Kommentti: Parjatut ”mitalitelineet" hymyilivät taas suorassa lähetyksessä – kuinka tyhmä jääkiekon SM-liiga voi olla?

SM-liiga teki oman oksan sahaamisen Suomen ennätyksen, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Hieraisin silmiäni, kun Suomen mestaruuden voittaneet Tapparan pelaajat luistelivat hakemaan kultaisia mitalejaan Nokia-areenassa torstaina.

Mitä ihmettä? Niin sanotut ”mitalitelineet” oli taas raijattu jäälle!

Palkintojenjaossa oli mukana kaksi oransseihin mekkoihin pukeutunutta naista, joiden ainoana tehtävänä oli kantaa tarjottimia, jotka olivat täynnä mitaleja, ja hymyillä hiljaa. SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen otti tarjottimelta mitaleja, pujotteli pelaajien kaulaan ja kätteli kiekkomestareita.

Hymyilevien telineiden oikealla puolella SM-liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki kätteli pelaajia Hiltusen jälkeen.

Kun mitalit oli jaettu, ja oli Kanada-maljan nostamisen vuoro, ”telinenaiset” sysättiin tylysti syrjään. Hiltunen ja Kivimäki ojensivat pytyn Tapparan kapteenille Otto Rauhalalle.

SM-liiga teki tieten tahtoen oman pr-maalin: oikein kunnon lämärin ylämummoon. Kuinka tyhmä se voi olla?

Muistellaanpa hetki viime kevään MM-finaalin jälkeisiä tapahtumia. Suomi voitti samassa areenassa MM-kultaa. Naiset kantoivat tarjottimia, joilta MM-mitaleita jakoi setäketju Kalervo Kummola, Harri Nummela ja Luc Tardif.

Asetelma herätti someraivon. Kansainvälistä jääkiekkoliittoa kritisoitiin voimakkaasti siitä, että he käyttivät naisia vain passiivisina koristeina, ”hymyilevinä mitalitelineinä”. Kritisoijien mukaan asetelma vahvisti stereotypiaa siitä, että miehen paikka on valokeilassa sankarina, ja naisen paikka on nurkassa kauniina esineenä.

Olipa tästä argumentaatiosta mitä mieltä tahansa, Suomen MM-kisojen imago otti niistä turhan kolauksen viime metreillä.

Vielä typerämpää on, ettei SM-liiga oppinut kolauksesta yhtään mitään, vaan toisti saman, kritisoidun asetelman.

Tilanne olisi niin helppoa kiertää, että lapsikin sen ymmärtää. Otetaan nuoret, hymyilevät naiset, joilla ei ole mitään loogista syytä olla jäällä, pois kaukalosta ja laitetaan tilalle esimerkiksi paikallisia jääkiekkojunnuja: tyttöjä ja poikia.

Lapset saavat unohtumattoman kokemuksen, kun he pääsevät antamaan mitalin sankareilleen kiekkokauden suurimmalla hetkellä. Jääkiekon ja seurojen yhteisöllisyys tiivistyy. Saadaan iloisia kuvia ja ikimuistoisia tarinoita. Kaikille tulee hyvä mieli.

On kiinnostavaa nähdä, mitä Nokia-areenan jäällä tapahtuu 28. toukokuuta, kun MM-kultamitalit jaetaan seuraavan kerran.

Voiko jääkiekko ja sen kulttuuri olla niin pahasti päähäntaklattuja, että ”mitalitelineet” isketään vielä kerran askiin, ja tehdään huonon pr:n pöyristyttävän nolo hattutemppu?

SM-liigan esimerkki paljastaa, ettei minkään muun vaihtoehdon puolesta kannata lyödä vetoa.