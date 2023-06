SM-liigan kulttipelaaja lojui lähes vuoden sohvalla – Jasmine-rakkaan sanat pelastivat täydeltä epätoivolta

HPK:n Miro Karjalainen taistelee uransa puolesta.

HÄMEENLINNA

Viime syksynä Miro Karjalainen pelasi kauden avausottelussa Nordiksella.

Seuraavana aamuna hän ei päässyt sängystä ylös.

Eikä sitä seuraavana.

Hän ei pystynyt tekemään mitään yli puoleen vuoteen.

Hän lojui voimattomana kotona. HPK:n järkälemäinen pakki ei pelannut koko viime kaudella tuon 17. syyskuuta pelatun HIFK-ottelun jälkeen, jossa hän urakoi normaalit 17 minuuttia.

Selkä petti.

– Se meni siihen pisteeseen, että puolisoni kärräsi minulle kipulääkettä sänkyyn, kun en päässyt ylös. Siitä meni puoli tuntia, että pääsin vasta ylös ja sohvalle, Karjalainen kertoo.

Kulttimaineeseen nousseen 27-vuotiaan pelaajan uran jatko on vaakalaudalla.

Karjalainen on iso ilmestys, kaksi metriä pitkä ja 106 kiloa painava. Selkävaivat eivät ole hänelle uusi juttu, joten hän ei aluksi ollut hirveän huolissaan. Viime syksynä häntä kuntoutettiin jumpalla.

– Mutta kuuteen kuukauteen selkä ei tullut yhtään paremmaksi.

Kävi ilmi, että selän välilevyt olivat pahoin rappeutuneet ja hajalla. Tänä keväänä selkä on leikattu kaksi kertaa.

Toivottoman pitkälle venynyt sairausloma ja pilalle mennyt kausi ovat syöneet syvältä, sillä viime kesänä Karjalainen oli elämänsä kunnossa.

– Se tässä eniten vituttaakin. Testitulokset olivat urani parhaat. Paino oli hyvällä tavalla ennätysalhaalla.

Miro Karjalainen nosti Kanada-maljaa keväällä 2019.

Ei tullut uutta askelta uralla vaan tuli täysi painajainen, jossa pienen lapsen isä ei ole voinut harjoittaa ammattiaan saati elää normaalia perhearkea. Kevin-poika on reilun vuoden ikäinen.

Karjalainen vuodattaa kiitollisuuttaan kihlatulleen Jasminelle.

– Suurin kiitos hänelle. Hän on pitänyt huushollia kasassa ja hoitanut pientä ja hoitanut meikäläistä, Karjalainen sanoo.

Urakkaa on nuorella äidillä riittänyt, kun mies ei ole selkävammansa takia kyennyt auttamaan arjessa, vaan päinvastoin kotona on ollut kaksi autettavaa.

– Pääsin sängystä ylös vasta kun olin ottanut päivälääkityksen. Seuraavaksi makasin sikiöasennossa sohvalla enkä pystynyt liikkumaan mihinkään. Se oli karua aikaa, Karjalainen sanoo.

Et pystynyt tekemään mitään?

– En mitään. Olen maannut kyljelläni sohvalla ja yrittänyt yhdellä kädellä leikkiä poikani kanssa.

Kyvyttömyys vetää mielen matalaksi.

” Monet kerrat on ollut se olo, että tämä oli tässä – että ei saatana, en jaksa enää.

Karjalainen on puhdasverinen lätkäjätkä, joka on paiskinut töitä jääkiekkouransa eteen. Hän on voittanut Suomen mestaruuden HPK:ssa ja pronssia HIFK:ssa, mutta nyt usko ja elämänilo ovat koetuksella.

Karjalainen ylistää jälleen puolisoaan.

– Jasmine on suurin syy, että jaksan edelleen yrittää. Hän patisti minut liikkeelle ja potkii eteenpäin.

Iso mies jopa vähän herkistyy.

– Monet kerrat on ollut se olo, että tämä oli tässä – että ei saatana, en jaksa enää. Sitten häneltä on tullut niin kovat tsempit, että olen päättänyt, että jos en itseni takia niin hänen.

Karjalainen on ehtinyt kokemaan urallaan jo paljon. Hän oli 20-vuotias märkäkorva lähtiessään yksin Yhdysvaltoihin pelaamaan ECHL-joukkue Idaho Steelheadsiin.

Nyrkit heiluivat.

– Oli ihan perusmaalineduskahakka. Siinä oli joku pikkukaveri ja heitin hänet helvettiin siitä. Sitten siihen tuli joku vastustajan kaveri ja ilmoitti, että anna olla viimeinen kerta, Karjalainen tarinoi.

Suomalainen innostui.

– Rupesin paukuttamaan henkseleitä, että what’s you gonna do, mitä ajattelit tehdä asialle.

Seuraavassa aloituksessa sama vastustajan pelaaja pudotti mailan ja hanskat ja haastoi Karjalaisen tappeluun.

– Olin että aha, näin se tehdään. Se oli ihan hyvä mylly.

Rosoisuudesta nauttinut Karjalainen tappeli kauden aikana monta kertaa. SM-liigaan murtauduttuaan hän jakoi rajuja lonkkataklauksia ja nousi otsikoihin. Pelikieltoja ropisi.

– Tehdään nyt ja mietitään myöhemmin. Se on aina ollut tapani pelata. Helpommin saa anteeksi kuin luvan, Karjalainen naurahtaa filosofiaansa.

Miro Karjalainen yrittää jatkaa uraansa.

Keväällä 2019 Hämeenlinna sekosi. HPK voitti sensaatiomaisesti Suomen mestaruuden kaatamalla loppuotteluissa Kärpät.

Karjalainen jyräsi tornina Kerhon takalinjoilla. Päävalmentaja Antti Pennanen johti joukkoja.

– Muistan sen veljeyden, mikä siinä porukassa oli. En ole ennen sitä tai sen jälkeen kokenut samanlaista veljeyttä kopissa. Jokaisella oli oma rooli ja jokainen hyväksyi roolinsa, hän sanoo.

HPK:n joukkue lensi kultamitalit kaulassa Oulusta Tampereelle ja palasi aamuyöllä bussilla Hämeenlinnaan.

– Ajattelimme, että ei täällä ole varmaan kauheasti jengiä. Tori oli täynnä kolmelta yöllä! Se oli ihan sekopäistä.

Karjalainen osoittaa Raatihuoneenkadulla sijaitsevaa baaria.

– Olimme kolme päivää tuolla ja sitten lähdimme seitsemäksi päiväksi Rhodokselle.

Karjalainen on joutunut jo miettimään, mitä hän alkaa tehdä, jos paluu jääkiekkoon ei onnistu.

– Minulla on putkimiehen paperit melkein valmiit – puolen vuoden opintojen päässä, hän mainitsee.

Hän ehdottaa itselleen myös myyntityötä.

– Meikäläinen puhuu paljon ja on harvemmin hiljaa. Vielä kun opettelisi puhumaan paskaa siihen päälle, niin eiköhän myyminen luonnistuisi.

Juuri nyt Nummelan kasvatti tekee kaikkensa palatakseen kaukaloon. Samaan hengenvetoon hän muistuttaa, ettei halua rikkoa itseään loppuiäkseen. Hän ei halua olla 35-vuotiaana pyörätuolissa.

Myös HPK:n toimistolta on annettu sama neuvo.

– Kaikki ovat sanoneet, että Miro, sinulla on myös lätkän jälkeinen elämä. Ei ruveta nyt pilaamaan loppuelämää tällaisen takia.

Karjalainen arvioi paluunsa onnistumisen todennäköisyydeksi ”50–50”. Selkään ei enää satu.

Miro Karjalainen voitti Suomen mestaruuden 2019.

– Tuntuu paremmalta kuin viimeiseen kymmeneen kuukauteen, hän kertoo toiveikkaana.

Hän on käynyt jo kevyesti jäällä kääntymässä.

– Olen totutellut lihaksistoa siihen, että mitä treenaaminen käytännössä on.

Kohtalo ratkeaa kauden kynnyksellä. Tyhmä Karjalainen ei aio olla.

– Jos se on itsestä kiinni, pelaan kauden ensimmäisessä ottelussa. Mutta jos kroppa ilmoittaa, että älä, niin...

Lause jää kesken. Elämässä on muutakin kuin lätkä. Karjalainen haluaa olla elinvoimainen isä Kevinille.

– Haluan päästä poikani kanssa leikkimään.