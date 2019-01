Eroa on vaivaiset 0,03 pistettä – Viveca Lindfors jahtaa taitoluistelun EM-mitalia nyt herkullisesta asetelmasta!

Taitoluistelu

Eroa on vaivaiset 0,03 pistettä – Viveca Lindfors jahtaa taitoluistelun EM-mitalia nyt herkullisesta asetelmas

Tilanne ei voisi olla suomalaisittain herkullisempi Minskissä taitoluistelun EM-kisojen naisten lyhytohjelman jälkeen. Viveca Lindfors https://www.is.fi/haku/?query=viveca+lindfors luisteli vakuuttavasti ja saavutti ennätyspisteensä 65,61. Lindfors on lyhytohjelman jälkeen kutkuttavasti neljäntenä vain 0,03 pistettä pronssimitalista – siis käytännössä tasoissa Sveitsin Alexia Paganinin https://www.is.fi/haku/?query=alexia+paganinin kanssa!– 0,03 pistettä ei ole käytännössä yhtään mitään. Se on yksi sormen ojennus suuntaan tai toiseen. Nyt ratkaisee, kuka pystyy venymään perjantain vapaaohjelmassa. Siinä pitää onnistua, sillä sijoilla 5–6 olevatkaan eivät ole liian kaukana mitalista, Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen https://www.is.fi/haku/?query=satu+niittynen sanoi.Niittynen sanoi, että Lindforsin hieno luistelu ei lopulta tullut edes kovin suurena yllätyksenä.– Ei se mahdottoman suuri yllätys ollut. Viveca on luistellut niin tasaisesti kauden aikana. Hän on parantanut melkeinpä kilpailusta kilpailuun, Niittynen sanoi.– Mitä olin joukkueenjohtajaan yhteydessä, niin Viveca oli valmentajansa kanssa hyvillä mielin luistelunsa jälkeen. Emmi Peltonen https://www.is.fi/haku/?query=emmi+peltonen ei ihan pystynyt parhaaseensa venymään (10. sija).Naisilla oli torstaina välipäivä, ja ratkaiseva vapaaohjelma luistellaan perjantai-iltana.– Tänään (torstaina) urheilijoilla on 1–2 vapaaohjelmaharjoitukset, riippuu vähän urheilijasta. On sitten urheilijan lähestymistavasta kiinni, tekeekö sen täysipainoisena vai kevennettynä. Muuten päivä kuluu ihan levon ja rentoutumisen merkeissä, Niittynen kuvasi.Suomen edellinen mitali on Kiira Korven https://www.is.fi/haku/?query=kiira+korven EM-hopea vuodelta 2012.

Ollaanko Taitoluisteluliitossa jo mitalikahvitunnelmissa?





– Odotellaan nyt vapaaohjelma ensin. Kyllä niitä kahveja sitten ehditään keitellä, jos niin hienosti käy, Niittynen nauroi.– Toivotaan, että sekä Viveca että Emmi pystyvät tekemään sen, mitä osaavat ja mitä ovat harjoitelleet!Lindfors luistelee perjantain vapaaohjelman neljänneksi viimeisenä urheilijana klo 20.22. Lyhytohjelman jälkeen liki samoissa pisteissä oleva Alexia Paganini ratkaisee mitalitaiston koko kisan viimeisenä luistelijana klo 20.46.1) Alina Zagitova, Venäjä 75,002) Sofia Samodurova, Venäjä 72,883) Alexia Paganini, Sveitsi 65,644) Viveca Lindfors 65,615) Nicole Rajicova, Slovakia 64,086) Laurine Lecavelier, Ranska 63,2910) Emmi Peltonen 58,06