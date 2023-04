SM-liigatuomio: Jussi Tapola antoi kovaa piiskaa hallin uumenissa – yksi mies on täysin yössä

SM-liigatuomio perkaa finaalisarjan puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Tappara haki Lahdesta voiton maalein 2–0 ja otti toisen kiinnityksensä Suomen mestaruuteen. Tappara ja Pelicans kohtaavat jo lauantaina Tampereella finaalisarjan kolmannessa koitoksessa.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Tapparan mestarivahti Christian Heljanko loistaa finaalisarjan arvokkaimpana pelaajana. 26-vuotias porvoolainen oli Lahden perjantailöylyissä viilipyttymäisen varma, ja nollasi jäätävällä esityksellä pelikaanilauman. Heljangon torjuntaprosentti kahden finaaliottelun jälkeen on posketon: 97,4.

Puheenaihe

Kakkospeli kotiyleisön edessä oli Pelicansille pakkovoitto. Ei kahta sanaa. Tapparan 2–0-voitto tarkoitti, ettei tästä finaalisarjasta kehkeydy pitkää klassikkoa. Tappara on jyskyttämässä toiseen peräkkäiseen Suomen mestaruuteen vastustamattomasti.

Tyyli

Finaalihuuma näkyi komeasti Lahdessa. Keskustassa oli useita tunteja ennen kakkospelin alkua poreileva pöhinä. Turkoosia näkyi lämpimän perjantaipäivän katukuvassa siellä täällä. Torille pystytetty ulkoilmakatsomo oli mainio veto lahtelaisseuralta. Torilla oli raporttien mukaan yli 2 000 kiekkofania.

Moka

Pelicansin ylivoimapeli on sakannut pahasti Tapparaa vastaan. Pelicans on päässyt jauhamaan viidesti ylivoimaa, eikä reppu ole heilunut kertaakaan. Perjantain kakkospelissä Tappara välillä jopa tarjosi saumaa jäähyilyllään, mutta ei maistunut. Lopun alkua Pelicansille.

Yllätys

Kiihkeässä ja tasaisessa väännössä jäähyjen tasapaino oli yllättävän pahasti hakusessa. Tappara pääsi jauhamaan ylivoimaa ensimmäisen ja ainoan kerran vasta kolmannen erän puolivälissä. Tapparan Jussi Tapola antoi palaa ottelun jälkeen pukukoppikäytävällä erotuomarivalvojalle: ”Ei mennyt nyt ihan putkeen, hei!”

Sasha Huttunen

Tähti

Christian HeljanGOSTA on kasvanut muuri Pelicansin pelaajien silmissä. Mistään ei mene sisään. Nollapeliin mahtui useampi huippupelastus, kun Pelicansin tasoitus oli lähellä. Suistaa vastustajaa kohti epätoivoa – ja luo olemuksellaan rauhaa ympärilleen. Paketti on kunnossa. Valitaanko Heljanko, 26, jopa MM-kisoihin?

Christian Heljanko on päästänyt 120 finaaliminuutin aikana vain yhden maalin.

Puheenaihe

Tappara jyräsi ensimmäiset viisi minuuttia, mutta sen jälkeen Pelicans laittoi hanakasti hanttiin ja teki tästä taistelupelin. Ei vain riitä. Tapparan rutiini, maalineduspelaaminen ja alivoima (finaaleissa 100%) ovat liian kovia paloja pelikaanin purtavaksi. Kun Heljankokin on erinomainen, on Pelicansille jo yhden maalin tekemisessä vuori kiivettävänä.

Tyyli

Tappara tallaa kohti mestaruutta, mutta finaalien parasta antia ovat Pelicans-taitureiden rohkeat haastot ja näyttävät kikkailut. Iikka Kangasniemeä ja Aatu Jämseniä on ilo katsoa. He luovat jatkuvasti tilaa ja tilanteita yksilötaidollaan. Jämsen, Los Angeles Kingsin lupaus, piti Ben Thomasia pilkkanaan maalin takana avauserässä.

Moka

Pelicansin kultakypärä Lukas Jasek on kadonnut varjojen maille. Jasek liekehti KalPa-sarjassa, hiipui jo hieman Ilvestä vastaan, mutta finaaleissa hän on ollut täysin yössä. Pisteetön putki on jo kuuden ottelun mittainen. Pelicans on vailla saumoja, jos ykkössentteri uinahtaa tällä tavoin. Onko tshekin tankki tyhjänä?

Yllätys

Otto Rauhala on noussut yllätysratkaisijaksi finaaleissa. Loukkaantumisista kärsinyt Tapparan kapteeni oli tehnyt maalin viimeksi joulukuussa, kunnes hän osui ensimmäisessä finaalissa. Toisessa finaalissa tuli heti toinen maali. Mestarillinen ohjaus jo ajassa 1.04 siivitti Tapparan lopulta voittoon asti.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Tappiosta huolimatta Aatu Jämsen pelasi todella laadukkaan ottelun. Piti Tapparan Ben Thomasia pilkkanaan Tapparan maalin takana avauserässä käyttämällä maalin kehikkoa apunaan. Taitava ja juonikas hyökkääjä oli joukkueensa ehdotonta parhaimmistoa.

Puheenaihe

Pelicans ei olisi saanut hävitä ainuttakaan kotiottelua, jotta mestaruushaaveet pysyisivät elossa. Nyt tappio tuli heti ensimmäisessä Lahden-väännössä. Nyt lahtelaisten olisi voitettava vähintään kaksi ottelua Nokia-Areenassa.

Tyyli

Kaksinkamppailupelaaminen Veli-Matti Savinaisen johtamana. Savinainen on punainen vaate Pelicans-pakiston silmissä ja tekee maalineduspelaamisesta taidetta, mikä saa myös turkoosipaidat painimaan normaalia kovempaa maalilla. Komeaa ja antaumuksellista; pudotuspelimäistä vääntöä. Savinaisen ja Ben Bloodin riehumista katsoisi loputtomiin.

Tuttu näky. Veli-Matti Savinainen ja Ben Blood painimassa Pelicans-maalin edessä.

Moka

Lahtelaiset saivat 11 minuuttia ylivoima-aikaa, mutta eivät ainuttakaan ylivoimaonnistumista. Tappara oli järjettömän kova alivoimalla juuri silloin, kun piti. Pelicans loi kyllä laadukkaita maalipaikkoja, mutta pienten marginaalien peleissä ja erityisesti finaaleissa tuo määrä ylivoima-aikaa on pakko hyödyntää.

Yllätys

Vaikka Waltteri Merelän monipuolisuus on ollut yleisessä tiedossa jo tovin, on tämä kameleontti silti merkillinen ilmestys. Sama mihin rooliin Merelän heittää, ex-pelikaani hoitaa ruutunsa moitteetta. Pelasi Tapparan hyökkääjistä selvästi eniten toisessa finaalissa, ansaitusti. Tuuletti härskisti osumaansa retein elkein.