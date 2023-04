SM-liigatuomio: Tämä ratkaisu oli täysi vitsi! Pelicansin hämmentävä saldo saisi Juhani Tammisen pois tolaltaan

SM-liigatuomio perkaa finaalisarjan puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Tappara riisui Pelicansin aseista ja on enää voiton päässä Suomen mestaruudesta.

Tappara kaatoi tiistai-iltana neljännessä finaalissa Pelicansin maalein 3–1. Tappara johtaa finaalisarjaa nyt voitoin 3–1.

Mestaruus on katkolla Tapparalle torstaina Tampereella.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Nelinkertainen Suomen mestari Veli-Matti Savinainen nousi taas kerran esille, kun piti. Savinaisen pudotuspelien kuudes maali syntyi tutusta toimistosta, maalin edestä. 37-vuotias konkarihyökkääjä on suurin suosikki voittamaan pudotuspelien parhaalle pelaajalle jaettavan Jari Kurri -palkinnon.

Puheenaihe

Tappara löi kovassa paikassa finaalisarjan parhaimman esityksensä tiskiin. Hallitseva mestari löi Pelicansin polvilleen niin tylyllä ja tehokkaalla tavalla, jonka vain Tappara osaa taiten. Mykistävän kovaa suorittamista Jussi Tapolan valmentamalta tähtisikermältä.

Ben Thomas iski Tapparan ensimmäisen maalin.

Tyyli

Siim Liivik edustaa omalla tinkimättömällä tyylillään C Moren lähetyksissä. Vaihtoaitioiden välissä peliä kommentoiva entinen liigakiekkoilija rokkasi tiistain nelospelissä sykähdyttävässä Jofan baseball-takissa. Juhlapäivänä voi pukeutua muuhunkin kuin kiristävään rippipukuun. Iso peukku Liivikin suuntaan.

Moka

Pelicans pääsi jauhamaan kolmesti ylivoimalla nelospelissä, mutta tulos oli lahtelaisittain turhauttavan tuttu. Tapparan teräksinen alivoima on historiallisen vahvassa vedossa. Tapparan alivoima on päästänyt pudotuspelien aikana vain yhden maalin 34 kerrasta. Käsittämätön saldo.

Yllätys

Tapparan isot pojat johtivat marssia tiistaina, mutta myös taustalta nousi yllättäviä nimiä esiin. Avausmaalissa pakkipari Joni Tuulola-Ben Thomas pani kunnon show’n pystyyn, mikä päättyi Thomasin pudotuspelien ensimmäiseen osumaan.

Sasha Huttunen

Tähti

Jori Lehterä on enää voiton päässä uransa ensimmäisestä mestaruudesta. Päämäärä on paistanut Lehterän, 35, tekemisestä läpi kauden. Loistava runkosarja, loistavat pudotuspelit. Tapparan ykkössentteri johtaa pudotuspelien pistepörssiä 13 ottelun saldollaan 5+11=16. Tiistaina hän tarjoili mestarillisen syötön Veli-Matti Savinaisen voittomaaliin.

Jori Lehterä hukkasi toisessa erässä läpiajon.

Puheenaihe

Pelicansin eväät on syöty. Upean kolmospelin myötä syttyi kipinä, voisiko Pelicans jopa kääntää sarjan, mutta nelospelissä Lahdessa palattiin tylyyn todellisuuteen. Ei Pelicansilla ollut mitään jakoa. Tappara hoitaa homman ja nostelee todennäköisesti kannua torstaina Nokia-areenassa.

Tyyli

Valtteri Bottas oli paikalla Lahden jäähallissa, jossa hän seurasi peliä aitiosta käsin elämänkumppaninsa Tiffany Cronwellin kanssa. F1-tähti ryhtyi Pelicansin omistajaksi kaksi vuotta sitten, kun hän osti kymmenen prosentin osuuden seuran taustayhtiöstä Lahden Pelicans Oy:stä. Bottaksen persoona tuo oman pienen särmänsä Pelicansin brändiin.

Valtteri Bottas seurasi neljättä finaalia Lahdessa elämänkumppaninsa Tiffany Cronwellin kanssa.

Moka

Ei Pelicansille juuri jossiteltavaa jäänyt, mutta Tyler Kelleherin jäähy oli täysi vitsi. Pelicansin väkkärä pelasi puhtaasti Waltteri Merelää pois – ja sai jäähyn kiinnipitämisestä. Tommi Niemelä nauroi epäuskoisena. Viisi sekuntia myöhemmin Savinainen iski ylivoimalla 2–0.

Yllätys

Pelicansin kapteeni Miika Roine ei osu pudotuspeleissä sitten millään. Runkosarjassa hän on uransa aikana tehnyt 84 maalia 480 ottelussa, mutta pudotuspelien saldo on 34 ottelua ja tehot 0+7. Ei maalin maalia. Tänä keväänä Roine on pelannut 17 playoff-ottelua. Saldo: 0+4. Nelospelin viime hetkillä hänellä oli laatutontti – ei maalia.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Vaikka joukkue tekee Christian Heljangon työn helpoksi Tapparan maalilla, huippuvireinen mestarivahti ottaa vuorenvarmasti kiinni yksittäiset paikat. Taistelee pudotuspelien arvokkaimman pelaajan tittelistä kynsin ja hampain Veli-Matti Savinaisen ja Jori Lehterän kanssa, mikäli Tappara huuhtoo kultaa.

Christian Heljanko on hirmuvireessä.

Puheenaihe

Tyler Kelleherin rangaistus, josta Tappara iski pelin 2–0:aan. Rangaistus itsessään oli täysi vitsi. Tero Lehterä kommentoi studiossa osuvasti ja sanoi, ettei tönäisystä olisi tullut rangaistusta edes ringetessä. Tommi Niemelä nauroi tilanteelle epäuskoisena vaihtoaitiossa.

Tyyli

Tapparan johtoasemassa pelaaminen. Kirvesrinnat pelaavat tylyllä tavalla pussinokat pois parhailta maalintekopaikoilta. Kun Pelicans heitti kiekon päätyyn tarkoituksena luoda päädystä hyökkäysalueen hyökkäyspeliä, Tapparalla oli välittömästi kolme pelaajaa omalla alueella tiiviissä paketissa. Tylsää mutta äärimmäisen tehokasta peliä jalkavaa pelikaaniparvea vastaan.

Moka

Pelicansin ylivoimapeli. 0/12 finaaleissa. ”My god”, sanoisi Juhani Tamminen. Ylivoimassa on aihioita, mutta tulostaululla se ei näy. Hommaa vaikeuttaa entisestään se, että vastassa on pudotuspelien ylivoimaisesti paras alivoima.

Yllätys

Tappara paineisti nuorta Topias Vileniä selvästi enemmän kuin aikaisemmissa otteluissa. Ratkaisu oli erikoinen, sillä Vilen on pelannut vakuuttavasti kiekon kanssa kolme ensimmäistä finaalia. Nyt Tappara onnistui kuitenkin riistämään kiekon nuorukaiselta kahdesti aivan Pelicansin maalin edustalla.