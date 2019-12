Muistatko taitoluistelun mainetta ryvettäneen skandaalin? Anuliisa Uotila koki tapauksen paikan päällä: ”Ei tämä voi mennä näin”

Selostajalegenda Tapio Suominen on nähnyt taitoluistelun nousun uskottavaksi urheilulajiksi Salt Lake Cityn olympialaisten jälkeen.

Salt Lake Cityn olympialaisten pariluistelu ja sitä seurannut tuomariskandaali vuonna 2002 on yksi taitoluisteluhistorian kiistellyimmistä tapauksista. Pariluistelun ratkaisevaan vapaaohjelmaan lähettiin Utahin Delta Center -jäähallissa tilanteesta, jossa venäläispari Jelena Berezhnaja/Anton Siharulidze johti kilpailua lyhytohjelman jälkeen.

Pari kuului taitoluistelun supertähtiin. Kaksikko oli voittanut maailmanmestaruuden vuonna 1998 Minneapolisissa. Vuotta myöhemmin se oli uusinut mestaruutensa hurmaamalla yleisön Helsingin MM-kisoissa. Naganon olympialaisissa 1998 pari oli hopealla.

Salt Lake Cityn vapaaohjelma sujui kuitenkin alle venäläisparin hurjan taitotason. Meditaatio Jules Massenet’n Thaïs-oopperasta soi taustalla, kun Siharulidze horjahti hyppynsä alastulossa. Tuomaristo antoi parille hyvät, muttei missään nimessä lyömättömissä olevat pisteet, joita laskivat erityisesti venäläisten teknisen osaamisen pisteet.

Vuoden 2001 maailmanmestareilla, kanadalaispari Jamie Salé/David Pelletierillä oli käsissään kultainen mahdollisuus, kun se luisteli jäälle kilpailun viimeisinä osanottajina venäläisten jälkeen. Puhdas vapaaohjelma toisi kaksikolle varmasti himoitun olympiakullan.

Salé ja Pelletier käyttivät tilaisuutensa täydellisesti. Pari luisteli teknisesti puhtaan, intohimoisen ja koskettavan vapaaohjelman Love Story -elokuvan tunnussävelmän tahtiin. Venäläisparin kaltaisesta horjunnasta ja epävarmuudesta ei ollut jälkeäkään. Kun kappaleen jousisoitinten ja pianon viimeiset sävelet hiipuivat ohjelman päätyttyä, pohjoisamerikkalainen yleisö räjähti valtaviin suosionosoituksiin.

Suora tv-lähetys taltioi Salén reaktion. Hänen ilmeensä oli haltioitunut. Elegantit kädet hakeutuivat kasvojen peitoksi. Sitten hän ja Pelletier tuulettivat villisti. Tältä tuntui voittaa olympiakulta! NBC:n selostajat pitivät kanadalaisia selkeinä voittajina.

David Pelletier ja Jamie Salé uskoivat olympiakultaan vapaaohjelmansa jälkeen.

Pari luisteli vastaanottamaan tuomaripisteensä. Pauhu jäähallissa yltyi – kanadalaispari sai venäläisiä paremmat tekniset pisteet. Sitten, kuin salamaniskusta, yleisön ja urheilijoiden villi ilo muuttui tyrmistykseksi ja epäuskoksi. Tuomaristo oli antanut arvionsa esiintymisestä – ilmaisupisteet jättivät Salén ja Pelletierin kakkosiksi. Jelena Berezhnaja ja Anton Siharulidze voittivat olympiakultaa. Nyt yleisö buuasi yhtä intensiivisesti kuin hetki sitten oli osoittanut suosiotaan. Pelletierin hymy oli juuttunut kasvoille. Katse oli tyhjä.

– Mitä tapahtui? Hehän voittivat vapaaohjelman, NBC:n selostaja Scott Hamilton mylvi.

Kommentaattori Sandra Bezic suomi tuomaristoa välittömästi kovin sanoin:

– Hävettää lajimme puolesta.

Berezhnaja ja Siharulidze saivat kultamitalit kaulaansa. Salén ja Pelletierin oli tyytyminen tuhkan makuiseen hopeaan.

Anuliisa Uotila: ”Aika moni näki”

Taitoluisteluasiantuntija Anuliisa Uotila selosti Salt Lake Cityssä ensimmäisiä olympialaisiaan Yleisradiolle ja joutui heti keskelle sekasortoa. Uotila ei enää muista, miten itse kommentoi pariluistelun tulosta suorassa lähetyksessä. Hän muistaa kuitenkin hyvin jäähallissa vallinneen tunnelman.

– Yleinen mielipide oli, ettei tämä voi mennä näin. Aika moni näki venäläisten suorituksen heikommaksi kuin kanadalaisten, Uotila kertoo.

Utahin jäähallin lehtereillä alettiin välittömästi juoruta, että kilpailun pistelaskussa oli tapahtunut jotain hämäräperäistä. Jonkun tuomareista täytyi olla mätä omena.

– Nyt uskaltaa jo sanoa, että siihen aikaan oli melko tavallista, että tuomaripeliä esiintyi taitoluistelussa. Tuomaripeli tunnustettiin lajin heikkoudeksi, Uotila sanoo.

Anuliisa Uotila joutui kovaan paikkaan heti ensimmäisissä selostamissaan olympialaissa.

Vuonna 2002 taitoluistelussa annettiin pisteitä välillä 0–6 siten, että kilpailijoita arvioitiin suhteessa toisiinsa. Kanadalaisparia pitivät parempina tuomarit, jotka tulivat Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista ja Saksasta.

Venäläispari sen sijaan sai paremmat pisteet kiinalaiselta, venäläiseltä, puolalaiselta ja ukrainalaiselta tuomarilta – sekä ranskalaiselta Marie-Reine Le Gougnelta.

Se, että tuomareiden äänet noudattivat vanhoja kylmän sodan aikaisia linjoja, ei ollut mitään uutta taitoluistelupiireissä. Le Gougnen nimi sen sijaan pisti listasta silmään. Mahdollinen mätä omena oli löytynyt korista. Kansainvälisen luisteluliitto ISU:n teknisen komitean johtaja Sally Stapleford tapasi hermostuneen oloisen ranskalaistuomarin hotellin käytävällä kisan jälkeen. Stapleford pysäytti Le Gougnen ja vaati saada tietää, miksi tämä päätyi ratkaisuunsa. Le Gougne murtui kyyneliin ja paljasti, että häntä oli painostettu suosimaan venäläisparia.

Le Gougne kertoi, että painostaja oli Ranskan luisteluliiton johtaja Didier Gailhauget. Gailhauget oli antanut Le Gougnen ymmärtää, että venäläisparin suosiminen pariluistelussa toisi ranskalaispareille suotuisat pisteet venäläistuomarilta toisessa olympialajissa – jäätanssissa. Kyse oli kahden maan lehmänkaupoista.

Ranskan Marina Anissina ja Gwendal Peizerat voittivat Salt Like Cityssä jäätanssin olympiakultaa.

– Ranskalaistuomari oli kuviossa pelinappula, Uotila kertoo.

Tieto Le Gougnen murtumisesta levisi salamannopeasti olympiakylässä. Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Jacques Rogge oli suunniltaan. KOK ja Kansainvälinen luisteluliitto järjestivät yhteisen tiedotustilaisuuden jo seuraavana päivänä. Uotila ryntäsi tilaisuuteen kollegoidensa kanssa.

– Tilaisuudessa skandaalia kommentoitiin hyvin vaitonaisesti ja ilmoitettiin, että pariluistelusta jaettaisiin kaksi kultaa, Uotila muistelee.

– Mitalien uudelleenjako oli ymmärrettävää.

Salomonin tuomio! Sekä kanadalais- että venäläispari juhli lopulta kultaa.

Järjestettiin uusi mitaliseremonia. Yhdessä olympiahistorian erikoisimmista palkintojenjaoista Salé, Pelletier, Berezhnaja ja Siharulidze seisoivat nelistään korkeimmalla korokkeella. Ensin soitettiin Venäjän kansallislaulu, sen perään Kanadan vastaava. Hopeaa ei jaettu kellekään. Moni oli loppujen lopuksi tyytyväinen Salomonin tuomioon.

Sekä Le Gougne että Gailhaguet määrättiin toimintakieltoon kolmeksi vuodeksi. He eivät saaneet osallistua myöskään Torinon olympialaisiin vuonna 2006. Le Gougne asuu nykyään Strasbourgissa, jossa hänellä on shiatsuhierontabisnes.

Tapauksen ratkaisseen Staplefordin kohtalo oli yllättäen sama kuin varsinaisilla pahiksilla. Taitoluisteluyhteisö sulki hänet sisäpiiristään ja arvostelutehtävistä. Neljä kuukautta kisojen jälkeen Stapleford menetti teknisen komitean puheenjohtajan paikkansa, eikä hänelle ole enää tarjottu luento-, koulutus- tai arvostelutehtäviä. Venäläisten ja ranskalaisten varpaille ei taitoluistelussa ilman seuraamuksia astuttu

– Tekisin saman uudestaan, Stapleford vakuutti IS:lle kotonaan Etelä-Lontoossa marraskuussa 2002.

– Oli sokki, että totuudenpuhuja päätettiin ampua alas, vaikka tiesinkin saaneeni ikuisia vihollisia.

Venäläisellä mafiosolla sormensa pelissä?

Myöhemmissä tutkimuksissa nousi esiin, että lusikkansa sopassa oli myös venäläis-uzbekistanilaisella liikemiehellä Alimzjan Tohtahunovilla. Yhdysvaltalaisten viranomaisten mukaan Tohtahunov oli tärkeä vaikuttaja järjestäytyneessä rikollisuudessa, kuten huumekaupassa, laittomassa asekaupassa ja varastettujen autojen salakuljetuksessa.

Yhdysvaltalaiset syyttäjäviranomaiset otaksuivat, että Tohtahunov oli sopinut Ranskan ja Venäjän luisteluliittojen kanssa tulospeukaloinnista. Otaksuman mukaan aiemmin Ranskassa asunut Tohtahunov oli mukana juonessa, jotta hän olisi voinut vaikuttaa ranskalaisiin viranomaisiin ja sitä kautta saada jatkoaikaa viisumilleen.

Tohtahunov pidätettiin newyorkilaisten syyttäjien pyynnöstä Italiassa ja venetsialainen alioikeus päätti karkottaa hänet Yhdysvaltoihin. Tohtahunovia odotti Pohjois-Amerikassa viisi syytettä, joista yksi koski lahjontaa urheilukilpailun tulosten sopimisessa. Italian korkein vetoomustuomioistuin kuitenkin vapautti venäläisen alkuvuodesta 2003 ja kumosi päätöksen luovutuksesta Yhdysvaltoihin.

Tohtahunov luiskahti väitetysti karkuun uudelleen vuonna 2013. FBI teki iskun Trump Tower - pilvenpiirtäjään, jossa rikollissyndikaatti pyöritti toimintaansa vain kolme kerrosta Trumpin, tulevan Yhdysvaltojen presidentin, asunnon alapuolella. 30 henkilöä pidätettiin.

– Ainoa, joka livahti läpi verkosta, oli Tohtahunov, jota FBI piti isona auktoriteettina venäläisessä organisoidussa rikollisuudessa, kirjoitti Expressenin mukaan toimittaja Luke Harding kirjassaan Collusion: Secret Meetings, Dirty Money, and how Russia Helped Donald Trump Win.

Myös Sally Stapleford kommentoi Tohtahunovin osuutta skandaaliin Salt Lake Cityn olympialaisten jälkeen. Mikään ei yllätä, kun kyse on venäläisistä, IS kertoi Staplefordin lakonisesti todenneen.

1990-uvun taitoluistelu oli kuin draamasarjasta

Olympialaisten taitoluistelu oli myös 1990-luvulla skandaalien sävyttämää. Talviolympialaisissa nähtiin juonikuvioita, joita on sittemmin luotu vain House of Cardsin ja Vallan linnakkeen kaltaisten tv-sarjojen käsikirjoituksiin.

Vuodelta 1994 muistetaan Tonya Hardingin tapaus, joka 23 vuotta myöhemmin ihan oikeasti päätyi valkokankaille I, Tonya -elokuvana. Yhdysvaltalaisluistelija Hardingin ex-mies ja turvamies järjestivät hyökkäyksen, jonka tarkoituksena oli pahoinpidellä Hardingin kovin kilpakumppani Nancy Kerrigan sellaiseen kuntoon, ettei tämä voisi luistella. Kerrigania lyötiin teleskooppipampulla jalkaan.

Vaikka pahoinpitely tapahtui vain seitsemän viikkoa ennen Lillehammerin olympiakisaa, Kerrigan luisteli olympiahopealle. Harding jäi kahdeksanneksi.

Kerrigan taipui ukrainalaiselle olympiavoittajalle Oksana Baiulille kiistanalaisesti tuomariäänin 5–4, kun eri maista tulevat tuomarit suosivat oman alueensa luistelijoita. Erityisesti saksalaisen Jan Hoffmanin nähtiin suosineen Baiulia epäilyttävän paljon. Kiistely oli kuin esinäytös tuleville, entistäkin suhmuraisemmille kohtauksille.

Kotiin päin vetävä blokkituomarointi jatkui vuonna 1998 Naganon olympialaisissa. Niin jatkuivat skandaalitkin. Kanadalainen tuomari Jean Senft nauhoitti salaa ukrainalaista kollegaansa Juri Balkovia, joka kertoi, mihin järjestykseen jäätanssin parit sijoittuisivat, ennen kuin koko kilpailua oli edes käyty.

Balkov sai vuoden toimitsijakiellon, mutta jatkoi tehtäviään kiellon jälkeen. Balkov tuomaroi esimerkiksi Sotshin olympialaisissa vuonna 2014.

Tapio Suominen: taitoluistelu palautti uskottavuuteensa

Anuliisa Uotilan mukaan Salt Lake Cityn skandaali oli lopulta siunaus, jos pohtii taitoluistelun suttuista historiaa aiemmilla vuosikymmenillä.

– Tuplakultaan johtanut tapahtumasarja mursi tuomaripelin ketjun, Uotila toteaa.

Tuomarikatastrofin merkittävin vaikutus taitoluisteluun oli pisteenlasku- ja arviointijärjestelmän täysremontti, joka tuli käyttöön vuoden 2002 olympialaisten jälkeen. 6.0-järjestelmästä siirryttiin ISU-arviointijärjestelmään. Nykyään urheilijoita ei enää verrata toisiinsa, vaan loppusijoituksen määrittävät urheilijoiden suorituksestaan keräämät, mahdollisimman objektiivisesti arvioidut pisteet.

Luistelijan saamat kokonaispisteet muodostuvat elementtipisteistä, komponenttipisteistä ja vähennyksistä. Elementtipisteissä arvioidaan jokaisen suorituksen vaikeus ja laatu. Mitä vaikeampi on suorituksen laatu, sitä korkeampi on sille annettava lähtöarvo. Suorituksen lähtöarvolle annetaan vielä laatupisteitä miinus kolmesta pisteestä plus kolmeen riippuen siitä, miten hyvin urheilija on esimerkiksi yksittäisessä hypyssä onnistunut.

Komponenttipisteet jakavat ohjelman viiteen osa-alueeseen, jotka ovat luistelutaito, siirtymät, esitys/suorittaminen, koreografia ja tulkinta. Jokainen komponentti arvioidaan asteikolla 0,25–10,0 ja lukujen keskiarvo kerrotaan vielä sarja- ja segmenttikohtaisella kertoimella.

Vähennyksiä voi saada esimerkiksi kaatumisesta tai liian pitkästä ohjelmasta.

Tuomarit antavat arvionsa nimettöminä ja tietokone arpoo lopputulokseen pisteet vain osalta tuomariston jäsenistä. Olympialaisten aikaan tuomareiden antamia pisteitä säilytetään salaisissa kansioissa Kansainvälisen luisteluliiton tiloissa Lausannessa.

– Taitoluistelu on ehdottomasti saanut lisää uskottavuutta 2000-luvun alun jälkeen, Uotila toteaa.

Aikanaan paljon taitoluistelua Yleisradiolle selostanut Tapio Suominen on Uotilan kanssa samaa mieltä. Vuoden 2002 olympialaisten jälkeen pohdittiin jopa sitä, menettääkö taitoluistelu paikkansa olympialaisissa.

– Kansainvälinen luisteluliitto otti asian tosissaan. Se oivalsi, että iso muutos pitää tehdä, jotta olympiastatus pysyy ja ylipäänsä lajin uskottavuus säilyy. Liitto onnistui, Suominen toteaa.

– Uusi järjestelmä oli ehdottomasti todella hyvä juttu ja iso askel eteenpäin. Aiemmin kyse oli lähinnä tuomareiden mututuntumasta, Suominen sanoo.

– Ennen tuomaripaneelin koostumuksen kuultuaan saattoi jo arvata, miten kisa tulee päättymään. Oliko Itä-Euroopalla viisi tuomaria ja muulla maailmalla neljä, vai toisinpäin.

Tapio Suomisen mielestä taitoluistelun tuomaritoiminta on ottanut ison askeleen eteenpäin 2000-luvulla.

Suominen muistuttaa, että tuomarityöskentely on ikuisuuskysymys kaikissa arvostelulajeissa mäkihypystä telinevoimisteluun.

– En usko, että koskaan päästään siihen, että arvostelu olisi täysin objektiivista, mutta paljon parempaan suuntaan on menty.