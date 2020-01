Tällainen on hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen – kollega huomasi käytöksen muuttuneen viime aikoina

Mirjami Penttistä kuvaillaan omistautuneeksi ja räväkäksi valmentajaksi. Hän meni naimisiinkin jäähallissa.

Värikäs, energinen persoona, jolla on voimakas tahto. Kokenut ja menestynyt. Mutta myös satuttavia sanoja ja käytävillä itkeviä urheilijoita.

Tällaisilla tavoilla kuvaillaan muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttistä, joka sai perjantaina vuoden kilpailukiellon Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnalta epäasiallisesta käytöksestä.

Nimettömänä haastatellut luistelijat kertoivat Ylelle muun muassa epäonnistuneen luistelijan ympärille kootuista huutoringeistä ja muusta alistavaksi ja nöyryyttäväksi koetusta toiminnasta.

Penttisen asianajaja Petteri Sotamaa kiisti STT:lle, että Penttinen olisi halventanut, nöyryyttänyt tai kohdistanut henkistä väkivaltaa valmennettaviinsa tai käyttänyt väärin asemaansa.

Ilta-Sanomat selvitti, millaisena Helsingin Luistinklubissa työskentelevä, vuoden 2013 maailmanmestarijoukkueen Team Uniquen valmentaja on lajipiireissä koettu.

”Värikäs persoona”

Kollegana Penttisen tunteva, viisinkertaisen maailmanmestarijoukkueen Marigold IceUnityn päävalmentaja Anu Oksanen kuvailee häntä ihmisenä hyvin värikkääksi persoonaksi, joka on omalla vahvalla tahdollaan saanut luistelijat menestymään.

– Tässä työssä tarvitaan sitoutumista ja halua tehdä töitä. Suomessa on kolme kovaa joukkuetta, joista vain kaksi pääsee MM-kisoihin ja se on vaatinut meiltä kaikilta valmentajilta ja luistelijoilta paljon, Helsingin Luistelijoissa työskentelevä Oksanen sanoo.

Hänen mukaansa valmentajien toiminnassa esimerkiksi kilpailumatkoilla näkyvät erilaiset persoonallisuudet.

– Me olemme Mirjamin kanssa ihmisinä hyvin erilaisia, niin kuin ihmiset aina ovat. Itse pidän asioita enemmän itselläni ja olen tietyissä tilanteissa hiljaisempi ja vetäytyneempi.

Anu Oksanen.

Hän korostaa, ettei ole koskaan ollut paikalla Penttisen valmennustilanteissa, eikä kommentoi niistä tilanteista esitettyjä väitteitä.

Hyvin samaan tapaan Penttistä kollegana kuvailee myös Helsingin Taitoluisteluklubin muodostelmaluistelun päävalmentaja Kaisa Arrateig, jonka valmentama Helsinki Rockettes on voittanut MM-kultaa kolmesti.

Arrateig arvioi, että myös Penttinen itse kuvailisi itseään räväkäksi toiminnan naiseksi, jolla on värikäs kieli ja ronski tapa toimia.

– Hän on impulsiivinen ja hyvin energinen. Hänellä on kykyä toimia hetkessä ja saada asioita aikaan. Mutta toinen puoli on, että sanat ja toiminta on urheilijoiden puolelta koettu loukkaavaksi, ja sitä ei saa sallia, Arreteig sanoo.

Hänen kokemuksensa perusteella Team Uniquen päävalmentajasta on viime aikoina huokunut myös muutos.

– Olen nähnyt hänestä myös pidättyväisempää puolta. Aivan kuin hän olisi lähtenyt ajattelemaan omaa toimintaansa ja tekemään sitä myös toista kautta.

”Pitkän linjan muodostelmaluisteluihminen”

Penttisen tiedetään olevan muodostelmaluisteluihminen henkeen ja vereen. Hän on kertonut aiemmin julkisuudessa harrastaneensa itse sekä yksin- että muodostelmaluistelua. HSK:n muodostelmaluistelun päävalmentajana hän aloitti vuonna 2000. Hän rakastui joukkueensa jäseneen ja meni tämän kanssa naimisiin televisiossa näytetyissä jäähallihäissä.

Penttisen ammatillisesta lähipiiristä lisätietojen saaminen on vaikeaa. Usea urheilija tai seuratoimija joko kieltäytyi haastattelusta tai ei vastannut toimittajan soittopyyntöihin.

Lajiväen arvostuksesta Penttistä ja koko lajia kohtaan voi kieliä se, että Ilta-Sanomien saamien viestien mukaan niin kaltoin kohtelua kokeneilla urheilijoilla kuin muualla luistelupiireissä on halua kääntää keskustelua valmentajasta urheilun rakenteisiin.

– Kyse on myös rakenteellisesta ongelmasta, puutteellisesta johtamisesta ja huonosta kommunikaatiosta, ei systemaattisesta kiusaamisesta tai henkisestä väkivallasta, eräs toimitukseen yhteyttä ottanut henkilö luonnehtii Penttisen toimintaa.

Toisaalta, Penttisen urheilijoiden pahan olon ovat vuosien aikana huomanneet muutkin kuin joukkueeseen kuuluneet.

– Juttujen tultua julki kaikki ovat tienneet, kenestä valmentajasta on kyse. Olen nähnyt itkeviä tyttöjä ja kuullut tarinoita. Mutta olen kuullut myös, että hänestä tykätään, eräs lajin sisäpiiriin pitkään kuulunut ihminen sanoo.

Penttinen: ”Olen äärimmäisen järkyttynyt ja pahoillani”

– Olen äärimmäisen järkyttynyt ja pahoillani tilanteesta. En ole koskaan halunnut loukata tai satuttaa yhtään urheilijaa, kertoi hyllytetty Penttinen STT:lle toimittamassaan lausunnossa.

Hänen asianajajansa Petteri Sotamaa sanoi STT:lle, että Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätös on yksipuolinen ja oikeudellisesti kestämätön. Hän sanoo väitteitä valmentajan asiattomasta toiminnasta keskeisiltä osin virheellisiksi.

Helsingin Luistinklubi ilmoitti maanantaina, että Penttinen on vapautettu Team Uniquen muodostelmaluistelun päävalmentajan tehtävistä toistaiseksi.