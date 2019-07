Suomi 100

Kuva räjähtäneestä T-34-tankista on kuuluisin valokuva Tali-Ihantalasta 1944 – näin tapahtumat etenivät

Jatkosodan yksi tunnetuimmista valokuvista on kuva Ihantalassa murskatusta panssarista. Se on päivätty 30.6.1944. Tali-Ihantalan suurtaistelusta on kulunut 75 vuotta.