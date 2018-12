Taitoluistelu

Sadat suomalaiset lapset saavat satumaisen joululahjan – supertähden vierailulla Helsinkiin upea jatkotarina





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lisää gp-kisoja Helsinkiin?