Luisteluvalmentaja Ulla Papp avautuu – kritisoi takavuosien valmennuskoulutusta: ”Piti olla töykeä, kova ja julma”

Valmentaja Ulla Papp otti Facebookissa kantaa esille nousseeseen valmennuskulttuurikeskusteluun, jonka keskiössä on viime päivinä ollut Mirjami Penttinen.

Valmentaja Ulla Papp muistuttaa, että valmentajia koulutettiin autoritäärisiksi.

Taistoluisteluvalmentaja Ulla Papp otti kantaa kuumana käyvään keskusteluun taitoluistelun valmennuskulttuurista. Hän avautui asiasta Facebookissa.

Urheilupiireissä on kuohunut, kun julkisuuteen on tullut tietoja Helsingin Luistinklubin valmentajan Mirjami Penttisen julmiksi kuvatuista valmennusmetodeista. Viime viikon perjantaina Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta asetti Penttisen vuoden kilpailukieltoon.

Papp aloittaa päivityksensä hyvin yksiselitteisesti:

– Nyt on mieli hyvin maassa, hän kirjoittaa.

Papp kertoo, että 1990-luvulla valmentajakoulutuksessa tähdättiin autoritääriseen valmennustyyliin. Hän antaa ymmärtää nykyisten koviksi leimattujen valmentajien olevan systeemin luomuksia.

Hän kuvaili olleensa itse lähtökohtaisesti ”liian kiltti”, mikä tuli esille jo Jyväskylän yliopiston valmennuslinjalla, jolla oli hänen aikanaan vain kolme naista.

– Kaksi heistä lähti ensimmäisen viikon päästä pois. Minä jäin. ’Pärjäisit paremmin lastentarhanopettajana’. Olin se, jolle naurettiin. Piti kovettaa itsensä. Piti alkaa huutaa ja alkaa olemaan töykeä, kova ja julma. Autoritäärinen valmennus oli 1990-luvulla se, mihin tähdättiin ja mitä ihannoitiin, Papp taustoittaa.

Hän ei hyväksy sitä, että yksin valmentajia pidetään nykyisen urheiluvalmennuksen syyllisinä.

– Meille pitää antaa aikaa sopeutua muutokseen ja saada koulutusta, joka opettaa ensisijaisesti inhimillisyyteen, Papp kirjoittaa.

Papp kertoo itse pelastuneensa kurimuksesta tähän päivään käymällä viisivuotisen psykoterapiakoulutuksen ja asuttuaan Kanadassa 12 vuotta.

– Kaikilla ei ole samanlaista mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä valmentajana, vaan he ovat jääneet 1990-luvun oppeihin kiinni. Onko se heidän vikansa? Vielä muutama vuosi sitten näitä autoritäärisiä kovia hirmuvalkkuja ihannoitiin ja nyt he ovat sylkykuppeja... Asioilla on aina kaksi puolta, Papp huomauttaa.

Hän sanoo lukeneensa tuoreista epäasiallista käyttäytymistä koskevista epäilyistä ja tuomitsee sellaisen käytöksen. Samalla hän alleviivaa yhä uudestaan, että tuollainen käyttäytyminen oli joskus jopa toivottavaa.

– Kanadassa opin sen valmennuksessa, että ensin on ihminen, sitten asiakas ja vasta kolmanneksi urheilija. Ehkä tämä muutos on meille kaikille mahdollisuus kasvaa paremmaksi ihmiseksi. Sitä toivon, Papp päättää kirjoituksensa.

Vuonna 1963 syntynyt Papp on entinen kilpaluistelija ja nykyinen valmentaja. Taitoluistelulla on vahva asema hänen perheessään. Hänen lapsistaan Bela Papp ja Beata Papp ovat kilpailleet taitoluistelussa kansainvälisellä tasolla.