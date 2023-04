Kommentti: Unohtakaa naurettava teatteri – Tappara ei jättänyt selittelyille sijaa

Tapparalla on tiukka kuristusote Pelicansista, jolta vaaditaan jo ihmeitä finaalisarjan kääntämiseen, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Lahti

Neljäs finaali on lähes poikkeuksetta ottelusarjassa vedenjakajapeli, kun tilanne on jommallekummalle joukkueelle 2–1. Sitä se oli myös Lahden tiistai-illassa.

Pelicansilla oli loistava sauma panna kotiyleisönsä edessä sarja tasoihin, ja samalla laittaa hallitseva mestari todella ahtaalle toisella peräkkäisellä voitollaan.

Tappara ei jättänyt spekuloinneille mitään sijaa, vaan otti tylyn esityksen jälkeen 3–1-voiton ja siirtyi finaalisarjassa 3–1-johtoon.

Nyt Tapparalla on tiukka kuristusote pelikaanilaumasta, jolta vaaditaan jo ihmeitä sarjan kääntämiseen. Tapparalla on mestaruuspaikka varattuna ja kolme ottelupalloa käsissään.

Tapparan kannattajat voivat alkaa valmistautua pitkään, kullanväriseen vappuun.

Tiukoissa paikoissa hallitsevan mestarin epäileminen on aina riskaabelia. Tappara on joukkue, joka pelaa ani harvoin kahta keskinkertaista peliä putkeen.

Lauantain kolmospeli oli Tapparan mittareilla yllättävän vaisu 60-minuuttinen. Pelicans oli kolmospelissä 40 minuuttia paikoitellen jopa dominoiva.

Tappara sortui myös pieneen ylimielisyyteen kahden voiton jälkeen, mutta tiistai-iltana työhaalarit olivat niskassa joka jätkällä ykköskentästä neloskenttään.

Nelospelin alku oli Tapparalta juuri sellainen, mitä Euroopan parhaalta joukkueelta osasi odottaa. Kuutosvaihdetta silmään heti ensimmäisessä vaihtokierrossa, paine Pelicansin päätyyn ja rummutus käyntiin.

Kun Tappara on pelinsä ytimessä, tästä valtakunnasta ei löydy sille horjuttajaa. Pelicans antoi myös itse mestarille siimaa, kun Pelicansin järkälepuolustajan Ben Bloodin kuriton jäähy kolmannella peliminuutilla kävi kalliiksi.

Ben Thomasin tekemä avausmaali ei syntynyt ylivoimalla, mutta sitä se käytännössä oli. Tappara rakensi tyylipuhtaan 1–0-maalin vahvan ylivoimapyörityksen jälkihöyryissä.

Maalissa oli myös pientä symboliikkaa, sillä Thomas oli antisankarin roolissa sarjan alussa. Thomas lensi kakkospelissä suihkuun niitattuaan Bloodin jäähän. Nyt vaakakuppi kääntyi toiseen suuntaan.

Ben Thomas (kesk.) iski Tapparan 1–0-johtoon.

Tasakentällisin finaalisarja on ollut kokonaisuutena tasaista vääntöä maalien ja maalipaikkojen suhteen. Tappara on tehnyt tasaviisikoin seitsemän maalia ja Pelicans neljä.

Mitä pidemmälle finaalisarja on edennyt, sitä enemmän puntit ovat tasoittuneet. Pelicansin kauden teemana on ollut jatkuva kehittyminen ja pienten asioiden parantaminen. Tämä on näkynyt myös finaaleissa.

Pelicans pystyy puolustamaan kurinalaisesti Tapparan hyökkäyksiä ja pääsee rohkean kiekonhallinnan kautta hyökkäämään, mutta nelospelissä alkoi näkyä Pelicansin kannalta hälyttäviä merkkejä.

Pelicansin pakka rakoili liian monta kertaa porkkanapöksyjen vyörytyksessä. Tappara sai yllättävän paljon ylivoimahyökkäyksiä ja huseerata välillä mielin määrin ykkössektorissa, mikä on tuhon tie Tapparaa vastaan.

Erikoistilanteissa vaaka kallistuu entistä vahvemmin Tapparan suuntaan.

Tapparan maineikas ylivoima on ollut kaukana välierissä nähdystä dominoinnista, mutta nelospelissä tähtiä vilisevä ykköskoostumus jauhoi ison 2–0-maalin kriittisessä vaiheessa peliä.

Maali meni vielä kaiken lisäksi Tapparan talismaanipelaajalle Veli-Matti Savinaiselle, joka nousi taas kerran esille isolla hetkellä.

Pudotuspelien kuudennen maalinsa lapioinut Savinainen, 37, on noussut suurimmaksi suosikiksi pudotuspelien arvokkaimmalle pelaajalle jaettavaan Jari Kurri -palkintoon.

Veli-Matti Savinainen iski voittomaalin ylivoimalla.

Johtoasemassa on kiva pelata, kun maalilla torjuu muuri nimeltä Christian Heljanko ja alivoima on täyttä rautaa.

Tapparan alivoima on pysynyt hävyttömän kovalla tasolla läpi kevään. Tappara on härskisti alistanut Pelicansin ylivoimaa, joka oli ratkaisuroolissa vielä välierissä Ilvestä vastaan.

Kirvesrinnat ovat pelanneet pudotuspeleissä nyt 34 kertaa alivoimalla, ja omissa on soinut vain kerran. Tämä työtapaturma sattui välierissä HIFK:ta vastaan. Tapparan pudotuspelien alivoimaprosentti on posketon: 97,1.

Tappara pakottaa alivoimallakin vastustajat liriin tehokkaalla paineistamisella. Tapparan alivoimapartiosta singahtaa lähes poikkeuksetta vähintään yksi pelaaja antamaan painetta syöttösuuntaa kohti, mikä luo jatkuvaa kiireen tuntua ylivoimaan.

Nollan prosentin ylivoimaan peilaten on uskomatonta, miten kireänä Pelicans on pystynyt pitämään finaalisarjan tähän asti.

Tapparan veret seisauttavalla vierasvoitolla oli objektiivisesti katsoen yksi erityisen piristävä vaikutus.

Tappara oli tiistaina sen verran parempi joukkue, että finaalisarjassa tähän asti nähdyn, naurettavaksi äityneen en voi kommentoida -teatterin ja yleisen mussuttamisen tuomaritoiminnasta voi jättää täysin huomiotta. Peli kertoi kaiken oleellisen.