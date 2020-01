Kiira Korpi kritisoi kovin sanoin Olympiakomitean toimitusjohtajaa – näin Mikko Salonen vastaa: ”Mikä on se vaihtoehto?”

Toimitusjohtaja Mikko Salonen painottaa, ettei Olympiakomitea voi puuttua työsopimuksellisiin asioihin.

Kiira Korpi julkaisi sunnuntaina Facebookissa poikkeuksellisen kovasanaisen kannanoton tuoreeseen taitoluistelukohuun.

Korpi hämmästeli, miksi nöyryyttämiseen syyllistynyt muodostelmaluisteluvalmentaja saa yhä jatkaa valmentamista, vaikka Ylen paljastukset valmentajan metodeista olivat järkyttäviä.

Korpi penäsi voimakkaampia toimenpiteitä Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (SUEK), Taitoluisteluliitolta ja Olympiakomitealta.

Erityisesti Korpi nosti tikunnokkaan Olympiakomitean toimitusjohtajan Mikko Salosen. Korven mielestä Salonen nosti Yle Urheilun artikkelissa kuvainnollisesti kädet pystyyn ja sysäsi vastuun seuralle kohuvalmentajaan kohdistuvista jatkotoimenpiteistä.

– Ihan kuin olennaista olisi tässä se, että Olympiakomitea ja kaikki ovat toimineet niin hienosti ja säännösten mukaan. Eikö tässä ole olennaista, että emme pysty luottamaan siihen, että lapset ja nuoret pystyvät harjoittelemaan ympäristössä, joka on terveellinen ja turvallinen? Korpi kritisoi.

Kiira Korven mukaan Mikko Salonen nosti kädet pystyyn valmentajakohun edessä.

Ilta-Sanomat kysyi Saloselta, miten hän suhtautuu Korven kritiikkiin. Vastauksessaan Salonen edelleen painottaa valmentajan olevan työsuhteessa seuraansa, eikä Olympiakomitean määräysvalta ylety työsopimuksellisiin asioihin.

– Jos Kiira on näin sanonut, niin mikä on se vaihtoehto? Miten muuten voisimme edetä kuin pykälien mukaan? Salonen sanoo.

– En halua selitellä tai mennä lainsäädäntöjargonin taakse, mutta oikeusvaltiossa on kunnioitettava lakeja ja säännöstöjä. Se on toki erillinen keskustelu, että toimiiko se kokonaisuus.

Entä onko vuoden mittainen kilpailukielto mielestäsi tarpeeksi voimakas sanktio tässä tapauksessa?

– Minun tai Olympiakomitean tehtävä ei ole vaarantaa riippumattomuutta, joka lajiliiton kurinpitovaliokunnalla on. Systeemi ei voisi toimia, jos ottaisimme kantaa yksittäisiin tapauksiin. Päätös on perustunut voimassaolevaan säännöstöön.

Kiira Korpi pettyi kattojärjestöjen toimintaan.

Korpi myös peräänkuulutti kattojärjestöiltä paljon painavampaa kannanottoa kohutapaukseen. Salonen vastaa, että Olympiakomitea tuomitsee kaiken epäasiallisen käytöksen urheilussa.

– Me todella haluamme kitkeä häirinnän ja epäasiallisen käytöksen urheilusta. Se ei voi olla kenellekään epäselvää. Siitä huolimatta on käynyt niin, että epäasiallista käytöstä on esiintynyt. Se on äärimmäisen tuomittavaa. Seura on saanut rangaistuksen tiedoksi ja uskon vahvasti, että seurassa aletaan sen pohjalta toimiin.

Salonen sanoi kysyttäessä, ettei loukkaantunut Korven kritiikistä.

– Tiedostan sen olevan tavallaan vaikeasti ymmärrettävää, ettemme voi ryhtyä muihin toimiin. Kyse on vakavasta asiasta, minkä vuoksi keskustelu on tärkeää. Toivonkin Kiiran kokeneena urheilijana olevan aktiivisesti mukana rakentamassa turvallista toimintaympäristöä.