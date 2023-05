Jokerit haastaa SM-liigan joukkueet: ”Mahtava paikka”

Jääkiekon Pitsiturnaus pelataan Raumalla jo 30. kerran.

Uudistunut Helsingin Jokerit nähdään tositoimissa Suomen kiekkojäillä jo elokuussa, kun se osallistuu 30. kerran järjestettävään Pitsiturnaukseen Raumalla.

Jokerien lisäksi juhlaturnauksessa pelaavat Ässät, TPS, SaiPa, Vaasan Sport ja kotijoukkue Lukko. Jokerit pelaa A-lohkossa Lukon ja Ässien kanssa.

Ensi kaudella Jokerit pelaa Liigaa alemmassa Mestiksessä, jonne se sai äskettäin lisenssin.

Joukkueen tavoitteena on nousta Liigaan, jossa se pelasi edellisen kerran kaudella 2013–2014 ennen siirtymistään Venäjän kiekkoliigaan KHL:ään.

– Pitsiturnaus on mahtava paikka avata kausi. Jokerit on kiitollinen tästä mahdollisuudesta, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni sanoo tiedotteessa.

– Tämä on pelaajille ja valmennukselle erinomainen paikka nähdä, missä Suomen kärkipelaajat ja -seurat tällä hetkellä menevät. Urheilullisesti Pitsiturnaus on meille iso ja hieno haaste. Me tulemme vetämään sata lasissa.

Järjestävän seuran Lukon puheenjohtaja Jukka Kunnas odottaa mielenkiinnolla Jokerien ja joukkueen fanien paluuta.

– Toivotamme Jokerit kannattajineen lämpimästi tervetulleiksi. Heillä on aina ollut hieno kannattajakulttuuri, Kunnas sanoo.

Pitsiturnaus pelataan 4. elokuuta. Alkulohkoissa joukkueet pelaavat kerran toisiaan vastaan. Lohkojen kaksi parasta jatkaa välieriin, joiden voittajat kohtaavat finaalissa.

Peliaika alkulohkoissa ja välierissä on 2x15 minuuttia ja loppuottelussa 2x20 minuuttia. Ässät on hallitseva Pitsimestari.

Mestiksessä Jokerit pitää ensi kaudella kotihallinaan Keravan jäähallia, jossa se pelaa 15 ottelua. Helsingin jäähallissa se pelaa yhdeksän ottelua.

Suurin osa Jokerien nuoresta joukkueesta on kasassa. Uusista pelaajahankinnoista seura on ilmoittanut kertovansa kesäkuussa. Jokereita valmentaa Tero Määttä.