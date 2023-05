Tässä on SM-liigan kauden ykköstähti – pelaajien äänestyksessä ylivoimainen voitto

SM-liigan parhaaksi pelaajaksi äänestettiin kuudetta kertaa historiassa ulkomaalainen pelaaja.

Jääkiekon SM-liigan pelaajat valitsivat maanantaina sarjakauden parhaaksi pelaajaksi Hämeenlinnan Pallokerhossa kiekkoilleen kanadalaishyökkääjän Michael Jolyn. Hän voitti runkosarjan pistepörssin tekemällä 60 ottelussa 25+39=64 pistettä.

Joly voitti pelaajaäänestyksen ylivoimaisesti 784 pisteellä. Lukon puolustaja Thomas Gregoire keräsi 195 ja Suomen ja Euroopan mestari, Tapparan hyökkääjä Jori Lehterä 191 pistettä.

HPK jäi SM-liigan runkosarjassa 12:nneksi ja karsiutui pudotuspeleistä, mutta Joly ehti näyttää taitonsa runkosarjassa. Hänen pelaajauransa jatkuu ensi kaudella Sveitsin liigan Luganossa.

Pelaajayhdistyksen Kultainen kypärä -palkintoa on jaettu vuodesta 1987. Joly on historian kuudes ulkomaalaispelaaja, joka on voittanut palkinnon.