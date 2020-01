Yle: Järkyttäviä paljastuksia taitoluistelijoilta – valmentaja jakoi luistelijat hyviin ja saastuneisiin ihmisiin

Juuri nyt

Valmentaja nöyryytti urheilijoitaan esimerkiksi ”psyykeharjoituksilla”.

Suomen taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta langetti perjantaina valmentajalle 12 kuukauden kilpailukiellon ja antoi toiselle valmentajalle varoituksen. Kilpailukiellon saaneen valmentajan kerrottiin syyllistyneen mm. huutamiseen ja nöyryyttämiseen.

Lue lisää: Valmentaja huusi, nöyryytti ja käytti epäasiallista kieltä – Suomen taitoluisteluliitto asetti vuoden kilpailukieltoon

Yle Urheilu julkaisi verkkosivuillaan pian Taitoluisteluliiton tiedotteen jälkeen artikkelin, jota varten oli haastateltu 13 entistä muodostelmaluistelijaa. Haastatellut ovat Ylen mukaan olleet kilpailukiellon saaneen valmentajan valmennuksessa.

Järkyttäviä yksityiskohtia

Haastateltujen mukaan valmentaja nöyryytti urheilijoitaan esimerkiksi ”psyykeharjoituksilla”. Harjoituksissa muodostelmaluistelujoukkueen jäsenet jaettiin hyviin ja huonoihin sekä saastuneisiin ihmisiin.

Valmentaja antoi haastateltujen mukaan suojateilleen itsemurhakehotuksia.

– Jos jollain on ollut vaikeaa ja jäällä on tullut paljon virheitä, olen kuullut useasti valmentajan sanovan, että "olisi ehkä helpompi, jos sä tappaisit ittes". Sen jälkeen hän on alkanut nauraa, toinen luistelija kertoi Ylelle.

Ylen saamien tietojen mukaan valmentaja myös jakoi erään juniorijoukkueen luistelijat vihreään, keltaiseen tai punaiseen ryhmään heidän painonsa mukaan. Punaisen ”ongelmaryhmän” piti laihduttaa.

Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja: ei ainutlaatuinen tapaus

Taitoluisteluliitto teetti syksyllä lajikulttuuritutkimuksen, johon haastateltiin yli 12-vuotiaita urheilijoita, heidän vanhempiaan valmentajia, arvioijia ja seuratoimijoita. Kyselyssä joka viides luistelijoista kertoi, että valmentaja oli huutanut heille turhaan.

Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo ei tutkimuksen pohjalta usko, että kilpailukiellon saaneen valmentajan tapaus olisi ainutlaatuinen.

– Varmaan jokaisessa seurassa on valmentajia, jotka kohottavat ääntään turhaan. Meidän täytyy yhdessä seuraihmisten ja valmentajien kanssa käydä läpi, mikä on asiallista palautteen antoa, Wuorenheimo kertoo Ilta-Sanomille.

Wuorenheimon mukaan Taitoluisteluliiton jatkotoimenpiteet ovat jo alkaneet. Liitto aikoo lisätä koulutuksen avulla valmentajien kommunikaatio-osaamista ja sosiaalisia taitoja. Seurojen kanssa käydään läpi, mikä on seurojen vastuu ja oikeus työntekijöidensä suhteen.

Esimerkiksi kilpailukieltotapauksessa kurinpitolautakunta katsoi, että valmentajien seuran olisi pitänyt puuttua epäasialliseen käytökseen tehokkaammin. Wuorenheimo kertoi Ilta-Sanomille olettavansa, että valmentaja jatkaa työtään seurassa.

Lisäksi liitto haluaa jatkossa rohkaista nuoria puhumaan ja raportoimaan ikävistä asioista eri kanavissa.

– Jos ei valmentajalle voi sanoa, että sanoit tosi rumasti, voi kertoa vaikka kotona tai Et ole yksin -palvelussa, Wuorenheimo kertoo.

Toiminnanjohtajan mielestä urheilussa on iso kulttuurinmuutos käynnissä. Wuorenheimo määrittelee muutoksen ydinkysymykset:

– Miten kommunikoit toiselle ihmiselle? Miten käsittelet toista ihmistä?

Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo lupaa, että lapsen uskaltaa päästää harjoituksiin järkyttävästä uutisesta huolimatta.

Nuoren taitoluistelijan vanhempi, joka lukee hyllytetyn valmentajan metodeista, on varmasti huolissaan oman lapsensa saamasta kohtelusta.

Wuorenheimo haluaa muistuttaa vanhempia, että Suomen 80 seurassa on yli 2 000 valmentajaa ja ohjaajaa, joista valtaosa osaa käsitellä lapsia ja nuoria oikein. Lajissa on kuitenkin myös henkilöitä, jotka eivät siihen kykene.

– Kyseisiin henkilöihin olisi syytä päästä käsiksi ja katsoa, miten heidät saadaan samalle polulle kuin kaikki muutkin. Ihmisiä käsitellään niin kuin ihmisiä. Huutamalla asiat eivät etene, Wuorenheimo sanoo.

Uskaltaako lapsen päästää ensi viikolla luisteluharjoituksiin turvallisin mielin?

– Kyllä ehdottomasti uskaltaa päästää, Wuorenheimo lupaa.

Taitoluisteluliiton mukaan kurinpitolautakunnan päätös on muutoksenhakukelpoinen. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla urheilun oikeusturvalautakuntaan.