Jättiyllätys! Nuorten Leijonien valmentaja SM-liigaseuran peräsimeen

Rauman Lukko vaihtaa päävalmentajaa.

Rauman Lukon uusi päävalmentaja ensi kaudesta alkaen on Tomi Lämsä. Seura tiedotti asiasta lauantaina.

Lämsä korvaa tehtävässä Marko Virtasen. Hänen sopimuksensa ulottuu kevääseen 2025.

– Asiat etenivät nopeasti ja löysimme pian yhteisen sävelen Lukon kanssa. Lukossa on tehty jo pitkään hyviä asioita: on ollut hyviä päävalmentajia ja seurajohdossa on hyviä ihmisiä, jotka ovat rakentaneet seuraa siihen suuntaan, että menestyminen on mahdollista. Ennen kaikkea haluan jatkaa tuota hyvin tehtyä työtä ja tuoda persoonaani sekä osaamistani mukaan, Lämsä sanoi tiedotteessa.

Lämsän apuvalmentajina toimivat Erik Hämäläinen, Jarkko Kauvosaari ja Mikael Vuorio.

Lämsä, 43, on toiminut aiemmin mm. Nuorissa Leijonissa, Jokereissa, Pelicansissa ja KHL:n Salavat Julajev Ufassa. Lämsä teki sopimuksen Nuoriin Leijoniin viime kesänä ja valmensi joukkuetta puolivälierätappioon päättyneissä MM-kisoissa vuodenvaihteessa.

Väistyneen päävalmentajan Virtasen kohtalo varmistui Lukon huonon loppukauden jälkeen.

– Emme saaneet kahden viime kauden aikana irti joukkueesta kaikkea sitä potentiaalia, minkä tiesimme joukkueessa olevan sen perusteella, että molempiin kausiin mahtui pitkiä ja erinomaisia jaksoja, toimitusjohtaja Jukka Kunnas sanoi.