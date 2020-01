Taitoluisteluliitolta kilpailukiellon saanut valmentaja voinee jatkaa seurapuolella – ”Toimivaltamme ei riitä”

Toiminnanjohtajan mukaan rangaistus on ankarin, jonka liitto pystyy antamaan.

Suomen taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta antoi perjantaina valmentajalle vuoden kilpailukiellon, mutta päätös ei ylettyne seurajoukkuevalmennukseen.

– Toimivaltamme ulottuu omiin tapahtumiimme. Hän on seuran palkkalistoilla, ei meidän, Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo sanoi STT:lle.

Kilpailukielto koskee Taitoluisteluliiton alaista kilpailutoimintaa, mutta on epäselvää, ulottuuko se mahdollisesti myös kansainvälisiin kisoihin.

– Meillä on ensi viikolla istunto, jossa selvitämme, mitä kaikkea tämä kilpailukielto tarkoittaa. Konsultoimme myös kansainvälistä liittoa, Wuorenheimo kertoo.

Kurinpitolautakunta määräsi valmentajan 12 kuukauden kilpailukieltoon asiattoman käytöksen vuoksi. Samalla toinen valmentaja sai varoituksen.

Kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan vuoden kilpailukiellon saanut valmentaja syyllistyi "urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä".

Aiheesta laajan artikkelin julkaisseen Ylen mukaan vuoden kilpailukiellon saanut on suomalainen muodostelmaluisteluvalmentaja. Yle haastatteli juttuaan varten kolmeatoista entistä muodostelmaluistelijaa.

STT:n tiedossa ei ole, aikooko valmentajan seura mahdollisesti reagoida kilpailukieltoon jotenkin. Kurinpitolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnasta.

"Hyvin laaja kokonaisuus"

Wuorenheimon mukaan annettu rangaistus on kovin, jonka liiton kurinpitolautakunta pystyy antamaan.

– Meillä ei ole mahdollisuutta puuttua työoikeudellisiin asioihin. Toivon tietysti, että seura suhtautuu asiaan vakavasti ja miettii asiaa osaltaan. Käsitykseni mukaan hän (kilpailukiellon saanut valmentaja) valmentaa yhä.

Kilpailukieltoon johtanut prosessi kesti noin kymmenen kuukautta. Asiaa selvitti ensin Olympiakomitea ja sitten Suomen urheilun eettinen keskus SUEK.

– Tämä on hyvin laaja kokonaisuus. SUEK toimitti meille raporttinsa lokakuussa. Prosessissa meni pitkä aika, mutta kaikkien kannalta on hyvä, että asiaa on tutkittu perinpohjaisesti.

Wuorenheimon mukaan tapaus on laajuudessaan ainutlaatuinen.