Waltteri Merelä ei silitellyt joukkueensa esitystä kolmosfinaalissa.

– Tänään meillä oli kahden kerroksen väkeä. Osa oli tasollaan ja osa ei, niputti Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola kolmannen finaalipelin jälkeen.

Tappara kärsi ensimmäistä kertaa tänä keväänä kotitappion pudotuspeleissä, kun Pelicans haki 4–1-voiton ja kavensi finaalisarjan voitot 1–2:een.

Tapparan pudotuspelien maalitykki Waltteri Merelä vei kerrosvertailun vielä räikeämpään suuntaan kuin Tapola.

– Tänään oli kahden kerroksen väkeä. Pelicans oli ylemmässä kerroksessa, ja me siellä alemmassa. Ei oikein tänään kulkenut. En tiedä mistä johtui, Merelä puhalteli koppikäytävällä.

Merelä myönsi suoraan, ettei Tappara ollut henkisesti ytimessä finaalien vaatimalla tasolla.

– Vähän luulimme, että tämä menee tuosta noin vain. Ehkä siinä oli jotain alitajuista, mutta ei se ole mikään tekosyy.

– Tiedämme, että jos ei pysty ihan satasta antamaan, niin ei voita. Tänään meillä oli ysiviiden suoritus, jolla ei voita näitä pelejä, Merelä linjasi.

Tapparan turhautuminen ryöpsähti lopussa yli. Puoli minuuttia ennen summeria Merelä pani ranttaliksi ja paini Pelicansin ruotsalaismörkäleen Lars Bryggmanin kanssa jäähyn arvoisesti.

– Olin aika turhautunut siinä kohtaa. Tuollaiseen ei ole parempaa paikkaa kuin selvässä tappioasemassa. Tarkoitus ei ole loukata ketään, mutta satuttaa kyllä. Ihan niin kuin taklauksissakin. Se kuuluu tähän hommaan, Merelä kuittasi.

Lauantain tappio oli voitosta voittoon tänä keväänä marssineelle Tapparalle samalla hyvä herätys. Pelin taso pitää pysyä korkealla – oli tilanne mikä hyvänsä.

– Sitä on painotettu koko kevät. Vaikka voitetaan 5–1, ei sillä ole tavallaan mitään merkitystä, jos peli on keskinkertaista. Tänään vastustajalla oli pakkovoitto. He halusivat enemmän ja pelasivat paljon paremmin kuin me. Hävisimme henkisellä puolella tänään, sanoi Merelä.

Päätöserän puolivälissä Tappara sai vielä kaivettua hurjan kirivaihteen Veli-Matti Savinaisen 1–2-kavennusmaalin jälkeen, mutta Merelä ei antanut lopun epätoivoiselle rynnistykselle paljon arvoa.

– Ei siitä oikein voi tehdä mitään johtopäätöksiä. Vastustaja puolustaa hyvin ja he pystyivät pitämään meidät hyvin aisoissa. Kunnioitamme kopissamme Pelicansia älyttömästi. Tiedämme, että vastassa on laatujoukkue.

Kolmospelin jälkeen Tapola otti terävästi kantaa tuomarilinjaan lehdistötilaisuudessa. Mestariluotsi ei ollut mielissään linjan vaihtelusta.

Pelin loppua kohti pilli ei soinut enää yhtä herkästi kuin ottelun ensimmäisellä puoliskolla. Askissa sai roikkua ja raastaa paikoitellen erittäin ronskein ottein.

Merelä ei lähtenyt ruoskimaan tuomarilinjaa. Syyt tappioon löytyivät peilistä.

– Hyvinhän tuomarit vetivät. Eikös toinen tuomari (Mikko Kaukokari) ole menossa MM-kisoihinkin viheltämään. Eihän sinne valita huonoja tuomareita, Merelä ilmoitti.

– Jos eilen jäi meille muutama tilanne viheltämättä, niin ehkä se tasattiin viimeistään tänään. Tuomarit tekevät omaa hommaansa ja tekevät parhaansa. Ei se siitä jäänyt tänään kiinni. Ne harvat ylivoimatkin olivat meiltä aika heikkoja. Ehkä kuvasti koko peliäkin.

Tappara on edelleen kuskin paikalla finaalisarjassa. Kaikki on hallitsevan mestarin omissa käsissä.

Seuraavaksi sarja siirtyy takaisin Lahteen, missä pelataan neljäs peli tiistai-iltana.

– Tilanne on edelleen hyvä. Tästä pitää parantaa peliä. Tiedämme, mitä meidän pitää korjata. Lähdemme iskemään kovemmin Lahdessa. Siisti tiistai-ilta edessä, myhäili Merelä.