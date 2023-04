Jori Lehterällä yksi toive mestaruusjuhliin – ”Kovat odotukset häntä kohtaan”

Jori Lehterä pääsi nostamaan Kanada-maljan ensimmäistä kertaa urallaan.

Tampere

Jori Lehterä debytoi Tapparassa syksyllä 2007 19-vuotiaana keltanokkana. Kolmen kauden jälkeen Pitäjänmäen Tarmon kasvatti lähti maailmalle, joka vei KHL:n kautta NHL:ään viideksi kaudeksi ja sieltä vielä takaisin KHL:ään.

Täksi kaudeksi Lehterä, 35, palasi pitkän, yli kymmenen vuoden ulkomaan kierroksen jälkeen Tapparaan.

Tappara sai jo entuudestaan kivikovaan kokoonpanoonsa sarjan valovoimaisimman ja nimekkäimmän paluumuuttajan, jonka CV hakee vertaistaan SM-liigassa.

Viisi kautta NHL:ssä, ja siellä 346 ottelussa 128 pistettä. KHL:ssä 355 ottelua ja 281 pistettä. Palkintokaapista löytyy MM-hopea ja olympiapronssi.

Yksi kuitenkin puuttui. Mestaruus.

Ei puutu enää. Tappara juhlii mestaruutta Pelicansista voitoin 4–1.

Torstai-iltana Nokia-areenassa Lehterä pääsi nostamaan ensimmäistä kertaa urallaan himoitsemansa Kanada-maljan käsivarsilleen.

– Ei ollut niin painava kuin luulin, mutta mulla oli vähän huono tekniikka. Huomasi, että oli ensimmäinen nosto. Oli vähän räpeltämistä, Lehterä veisteli Ilta-Sanomille juhlahumussa.

– Mut laitettiin heti ykkösenä paalulle nostamaan kannua, mikä vähän jännitti. En saanut ihan puhtaasti suorille käsille nostettua, mutta joku päivä saan sen vielä suorille. On tämä hienoa, kun pitkä työ palkittiin.

Lehterän valtava saavutustarve näkyi kaudesta alusta asti. Hän halusi palata Tapparaan voittamaan mestaruuden. Millään muulla ei ollut väliä.

– Itselläni ei usko horjunut missään vaiheessa. Harjoituspeleistä lähtien huomasi sellaisen fiiliksen, että kyllä tämä pitäisi klaarata. Ehkä jossain kohtaa se saattoi mennä vähän ylimielisyydenkin puolelle, ilmoitti Lehterä, joka voitti pudotuspelien pistepörssin 5+12.

Lehterä palasi hyvin erilaiseen Tapparaan kuin mistä aikanaan lähti.

– Tämä ei ollut tällainen seura, kun lähdin täältä 2010. Pitää nostaa hattua Jussi Tapolalle ja Mikko Leinoselle, jotka ovat taanneet pitkäjänteisyyden. Seurassa on tehty kova duunia. Tappara on nyt Euroopan kärki.

– Tässä jengissä on ollut koko ajan hyvä meininki, kun saa tehdä huippujätkien kanssa hommia päivästä toiseen. Ulkomailla tällaista yhteishenkeä on vaikea saada, kun on paljon pelaajia eri maista, sanoi Lehterä.

Mestaruusjuhlissa Lehterä otti heti Kanada-maljan noston jälkeen vuorotellen syliinsä tyttärensä Elsan ja Alisan. Jälkikasvu pääsi ihastelemaan ja hypistelemään isän tuoretta kultamitalia, eikä Lehterän hokihymystä tullut loppua.

Nälkä voittamista kohtaan ei Lehterän mukaan sammu ensimmäiseen mestaruuteen.

– Onhan tämä ihan huippuhommaa. En tiedä, mitä tekisin, jos en aamulla heräisi ja lähtisi hallille. Nytkin väli-illat tekstailtiin Waltteri Merelän kanssa ja käytiin läpi ylivoimaa, Lehterä naureskeli.

Pudotuspeleissä Lehterä pysyi omassa kuplassaan poikkeuksellisen tiiviisti.

– Se meni siihen, että leikin kahden tyttölapsemme kanssa ylivoimapeliä, mutta onneksi nyt tästä pudotuspelikuplasta pääsee pois vähän rentoutumaan ja tavallisiin perheaskareisiin.

Lehterän tutkaparille Veli-Matti Savinaiselle pitkät keväät ja mestaruushommat ovat tutumpia. 37-vuotias konkarihyökkääjä juhlii jo uransa viidettä Suomen mestaruutta.

Samalla Savinainen teki historiaa, sillä hänestä tuli historian ensimmäinen pelaaja, joka on voittanut Suomen mestaruuden viidellä peräkkäisellä SM-liigakaudellaan (Ässät 2013, Tappara 2016–2017 sekä 2022–2023).

– Eiköhän tämäkin trillerin loppu tule siihen ”Savin” kirjaan, Lehterä arveli.

Ennen kirjaprojektia Tappara juhlii pitkän kaavan kautta. Mestaruusjuhlien seremoniamestarista Lehterällä on vahva tuntuma. Lehterä toivoo vallanvaihtoa.

– Antaisikohan Savi nyt sen kapulan viihteen puolella viimein nuoremmille. Näkisin, että Joni Tuulola olisi hyvä. Mulla on kovat odotukset häntä kohtaan.