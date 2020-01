Kiira Korpi vaatii ihmisten heräävän urheilun varjopuoleen: ”Välttämätöntä tulla tietoiseksi urheilurakenteiden myrkyllisestä mädästä”

Menestyneen taitoluistelijan mielestä urheilijoiden ja erityisesti lapsiurheilijoiden äänet on saatava entistä paremmin kuuluviin.

Uransa päättänyt taitoluistelija Kiira Korpi penää lasten oikeuksien vaatimista ja oikeuksien toteutumisen seuraamista urheilumaailmassa. Hän huomauttaa, että kiusaamista, syrjintää ja muunlaista häirintää on tullut ilmi kotimaisissa tutkimuksissa jo vuosien ajan.

– Epäeettinen toiminta on vielä paikoin niin normaali osa kulttuuria, että sitä on urheilukuplan sisällä vaikea kunnolla tunnistaa ja kyseenalaistaa, Korpi kirjoittaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisemassa kirjoituskokoelmassa "Siitä on pikemminkin vaiettu" – Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa.

Tekstissään Korpi kysyy, ovatko selonteot, työryhmät, koulutukset ja hankkeet kuin laastareita avohaavan päällä.

– Yritetäänkö niiden avulla osittain paikata sitä karua tosiasiaa, että urheilujärjestelmässämme kiusaajien ja hyväksikäyttäjien oikeusturva tuntuu olevan tärkeämpi kuin heidän uhreikseen joutuvien lasten ja nuorten?

Menestyksekkään uran taitoluistelijana tehnyt Korpi toivoo ihmisten heräävän urheilun varjopuoleen ja sanoo, että nyt on tärkeää kysyä epämiellyttäviä kysymyksiä. Hänen mielestään urheilijoiden ja erityisesti lapsiurheilijoiden äänet on saatava entistä paremmin kuuluviin.

Samalla Korpi korostaa, ettei urheilun ikävien puolten huomioiminen poista sen tuomaa hyvää tai sitä, miten vastuullisesti suurin osa ihmisistä alalla toimii.

– On kuitenkin äärimmäisen välttämätöntä tulla tietoiseksi urheilurakenteissamme olevasta myrkyllisestä mädästä, joka kohdistuu kaikkein eniten lapsiin, nuoriin ja vähemmistöihin.

Korpi kommentoi asiaa myös viikonloppuna sosiaalisen median kanavissaan julkaisemallaan videolla.