttanut päävalmentajansa tehtävistään.

Avoimen tukikirjeen allekirjoittaneiden mukaan Penttinen on joukkueiden luistelijoiden kesken pidetty ja arvostettu valmentaja. He sanovat, että vanhemmilla on aina oikeus tulla seuraamaan harjoituksia. Vanhemmat vakuuttavat, että tällä kaudella syytösten taustalla kuvattua epäasiallista toimintaa ei ole havaittu.

STT:n haltuunsa saamassa kirjeessä vanhemmat pyytävät, että Helsingfors Skridskoklubbin eli Helsingin Luistinklubin hallitus on yhteydessä Suomen taitoluisteluliittoon neuvotellakseen kilpailukiellon aloituksen siirtämisestä.

Vanhempien mukaan kilpailukiellon alkaminen juuri ennen kauden tärkeimpiä kilpailuja vaarantaa aktiivisten luistelijoiden keskittymisen kauden päätavoitteisiin.

– SM-ryhmien vanhemmat katsovat, että ei ole erityistä syytä aloittaa kilpailukieltoa ennen kilpailukauden päättymistä eikä muutenkaan ennen valitusprosessin käsittelyn päättymistä, kirjeessä sanotaan.

Allekirjoittaneet vanhemmat sanovat, etteivät hyväksy häirintää, epäasiallista käyttäytymistä eivätkä väkivaltaa missään muodossa.

– Kannamme huolta myös siitä, miten kilpailukiellosta tiedottaminen ulkomaille kesken kilpailujen ja asian ympärillä sen jälkeen käyty julkinen keskustelu vaikuttaa ja on jo vaikuttanut nuorten urheilijoiden hyvinvointiin. Tiedossamme on, että sosiaalisessa mediassa myös urheilijoihin on kohdistettu epäasiallista kirjoittelua, vanhemmat sanovat.

Mirjami Penttisen tapaus on jakanut HSK:n luistelijoiden vanhemmat kahteen leiriin. Helsingin Sanomien haastattelemat vanhemmat ovat kertoneet, että useat joukkueissa luistelevien lasten vanhemmat ovat lähettäneet seuran hallitukselle kirjeen, jossa he vaativat Penttisen erottamista. Muuten he vetävät tyttärensä pois kilpajoukkueista.

Penttinen valmensi Team Unique -joukkueen maailmanmestaruuteen vuonna 2013.