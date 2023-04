Tapparan mestaruusjuhlissa nähtiin upea ele – ”Yksi hienoimmista kiekkoilijoista, joiden kanssa olen saanut pelata”

Kristian Kuusela sai illan kovimmat suosionosoitukset Nokia-areenassa upean uransa päätteeksi.

Tampere

Tapparan mestaruusjuhliin päättyi yhden Suomen kiekkohistorian kovimman liigapelaajan ura, kun Kristian Kuusela, 40, ilmoitti lopettavansa pelaamisen.

Tarkkasilmäisimmät kannattajat huomasivat jo Tapparan runkosarjan viimeisessä ottelussa Ilvestä vastaan, että ilmassa on jäähyväisten merkkejä.

Tapparan pelaajat ohjasivat kapteenina toiminutta Kuuselaa monta kertaa fanien eteen aplodeita saamaan.

Sama toistui puolivälierissä KooKoota vastaan 21. maaliskuuta – ainoassa ottelussa tämän kevään pudotuspeleissä, joissa Kuusela puki varusteet päälle.

Pelikaverit halusivat jättää Tapparan ikonipelaajalle mahdollisimman hyvät muistot.

Kuusela, jos kuka kohtelunsa ansaitsi. Viisi Suomen mestaruutta, maailmanmestaruus 2019, Ruotsin mestaruus ja CHL-mestaruus...

SM-liigan pudotuspeleissä eniten otteluita (193), maaleja (47) ja tehopisteitä (121).

SM-liigan runkosarjassa kaikkien aikojen neljänneksi eniten tehopisteitä: 1 107 ottelua, 280+458=738. Peräti 12 kaudella vähintään 40 tehopistettä!

Äärimmäisen syvä kunnioitus todellista maestroa ja Tapparan ikonipelaajaa kohtaan tuli hyvin esiin Nokia-areenassa, kun tuli hyökkääjän vuoro noutaa kultamitali.

– Kuusela, Kuusela, Kuusela, raikui kovempaa kuin kenenkään toisen pelaajan kohdalla.

– Siitä tuli hyvä tosi hyvä tunne. Huomasi, että arvostus molempiin suuntiin kannattajien kanssa on yhtä aitoa. Paljon hienoja hetkiä olemme vuosien varrella yhdessä kokeneet, Kuusela summasi.

Kun tuli aikaa nostaa Kanada-maljaa, Tapparan kapteeni Otto Rauhala haki pytyn ja teki hienon eleen Kuuselalle. Hän pyysi uransa päättävän legendan nostamaan pokaalin yhdessä ilmaan.

– Hienoa, että upea perinne Tapparassa jatkui, jossa kokeneita pelaajia kunnioitetaan. Saman saivat kokea aiemmin Pekka Saravo ja Jukka Peltola lopettaessaan.

Kuuselan tunnelmat Nokia-areenan jäällä olivat selvästi haikeat, mutta selvästi myös levolliset.

– Parasta tässä on ollut seurata niitä joukkueemme nuorempia ja kokeneempia jätkiä, jotka eivät aiemmin ole voittaneet mestaruutta. Miten aidon onnellisia he ovat tästä saavutuksesta ja miten he siihen reagoivat, Kuusela tunnelmoi.

Vaikuttiko lopettamispäätökseesi, ettet pudotuspeleissä mahtunut kokoonpanoon?

– Ei varsinaisesti. Olen jo jonkin aikaa miettinyt lopettamista ja nyt tein sitten lopullisen päätöksen.

Kuusela ei ole vielä tarkemmin miettinyt, mitä hän tekee isona.

– Lähiajan suunnitelmana on nauttia tästä voitosta ja yhteisestä ajasta porukan kanssa. Tiedän kokemuksesta, ettei mestaruus ole ikinä itsestään selvyys. Siitä kannattaa ottaa kaikki ilo irti.

Kuuselan persoonaa pelaajana kuvaa parhaiten hänen nöyryytensä ja aina joukkueen ykkössijalle asettaminen.

– Todellinen esimerkki, johtaja ja suunnannäyttäjä. Antoi aina kaiken jengille, eikä nostanut ikinä itseään esiin, vaikka henkilökohtaisten tekojen perusteella olisi usein ollut siihen varaakin. Yksi hienoimmista jääkiekkoilijoista, joiden kanssa olen saanut pelata, Tapparan kapteeni Otto Rauhala tiivisti.

Kuusela ei koskaan tehnyt itsestään numeroa, vaikka hän teki uransa loppuvuosina liukuhihnalta uusia piste-ennätyksiä.

Vakivastaus kuului viimeiseen peliin saakka:

– Minua kiinnostaa vain voittaminen. Tilastoja voi tutkia ja niitä miettiä sitten aikanaan uran jälkeen kiikkustuolissa.

Tämä kevät toi pitkään muistojen listaan kauden, johon kukaan muu suomalaisjoukkue ei ole aiemmin pystynyt: runkosarjan voiton, CHL-mestaruuden joukkueen kapteenina ja Suomen mestaruuden.

Kun siihen lisää kaikki Kuuselan tärkeät maalit, syötöt ja muut tähtihetket, niiden muisteluun menee helposti ainakin yksi kesä.

Sen jälkeen voi sitten miettiä, mitähän seuraavaksi.

Jos Kuusela haluaa toimia jatkossakin jääkiekkoilun parissa, ottajia löytyy rooliin tai toiseen varmasti.