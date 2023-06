Pelicans kauhoi jättivonkaleen pelaajamarkkinoilta!

Ryan Lasch palaa Lahteen.

SM-liigassa viime kaudella hopealle yltänyt Lahden Pelicans teki jättimäisen kiinnityksen ensi kauden miehistöönsä: yhdysvaltalaislaituri Ryan Lasch, 36, palaa Lahteen.

Lahden-reissu ei ole taiturin ensimmäinen. Hän pelasi Pelicans-nutussa ensimmäisen kerran jo kaudella 2011–12.

– Lahti on ollut minulle aina erityisen tärkeä paikka. Minulla on täältä mahtavia muistoja. En malta odottaa, että pääsen jälleen esiintymään turkoosin kotiyleisön eteen, Lasch hehkutti seuran tiedotteessa.

Jättihankinta sai ylistyssanoista päätellen vienon hymyn myös Pelicansin päävalmentajan Tommi Niemelän kasvoille.

– Loistava hankinta! Hän on Euroopan mittakaavalla varmasti yksi viime vuosien tehokkaimmista erikoistilanne- ja viisi vastaan viisi -pelaajista. Erittäin iso pelaaja koko sarjaan sekä tietysti meidän organisaatioomme. Olemme todella onnellisia, että Ryan palaa niin sanotusti kotiin, Niemelä iloitsi tiedotteessa.

Lasch pelasi kaksi edelliskautta Ruotsissa Frölundan joukkueessa.

Laitahyökkääjä on ollut Euroopan sarjoissa kova tuloksentekijä. Lasch takoi muun muassa toissa kaudella 52 SHL-ottelussa hirmutehot 15+53=66.

Lasch edusti Pelicansia myös kaudella 2020–21. Tuolla sesongilla hän hurjasteli 37 tehopistettä 26 ottelussa, jonka jälkeen hän siirtyi Sveitsiin.

Lasch muistetaan Pelicansista kaudelta 2011–12, jolloin hän voitti SM-liigan pistepörssin ja johdatti joukkueensa hopealle.

Lasch on pelannut SM-liigassa 128 ottelua yli piste per peli -tahdilla. Noissa otteluissa pelikaani on takonut 135 pistettä.

Tehomiehen palkintokaapista löytyvät niin Ruotsin, Sveitsin kuin jääkiekon Mestarien liigan eli CHL:n mestaruudet.

Miltei koko uransa Euroopassa pelannut Lasch on ollut CHL:n paras pistemies hurjat viisi kertaa, mikä kertoo tuoreen lahtelaistaiteilijan taitotasosta.