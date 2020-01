Juuri nyt

Urheiluministeri Hanna Kososen mielestä Mirjami Penttisen ei pitäisi saada valmentaa enää missään. Kari-Pekka Kyrö, Erkka Westerlund ja Olli Rauste tyrmäävät ministerin lausunnon.

Urheiluvalmentaja Kari-Pekka Kyrö lyttää tiede- ja kultturiministeri Hanna Kososen (kesk) lausunnon, jossa tämä sanoi, että muodostelmaluistelujoukkue Team Uniquen hyllytetyn päävalmentajan Mirjami Penttisen ei pitäisi saada jatkossa valmentaa missään.

Kyrö muistuttaa, että Penttisen tapauksen käsittely on kesken. Taitoluisteluliiton kurinpitokomitea asetti Penttisen vuoden toimintakieltoon, mutta päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Kososen erityisavustaja Silja Silvasti korosti tiistaina Ilta-Sanomille, että ministeri on tapauksesta lehtitietojen varassa.

Kurinpitokomitean päätöksen mukaan Penttinen syyllistyi eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

Penttinen on kiistänyt häneen kohdistetut syytökset.

Mirjami Penttinen on työskennellyt pitkään Team Uniquen päävalmentajana.

Kyrön mielestä tapauksesta julkisuudessa olleet tiedot ovat yksipuolisia.

– Toinen osapuoli eli urheilijat ovat syöttäneet tarinaa Ylen kautta. Sillä perusteella minun tai kenenkään muunkaan ei pitäisi kommentoida yhtään mitään, Kyrö sanoo Ilta-Sanomille.

– Miksi keskeneräisessä kurinpitoasiassa ministeri lähtee arvovallallansa syyllistämään ja painostamaan? Loukkaako hän valmentajan oikeusturvaa ammattilaisena ja ihan Suomen kansalaisena? Mielestäni asia on vakava ja olisi paikallaan tutkia ministerin toimintaa.

Kari-Pekka Kyrö hämmästelee urheiluministerin lausuntoa.

Poliitikoilta Kyrö toivoo jäitä hattuun. Prosessi pitäisi katsoa rauhassa loppuun asti.

Urheilun sisäiseen keinovalikoimaan kuuluu oikeusturvalautakuntaan valittamisen lisäksi myös mahdollinen kansainvälinen käsittely. Kyrö toivoo, että Penttisellä on käytössään vahvat puolustautumismenetelmät.

Kyröllä on aiheesta kokemusta. Suomen hiihtomaajoukkueen entinen päävalmentaja sai Hiihtoliitosta potkut ja Kansainväliseltä hiihtoliitolta elinikäisen toimintakiellon Lahden MM-kisojen dopingjälkilöylyissä vuonna 2001. Toimintakielto purettiin keväällä 2017 hakemuksen jälkeen.

– Ei elinikäistä kieltoa urheilussa eikä tämän kokoluokan asioissa missään nimessä saa eikä voi olla olemassa.

Rauste: Murhamieskään ei pysy vankilassa lopun ikäänsä

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste muistuttaa, että jokaisella on rangaistuksensa sovitettuaan oikeus palata työelämään. Vastuu rangaistuksen saaneen töiden jatkumisesta on työnantajalla eli urheilun tapauksessa seuroilla, jos ne katsovat sanktionsa sovittaneen henkilön sopivaksi heille töihin.

– En usko, että yhden ministerin (Hanna Kosonen) lausunnot pysyvät ihmisten mielissä loputtomiin. Mielipiteen esittäminen ei estä valmentajaa palaamasta töihin. Juridisesti on selvää, että jokainen on vapaa toimimaan rangaistuksen sovittamisen jälkeen. Murhamieskään ei pysy vankilassa lopun ikäänsä. Jokaisella on sitten oikeus mielipiteeseen henkilön soveltuvuudesta johonkin tehtävään, Rauste sanoo Ilta-Sanomille.

Rauste uskoo, että Kososen lausunto perustuu tulkintaan siitä, mitä Mirjami Penttisen asianajaja sanoi Taitoluisteluliiton päätöksestä antaa Penttiselle kilpailukielto. Asianajajan mukaan päätös oli väärä.

Hanna Kosonen työskentelee tiede- ja kulttuuriministerinä.

– Jos katumuselementtiä ei ole olemassa, niin syntyy helposti oletus, että henkilö toimii samalla tavalla heti kiellosta vapauduttuaan. Mutta sekin pitää muistaa, se murhamieskin lopulta vapautuu vaikka hän sanoisi, ettei tehnyt mielestään mitään väärää. Tulee mieleen Kari-Pekka Kyrön tapaus. Hän sai ”elinikäisen”, mutta sekin loppui ja hän saa taas valmentaa. Häntäkään ei pidetä siis niin isona konnana. Että on tämä (ministerin) lausunto siinä valossa aika kova, Rauste painottaa.

Rausteen mukaan liian moni lajiliitto on ottanut käyttöön yleiset kurinpitosäännöt, joissa rangaistus koskee kilpailutoimintaa mutta ei estä harjoitusten vetämistä. Sen pitää Rausteen mukaan muuttua.

– Sanotaan, että mukamas työoikeuden takia on vaikeaa, kun valmentajat ovat seurojen työntekijöitä, niin siksi liitto ei voi tehdä mitään.

Rauste antaa esimerkiksi Hockey Reippaan tshekkoslovakialaistähden Oldrich Valekin tapauksen 1990-luvun alusta. Valek rikkoi erotuomarin koskemattomuutta TPS:aa vastaan ja sai pitkän pelikiellon. Pitkä panna johti lopulta työsuhteen päättymiseen.

– Jos pelaaja hölmöilee kaukalossa, hänelle voi antaa vaikka kuinka pitkän pelikiellon. Laki sanoo, että voit menettää työpaikkasi, jos olet pysyväisluontoisesti estynyt tekemästä töitäsi.

Sama voi käydä myös esimerkiksi vankilaan joutuessa.

– Ei ole mitään työoikeudellista estettä sille, etteikö liitto voisi antaa vaikka kuinka pitkää kieltoa peleihin ja harjoituksiin, jos liiton säännöt sen sallivat. Silloin työnantajalla on oikeus purkaa työsopimus.

Kiekkovalmentaja Erkka Westerlund ottaa kantaa ministerin lausuntoon.

Westerlund: ”Meidän pitää ymmärtää, että valmennamme ihmisiä”

Jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlund pitää ministeri Hanna Kososen Ylelle antamaa lausuntoa oikeustajun vastaisena.

Suomen ammattivalmentat ry:n Savalin hallituksen puheenjohtaja Westerlund painotti Ilta-Sanomille olevansa Mirjami Penttisen tapauksesta lehtitietojen varassa.

– Jokaisella on oikeus harjoittaa ammattiaan, kun annettu rangaistus on kärsitty. Vaatii sitten jo ihan uudenlaisen oikeusprosessin, jos aletaan evätä ihmiseltä oikeus harjoittaa ammattiaan. Siihen vaaditaan erilainen näyttö, Westerlund painottaa.

Westerlund on valmentanut uransa aikana mm. Suomen jääkiekkomaajoukkuetta, Jokereita, JYPiä, HIFK:ta ja KHL-seura Salavat Julajev Ufaa.

Konkariluotsi tunnettiin itsekin vaativista menetelmistään ja hän painottaa, että ammatin on mukauduttava aikojen muutokseen.

– Nämä ovat herkkiä ja moniulotteisia asioita. Meillä on ollut urheilussa kulttuuri, joka perustuu yhteiskunnassa valloilla olevaan johtamiskulttuuriin. Se on ollut hyvin autoritäärinen ja painottanut urheilun osaamista. Nyt on todella sellainen tilanne edessä, että meidän on kehitettävä valmennuskulttuuria humaanimpaan suuntaan, jossa kunnioitetaan ihmistä, Westerlund painottaa.

Savalin pomo toivoo urheilujohdolta valmentajille tukea, työvälineitä ja koulutusta, jonka avulla valmentajat voivat kehittyä ja modernisoida menetelmiään.

– Ennen valmennettiin urheilua, nyt meidän pitää ymmärtää, että valmennamme ihmisiä, Westerlund kiteyttää.

Myös kurinpidon on heijasteltava muuttunutta aikaa. Westerlund on Olli Rausteen ja Petteri Lindblomin kanssa samaa mieltä siitä, että kurinpitosäännöstöä on päivitettävä siten, että valmentajan toimintakielto voi tarvittaessa ulottua kilpailutapahtumien lisäksi myös harjoituksiin.