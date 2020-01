Järkyttävä paljastus Suomen luistelupiireistä sai Kiira Korven julkaisemaan poikkeuksellisen kannanoton: ”Alentavaa ja jopa sadistista”

Kiira Korpi ottaa julkaisemallaan videolla kantaa tuoreeseen taitoluistelukohuun.

Entinen taitoluisteluhuippu Kiira Korpi julkaisi sunnuntaina videon, jossa hän ottaa poikkeuksellisella tavalla kantaa etenkin luistelupiirejä kuohuttaneeseen tapaukseen.

Korpi, 31, kysyy Facebook-sivullaan, että kenellä on vastuu siitä, että lapsia ja nuoria kohdellaan inhimillisesti ja hyvin urheiluharrastuksissa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Suomen taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta langetti perjantaina valmentajalle 12 kuukauden kilpailukiellon ja antoi toiselle valmentajalle varoituksen. Kilpailukiellon saaneen valmentajan kerrottiin syyllistyneen mm. huutamiseen ja nöyryyttämiseen.

Yle Urheilu julkaisi Taitoluisteluliiton tiedotteen jälkeen artikkelin, jota varten oli haastateltu 13 entistä muodostelmaluistelijaa. Haastatellut ovat Ylen mukaan olleet kilpailukiellon saaneen valmentajan valmennuksessa.

Valmentaja antoi haastateltujen mukaan suojateilleen itsemurhakehotuksia ja nöyryytti urheilijoitaan esimerkiksi ”psyykeharjoituksilla”. Harjoituksissa muodostelmaluistelujoukkueen jäsenet jaettiin hyviin ja huonoihin sekä saastuneisiin ihmisiin.

”Tosi alentavaa, jopa sadistista”

Korpi aloittaa hämmästelemällä, miksi kyseinen valmentaja saa edelleen jatkaa valmentamista seurassaan. Hän huomauttaa, että kilpailukielto tarkoittaa käytännössä vain sitä, että valmentaja ei ”saa näyttää naamaansa” Suomen Taitoluisteluliiton alaisissa kilpailuissa. Korpi alleviivaa, että arkivalmennus jatkuu käytännössä niin kuin ennenkin.

– Se mietityttää, että rajuun toistuvaan henkiseen väkivaltaan syyllistynyt valmentaja ei saa kuin kilpailukiellon. Mitä se viestii urheiluyhteisölle, että saa rikkoa sääntöjä ihan miten vain, mutta ei joudu sen enempää vastuuseen, Korpi hämmästeli.

Kiira Korpi peräänkuuluttaa vastuunkantoa myös kattojärjestöiltä.

Entinen maailmanluokan lajihuippu referoi Ylen artikkelia, jossa tuotiin esiin keinoja, joita hänen valmennettavansa toivat esiin kohuhaastattelussa.

– Voiko niitä edes valmennusmetodeiksi kutsua. Ehkä hänen mielestään. Tosi alentavaa ja jopa sadistista, Korpi naulasi.

– Sairainta on se, että valmentaja ei tunnista tehneensä mitään väärää. Se kertoo, kuinka huolestuttava tilanne on.

Korpi tuo esiin Ylen artikkelista kohdan, jonka mukaan luistelijat eivät saaneet kertoa kotonaan asioista, joita harjoituksissa oli tapahtunut.

– Alkaa muistuttaa kulttimeininkiä.

Kiira Korpi toivoo vahvasti, että kattojärjestöt hoitaisivat vastuunsa aiempaa suoraselkäisemmin. Korven mielestä vastuuta joutuu kantamaamaan kyseisen tapauksen seura. Ex-taitoluisteluhuippu muistuttaa, että seuratoiminta perustuu usein vanhempien vapaaehtoisvoimiin.

– Juridisesti vastuu kuuluu seuralle. Mutta eivätkö Olympiakomitea ja SUEK (Suomen urheilun eettinen keskus) pysty ottamaan vastuuta?

Korpi peräänkuuluttaa vastuunkantajia

Korpi lukee videolla Suomen Taitoluisteluliiton sivuilla olevaa arvomaailmaa tekstiä, jonka mukaan jokainen lajin harrastaja voi luottaa ammattimaiseen toimintaan jo luistelukoulusta lähtien.

– Miten? Jos on näin selkeää rajua ja tutkittua, vuosia jatkunutta suoraan sanottuna simputusta, josta on seurannut ja seuraa varmaan pitkän aikaa ihmisille mielenterveysongelmia ja syömishäiriöitä... niin miten tällainen valmentaja voi edelleen valmentaa? Ja miten liitto voi mukamas turvata, että jokainen harrastaja voi luottaa ammattimaiseen toimintaan?

Korpi huokaisee syvään ja toivoo seuralta isoa vastuunottoa ja kykyä tehdä rohkeita päätöksiä.

– Toivon suurempaa vastuunottoa myös Taitoluisteluliitolta. Siellä ihmisille maksetaan palkkaa, että taitoluistelijat pystyvät harrastamaan hyvissä olosuhteissa. Toivon myös Olympiakomitealta ja SUEK:ilta paljon, paljon voimakkaampaa kannanottoa.

Kiira Korpi naisten lyhytohjelmassa Finlandia Trophyssä vuonna 2010.

Korpi viittaa Ylen artikkeliin, jossa olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen nostaa hänen mielestään kädet pystyyn ja puhuu ympäripyöreitä luisteluvalmentajan tapauksesta. Salonen ilmoitti Ylen haastattelussa, että olennaisinta on se, että tapaus on tutkittu huolellisesti ja rangaistus on annettu voimassa olevan kurinpitosäännöstön mukaan.

– Ihan kuin olennaista olisi tässä se, että Olympiakomitea ja kaikki ovat toimineet niin hienosti ja säännösten mukaan. Eikö tässä ole olennaista, että emme pysty luottamaan siihen, että lapset ja nuoret pystyvät harjoittelemaan ympäristössä, joka on terveellinen ja turvallinen? Kaikkien pitäisi keskittyä siitä. Eikä siihen, että kaikkien mahdollisten organisaatioiden maine pysyy mahdollisimman puhtaana.

– Mikä oikeusvaltio Suomi on, jos ei voida edes taata, että lapset ja nuoret voivat harrastaa turvallisesti ilman aikuisia, jotka käyttävät henkistä väkivaltaa, hän kyselee hieman kiihtyneenä.

Korpi toteaa videolla tietävänsä, että urheilukentillä käytetään myös fyysistä väkivaltaa, minkä lisäksi siellä on seksuaalista ahdistelua ja hyväksikäyttöä.

– Tämä on tosi iso ongelma.