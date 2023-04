Tommi Niemelän käytös hämmentää SM-liigan finaaleissa – nyt puhuu liigapomo

Tommi Niemelä on pannut suunsa suppuun. SM-liigan viestintäjohtaja selvensi liigan linjauksia tuomarikritiikistä.

Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä on vetänyt erikoista linjaa Tapparan ja Pelicansin finaalisarjan aikana.

Sekä ykkös- että kakkospelin jälkeen Niemelältä on tivattu mielipidettä tuomarilinjaan, mutta molempien otteluiden jälkeen Niemelä on kieltäytynyt kerta kerran jälkeen kommentoimasta.

– Mä en saa näitä asioita kommentoida, kun Suomessa näitä ei saa kommentoida, Niemelä ilmoitti viimeksi perjantain kakkospelin jälkeen.

Niemelän erikoinen käytös on herättänyt ihmetystä. Onko SM-liiga kieltänyt valmentajia kommentoimasta tuomareita ja/tai tuomarilinjaa?

SM-liigan viestintäjohtajan Tuomas Nyholmin mukaan tästä ei ole kyse.

– Tämä liittyy liigan johtoryhmän ennen kautta vahvistaneeseen linjaan. Haluamme, että tuomareista ja tuomariasioista puhutaan pelien jälkeen samaan kunnioittavaan sävyyn kuin kaikesta muustakin, Nyholm ilmoittaa.

– Emme ole kieltäneet valmentajia puhumasta erotuomareista, mutta haluamme, että se tehdään sillä tyylillä, kuten kaikki muukin puhe. Mielestäni on tarpeetonta, että käymme tätä keskustelua julkisesti finaalien aikana, mutta tähän on tultu.

Nyholmin mukaan SM-liigan tarkoitus ei ole tukkia valmentajien suuta.

– Kyse ei ole suukapulasta. Kyse on tyylikeinosta. Liigalla on oma järjestelmänsä sen valvomiseen, että sovitut asiat toteutuvat. Tämä on liigan johtoryhmän jo vuosien ajan voimassa olleen linjan vahvistamista. Haluamme, että asiat toteutuvat tietyllä tyylillä otteluiden jälkeen.

– Se ei tarkoita, etteikö tuomareista tai tuomariasioista voisi puhua, Nyholm sanoo.

Liigan johto on keskustellut Niemelän kanssa asiasta kuluvan kauden aikana useamman kerran. Finaalien aikana tähän ei ole ollut tarvetta.

– Tommi Niemelä on erittäin hyvä sanankäyttäjä, todella laadukas valmentaja ja todella laadukas asioiden kommentoija. Halutessaan hän varmasti pystyisi puhumaan tuomareista sellaiseen sävyyn, joka olisi ihan riittävää kaikille, eikä aiheuttaisi mitään jatkotoimenpiteitä.

Tapparan ja Pelicansin finaalisarjassa on väännetty tiukasti.

Nyholm lähettää Pelicansin leiriin myös vienon toiveen.

– Niemelä puhuu paljon siitä, että Pelicansille on tärkeää se, että ilmapiiri on Suomen paras – oli pelin tulos mikä tahansa. Olisi hienoa, jos tätä ajattelua laajentaisi ja ulottaisi myös meidän tuomariperheeseemme, joka on oleellinen osa peliä.

– Tuskin Niemelä pelaajistaan puhuu julkisuudessa hirveän kriittiseen sävyyn. Voisiko sama reiluuden ja tasapainon vaatimus toteutua myös tuomarien kohdalla, Nyholm sanoo.

SM-liigalla on käytössään myös oma sanktiojärjestelmä, jos valmentaja kritisoi ala-arvoiseen tyyliin tuomareita ottelun jälkeen.

– Tarvittaessa on mahdollisuus reagoida ja keinovalikoimaa löytyy, mutta liiga ei halua lähteä käymään tätä keskustelua julkisuudessa tai sen tarkemmin avaamaan sisäisiä prosesseja. Yleisessä tiedossa on ollut vuosikausia, että keinoja löytyy tarpeen mukaan, Nyholm linjaa.