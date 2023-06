AL: Salaperäinen miljardööri järjesti salaiset juhlat kultasankareille Helsingissä

Chaim ”Poju” Zabludowicz ja Tappara juhlivat menestystään Helsingissä.

Salaperäinen miljardööri Chaim ”Poju” Zabludowicz järjesti komeat juhlat Suomen mestaruuden tänä keväänä voittaneen Tapparan menestyksen kunniaksi, kertoo Aamulehti.

Perinteiset, mutta suurelle yleisölle salaiset juhlat järjestettiin helsinkiläisessä Löylyssä, joka oli varattu seurueelle.

Siniseen takkiin sonnustautunut Zabludowicz piti päässään CHL:n mestaruuslippistä. Kaulassa roikkui CHL:n mestaruusmitali.

Paikalle oli kutsuttu mestarijoukkueen pelaajia, muita jäseniä sekä Tapparan taustavaikuttajia.

Lontoossa asuva Zabludowicz, 70, on esiintynyt julkisuudessa erittäin harvoin. Miljardööri on yksi Tapparan taustayhtiön Tamhockeyn perustajajäsenistä ja seuran suurin omistaja noin 20 prosentin osuudellaan.

Poju on Tamhockey Oy:n suurin omistaja.

Juhlaväelle tarjoiltiin neljän ruokalajin illallinen: poroa, parsarisottoa, nieriää ja jälkiruoka.

”Kaikkien” lempinimellä Poju tuntema Zabludowicz suostui hetkeksi yhteiskuvaan Kanada-maljan ja CHL:n mestaruuspokaalin taakse paikalla olleiden mestarijoukkueen pelaajien kanssa.

– This is the man, Poju sanoi Aamulehden mukaan ja osoitti etusormellaan mestaruuden torjunutta maalivahtia Christian Heljankoa.

Christian Heljanko sai kehut miljardööriltä.

Ennen illallisjuhlaa Poju tutustutti Aamulehden mukaan juhlavieraansa yksityiseen lasitaidenäyttelyyn ja Designmuseoon Helsingin keskustassa. Hänen on kerrottu kuuluvan maailman taide-eliittiin.

Zabludowiczin perheen jättiomaisuuden juuret ovat Shlomo Zabludowiczin työurassa, jonka vuonna 1994 kuollut mies hän teki asekaupan alalla. Poju ja hänen sisarensa perivät isänsä jättämän omaisuuden. Shlomo Zabludowicz pelastui Auschwitzin keskitysleiriltä toisen maailmansodan aikana

Lue lisää: Tamperelaisen Shlomo Zabludowiczin matka getosta miljardööriksi oli sala­myhkäinen – ”kuoleman­kauppias” yritti peitellä jälkensä historian­tutkijoilta

Lue lisää: Poju Zabludowicz harvinaisessa haastattelussa Alfa-tv:llä: Keskitys­leiriltä selviytyneiden vanhempien saama apu teki miljardööristä isänmaallisen suomalaisen