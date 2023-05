Lukon kiinnitti tärkeitä palasia ensi kauden joukkueeseensa.

SM-liigaseura Rauman Lukko tiedotti perjantaina useista pelaajasopimuksista.

Lukko hankki vahvistusta ensi kauden maalivahtiosastolleen ja kiinnitti kolme hyökkääjää.

Raumalaisten maalia vartioi ensi kaudella kanadalainen Samuel Harvey, 25, joka pelasi viime kaudella Keski-Euroopassa ICEHL-liigaa italialaisen HC Bolzanon riveissä.

Harveyn kausi sujui todella mallikkaasti, sillä hänen edustamansa Bolzano eteni aina sarjan finaaleihin saakka, jossa mestaruuden vei kuitenkin nimiinsä itävaltalainen EC Red Bull Salzburg.

Harvey torjui runkosarjassa vakuuttavin tilastoin. Hänen torjuntaprosenttinsa oli 92,2 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,06. Pudotuspeleissä tilastot vain paranivat: 93,6 ja 1,65.

Quebecin oma poika saapuu SM-liigaan intoa puhkuen.

– Tämä tulee olemaan ensimmäinen kertani Suomessa! Olen kuullut paljon hyvää maasta sekä myöskin organisaatiosta, Harvey kommentoi seuran tiedotteessa.

Harvey tuntee Lukossa ensi kaudellakin pelaavan Gabriel Fontainen ja ensi kaudeksi Ruotsiin siirtyvän Thomas Gregoiren, jotka kehuivat raumalaisorganisaatiota ja Suomea maalivahdille.

– Odotan Liigan olevan todella kilpailullinen sarja. Olin onnellinen, kun Lukko minusta kiinnostui. Tavoitteenani on aina ollut pelata parhaissa liigoissa ja Liiga on yksi Euroopan johtavista sarjoista.

Lukko kertoi myös solmineensa sopimukset kannattajille ennestään tutun veljesparin, Ponthus ja Pathrik Westerholmin, kanssa.

”Bros Are Back!”, Lukko kirjoitti tiedotteessa.

– Mahtavaa tulla takaisin Raumalle! Nautin ajastani täällä viime kerralla. Meillä oli keväällä 2020 hyvät saumat mestaruuteen, mutta kausi jäi kesken, kuten tiedetään. Nyt haluan palavasti voittaa Lukossa, Ponthus hypetti.

Ruotsalaisveljekset pelasivat Raumalla koronan keskeyttämällä kaudella 2019–20 vakuuttavin tehoin. Ponthus, 31, tykitti 59 runkosarjaottelussa tehot 23+19=42. Pathrik, 31, nakutti 52 ottelussa pisteet 14+23=37.

Veljesten sopimukset ovat kaksivuotiset.

– Kun on riittävän hyvä pelaamaan jääkiekkoa, me olemme kiinnostuneita. Ja pojat ovat aika hyviä pelaamaan jääkiekkoa. Kysyimme Ruotsin päästä, mitäs he tykkäisivät, jos tulisivat takaisin Raumalle ja he olivat kiinnostuneita. Asiat etenivät sen jälkeen nopeasti. Edellisen kerran, kun veljekset olivat täällä, he osoittivat, mihin pystyvät, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt sanoi tiedotteessa.

Lisäksi Lukko kertoi kiinnittäneensä viime kaudella Lukossa, TuTossa sekä Sportissa kiekkoilleen Kim Niemisen, 21, kahden vuoden lapulla.