Seiska: Uransa juuri lopettanut leijonatähti ja missivaimo: Avioero!

Lotta Kontiola on hakenut avioeroa yksin. Kyseessä on toinen kerta.

SM-liigan tähtipelaajiin kuuluneen Petri Kontiolan puoliso Lotta on hakenut avioeroa. Hän on hakenut avioeroa yksin. Asia on tullut vireille 14. marraskuuta vuonna 2022.

Asia vahvistettiin Ilta-Sanomille Pirkanmaan käräjäoikeudesta. Asiasta uutisoi ensin Seiska.

Avioeron puolen vuoden harkinta-aika alkoi, kun käräjäoikeus toimitti tiedon puolison jättämästä hakemuksesta Petri Kontiolalle. Pirkanmaan käräjäoikeudesta kerrottiin, että lopullista eroa voidaan hakea 12. kesäkuuta alkaen.

Jääkiekkoilijan puoliso haki avioeroa myös kesäkuussa vuonna 2020. Silloin lopullista avioeroa ei haettu määräaikaan mennessä.

Kontiolat menivät naimisiin vuonna 2018. Heillä on kaksi lasta.

Lotta Kontiola, 30, on tuttu missikisoista. Hän osallistui Miss Suomi -kilpailuun vuonna 2014 tyttönimellään Heikkilä. Hänet valittiin lehdistön ihannetytöksi.

Petri Kontiola, 38, muistetaan pitkästä urastaan huipulla. Hän ilmoitti lopettavansa jääkiekkouransa tähän kauteen. Kontiola saavutti kauden päätteeksi SM-pronssia Ilveksessä.

Leijonissa yhdeksät aikuisten arvokisat pelannut hyökkääjä saavutti maajoukkuepaidassa olympiapronssia ja kaksi MM-hopeaa.