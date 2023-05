Suomen ihailtu MM-kultakapteeni siirtyy SM-liigaan

TPS haali vahvistuksen Pohjois-Amerikasta.

Aarne Talvitie on ensi kaudella TPS:n miehiä.

Keskushyökkääjä Aarne Talvitie siirtyy ensi kaudeksi SM-liigaan.

IS:n tietojen mukaan 24-vuotiaan Talvitien tuleva osoite on Turun Palloseura. Tuleva SM-liigakausi on hänelle uran ensimmäinen.

Suomalainen pelaa paraikaa Pohjois-Amerikassa farmiliiga AHL:n pudotuspelejä Utica Cometsin riveissä.

Runkosarjassa Talvitie urakoi 58 ottelua ja teki 14 (3+11) tehopistettä. Pudotuspeleissä hänen saldonsa on tähän mennessä neljä ottelua ja tehot 2+0.

ESPOOSSA kiekko-oppinsa saanut Talvitie tunnetaan parhaiten vuoden 2019 nuorten MM-kisoista, kun hän kapteenina johdatti Suomen maailmanmestariksi Kanadan maaperällä.

Kyseessä oli Nuorten Leijonien ensimmäinen Pohjois-Amerikassa voittama MM-kulta ja edelleen viimeisin nuorten MM-kulta.

Talvitie loukkasi polvensa kisojen finaalissa, mutta hän palasi ”yksijalkaisena soturina” kaukaloon. Hän teki seitsemässä ottelussa tehot 4+3=7 ja oli Suomen paras maalintekijä Vancouverissa ja Victoriassa pelatussa turnauksessa.

Talvitie on Bluesin kasvatti, joka on pelannut Yhdysvalloissa vuodesta 2018 alkaen. Hän edusti Penn Staten yliopistoa ennen kuin teki New Jersey Devilsin kanssa kaksivuotisen tulokassopimuksen vuonna 2021.

Tie NHL:ään ei ole kuitenkaan auennut, vaan Talvitie on taistellut farmin puolella.

TPS:n ensi kauden pelaajahankintoihin lukeutuvat myös muiden muassa puolustaja Oliver Lauridsen sekä hyökkääjät Markus Nurmi ja Jere Jokinen. Palloseuran uusi päävalmentaja on KalPasta siirtynyt Tommi Miettinen.