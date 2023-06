Suomi-kiekon kohistu superlupaus puhuu vihdoin – tämän takia timantti jätti Turun

Suomi-kiekon kohistu suurlupaus Aron Kiviharju, 17, jätti TPS:n ja lähti HIFK:n riveihin ottamaan askeleen Pohjois-Amerikkaan.

Aron Kiviharju on nyt HiFK:n mies.

Turkulaisella Aron Kiviharjulla on ikää vasta 17 vuotta, mutta jääkiekkopiireissä hänestä on ehditty kohista jo hyvän tovin.

Vuonna 2006 syntynyttä Kiviharjua pidetään kovimpana suomalaisena kiekkolupauksensa sitten 2001 syntyneiden Kaapo Kakon ja Anton Lundellin – eikä seuraavistakaan ikäluokista ole vastaavaa vielä näköpiirissä.

TPS:n timantti Kiviharju kuitenkin kohautti keväällä, kun hän jätti kasvattajaseuransa.

Maanantaina Helsingissä Kiviharju astui ensi kertaa julkisuuteen uuden seuransa, HIFK:n väreissä.

– Erittäin hyvät fiilikset. Nyt alkoi kolmas treeniviikko joukkueen kanssa. Kahdesta ensimmäisestä on erittäin hyvä fiilis, puolustajalupaus intoili HIFK:n mediatilaisuudessa.

Mutta miksi TPS:n juniorimyllyn kirkkain timantti – vieläpä seuralegendan, triplamestarin Jani Kiviharjun poika – päätti jättää kotikaupunkinsa juuri ammattilaisuransa kynnyksellä?

– Se oli pitkän pohdinnan prosessi. Mikään ei tapahtunut yhden yön aikana. Mietin ja pohdin asioita, mitkä ovat tässä kohtaa uraani oleellisia. Tulin siihen tulokseen, että tämä on tässä kohtaa uraani ja elämääni minulle paras ratkaisu, Kiviharju sanoo.

Hän yksinkertaisesti kokee HIFK:n olevan parempi ympäristö ottaa askel kohti NHL:ää.

– Tepsistä ei ole mitään pahaa sanottavaa. Aloitin siellä 3-vuotiaana jääkiekon. Olen erittäin kiitollinen siellä kaikesta, hyvistä ja huonoista hetkistä, mitä tuohon pitkään matkaan mahtui.

– Ei missään nimessä ollut helppo päätös. Olen syntynyt, elänyt ja kasvanut Turussa. Siellä ovat ystävät, perhe ja kaikki.

Ikänsä TPS:ssä pelannut Kiviharju debytoi seuran edustusmiehistössä viime talvena. Tilille kertyi 21 liigaottelua (0+3), joissa vastuu jäi vähäiseksi.

Kiviharjun kohusiirrossa on paljon samaa kuin Mikael Granlundin tapauksessa vuonna 2009. Tuolloin maan silloinen ykköslupaus lähti 17-vuotiaana Oulusta HIFK:hon.

Viime kaudella Kiviharju pelasi reilut 20 ottelua sekä miesten liigassa että U20-sarjassa. Vastuu TPS:n edustusmiehistössä jäi kuitenkin vähäiseksi.

Muutenkin TPS:n ympärillä oli turbulenssia, ja kauden päätteeksi päävalmentaja Jussi Ahokas heitettiin luiskaan.

– Totta kai olisin halunnut olla enemmän liigan mukana. Kaikkihan sitä haluavat. Mutta pitää myös miettiä, mikä tuossa kohtaa oli järkevää. Pystyin kuitenkin A-junnuissa tuomaan omaa itseäni ja omaa pelityyliäni vahvemmin esiin, Kiviharju pohtii.

Haastattelun aikana käy selväksi, että Kiviharju vaikuttaa selvästi ikäistään kypsemmältä. Ulosanti on jämäkkää ja katse silmissä. Kädenpuristuskin on kuin aikamiehellä.

Helsinkiin saavuttuaan nuori mies muutti ensi kertaa asumaan yksin.

– Ainakin kaksi viikkoa on nyt mennyt hyvin, Kiviharju naurahtaa.

– Kyllä mä olen itse opetellut ruokaakin tekemään. Nyt pääsee pastaa, riisiä, kanaa ja jauhelihaa tykittämään ihan huolella.

Kiviharjusta on povattu aivan kärkipään varausta NHL:n kesän 2024 varaustilaisuuteen. Reilun vuoden päästä siintävää draftia hän ei kuitenkaan vielä haihattele.

– Uskon siihen, että kun teen täällä arjessa asioita hyvin, kehityn pelaajana ja ihmisenä, niin scoutit ja GM:t tekevät siitä sitten omat johtopäätöksensä. Siihen on vielä pitkä aika.

Vanhassa kiekkotarustossa HIFK:n pukukoppi on paikka, jonne juniorit eivät kävele ihan noin vain. Kiviharju kuitenkin kertoo, etteivät vanhat tavat ole enää voimissaan.

– Ne ajat taitavat olla jo kaukana. Nykyään meitä kohtaan ollaan ehkä vähän liiankin reiluja. Vähän saisi ehkä ollakin sellaista (vanhan liiton menoa).

Toinen HIFK:n vahvasti liitetty legenda ovat pitkät kalsarit eli mamikset.

– Vielä ei ole varoiteltu. Nyt ollaan harjoiteltu Salmisaaressa. Sitten kun siirrytään Nordiksen isoihin valoihin, niin saas nähdä, miten mun pitkien kalsareiden käy.

HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen hehkui maanantaina tyytyväisyyttä, kun seura monien muiden uusien hankintojen lisäksi esitteli kannattajilleen Suomi-kiekon kirkkaimman lupauksen.

– Siitä olen ylpeä, että pelaaja, kenellä on noin iso halu, valitsee meidät. Että meidän ympäristö on se, missä hän pääsee maksimoimaan omaa potentiaaliaan joka päivä, Salmelainen sanoo.

– Kun on yksi ikäluokkansa lupaavimmista pelaajista koko maailmassa, siinä on meille iso vastuu, mutta se on myös hieno haaste.

HIFK julkaisi maanantaina kovat vahvistuksensa. Sami Lepistö (vas.), Tony Sund, Jori Lehterä, Tomi Karhunen, Joni Ikonen ja Aron Kiviharju.

Sen tarkemmin Salmelainen ei lähtenyt Kiviharjun hankintaoperaation vaiheita avaamaan.

– Jos pelaaja on miettimässä muutosta, haluamme istua pöytään. Mutta pelaajathan nämä päätökset loppuviimein tekevät. Ei se ole sellaista, että hypitään vieraisiin pöytiin ja huudellaan, että tänne, tänne, tänne.

– Kyllä nämä nuoret miettivät oman kehityksensä ja oman uransa kannalta parasta vaihtoehtoa.

Salmelainen on kasannut HIFK:lle ensi kaudeksi huippunimekkään joukkueen, joka lähtee ennakkokaavailuissa kauteen jopa suurimpana mestarisuosikkina.

Ilari Melartin, Sami Lepistön, Tony Sundin, Johan Motinin, Kasper Kotkansalon ja kumppaneiden johtamassa puolustuksessa Kiviharjullekaan ei ole tarjolla mitään ilmaiseksi.

Salmelaisen mukaan Kiviharjun liigapaikka on ”täysin hänestä itsestään kiinni”.

– Olemme arvioineet hänen kykynsä siten, että hän pystyy auttamaan meitä. Haluamme, että hän pelaa vahvuuksiensa kautta. Sillä tavoin uskomme hänen auttavan meitä parhaiten.

Tobias Salmelainen aloittaa seitsemännen kautensa HIFK:n urheilujohtajana. Ensi kaudella kaukalossa nähdään hänen aikansa nimekkäin joukkue.

– Sisäinen motivaatio on Aronin isoin vahvuus. Jos hän loppuviimein haluaa NHL:ssä pelata, niin IFK:sta pelipaikan voittaminen ei tule olemaan isoin haaste. Sen voittamalla hän mahdollistaa seuraavaa askelta urallaan.

Salmelainen ei näe myöskään mitään ongelmia siinä, että 17-vuotias nuori mies muutti nyt ensi kertaa asumaan omilleen, vieläpä vieraaseen kaupunkiin.

– Kannattaa jututtaa häntä vartin, niin ymmärtää, että tämä kundi tulee pärjäämään paremmin kuin minä pärjäsin 25-vuotiaana. Erittäin hyvin kasvatettu nuori mies, joka ymmärtää täysin sen, mitä tämä laji häneltä vaatii ja minkälainen ihminen sekä urheilija pitää olla.

– Ja vanhemmatkin asuvat aika lähellä. Ei Turun motari ole niin pitkä. Ja varmasti sitä aina on mukavampi ajella Turusta tännepäin kuin sinnepäin, Salmelainen virnistää.