Petri Kontiola joutui ”nollaamaan” pitkään jo ennen uran viimeistä ottelua – nyt toimitusjohtajaksi?

Petri Kontiola upea pelaajaura päättyi voittoon ja pronssijuhliin. Kontiola pohti ottelun jälkeen tulevaisuuttaan.

Petri Kontiolan upea ura on nyt ohi.

Petri Kontiolan, 38, upea ura ei päättynyt satumaiseen loppuun, mutta pientä mielihyvää tuovaan voittoon, kun HIFK kaatui SM-liigan pronssiottelussa 3–2.

Kun päätössummeri soi, Kontiolan kasvoille levisi leveä hymy Ilveksen vaihtoaitiossa. Viimeistään sillä hetkellä ”Konna” tajusi, siinä ne minun pelini nyt olivat.

– Paljon isomman pytyn voittamisen takia tämän kauden pelasin, siinä mielessä ei nyt tunnu oikein miltään. Myöhemmin tällä pronssillakin varmaan joku merkitys on, Kontiola tunnelmoi.

Viime viikon ratkaiseva välierätappio Pelicansille oli äärimmäinen pettymys konkarisentterille.

– Sitä piti nollata pitkään, Kontiola tunnusti.

Somepäivitysten mukaan Levillä saakka pelikavereiden kanssa rentoutumalla.

– Mutta tänään hallille tullessa mieli ihan herkistyi, kun näki joukkueen jätkiä. Tiesi, että pääsee vielä kerran yhdessä pelaamaan.

Kontiolan ura päättyi hymy huulilla.

Kontiola näytti tälläkin kaudella, että pelitaidot olisivat riittäneet vielä helposti tulevinakin kausina, mutta kesä kausien välissä on liikaa. Harjoittelu ei enää innosta.

Kontiola pelasi mainion runkosarjan. Hän oli Ilveksen tehokkain pelaaja, 58 ottelussa syntyi komeat 51 (12+39) tehopistettä.

SM-liigassa pelasi päättyneellä kaudella monenlaisia pelaajia, mutta ei toista samanlaista kuin Kontiola.

Pelikäsitykseltään ja hyökkäystaidoiltaan hän oli yhä sarjan huippua. ”Konnan” kiekollisia ja verbaalisia koukkuja tulee vielä monelle ikävä.

Kontiola on vanhan liiton sentteri, joka on aina pelannut jääkiekkoa siksi, koska se on hauskaa.

Kontiola harkitsi ensimmäistä kertaa lopettamista jo HPK-kauden 2020–21 aikana ja uudelleen vuosi sitten, mutta Ilveksen menestys, uuteen areenaan siirtyminen ja intohimoiset kannattajat saivat hänen jatkamaan vielä yhden kauden.

Kontiola halusi lyödä vielä kerran kaiken voittaakseen ensimmäisen mestaruutensa. Se unelma kariutui kuitenkin välieräsarjassa Pelicansia vastaan.

– Paljon parempaan olisi pitänyt itsekin pystyä.

Pudotuspeleissä Kontiolan tehot jäivät vaisuksi, 12 ottelua, 1+3=4.

Kärsitkö jostain vammoista pudotuspelien aikana?

– En ole ikinä ollut mikään selittelijä. Sanon saman kuin aina aiemminkin. Pelimies pystyy pelaamaan ja tekemään tulosta, vaikka olisi vaivojakin.

HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen toivotti kädenpuristuksella hyvät kiekkoeläkeläisen päivät Kontiolalle.

Kontiolan viimeinen tanssi päättyi lopulta hymy huulilla ja pronssimitali kaulassa.

Uralle mahtui satoja huikeita otteluita, komeita maaleja ja ratkaisevia syöttöjä, mutta yhtään mestaruutta hänelle ei suotu.

– Kirkkaimmiksi kohokohdiksi nostan kaikki maaottelut ja pelaamani kahdet olympiakisat, Kontiola summasi.

Kontiola pelasi Leijonissa olympiakisojen lisäksi seitsemän MM-turnausta, joista viimeisen Latviassa 2021. Niistä tuliaisina kertyi kolme MM-hopeaa ja olympiapronssi.

Ilves-vuosien ikimuistoisimmaksi teoksi jäi jatkoaikamaali Kärppiä vastaan seitsemännessä puolivälierässä viime keväänä. Se osuma vie Ilveksen mitalipeleihin 21 vuoden tauon jälkeen ja lopulta pronssille.

– Ilveksen tulevaisuus näyttää hyvältä. Koppi on täynnä taitavia ja kehittyviä nuoria.

Seinäjoelta lähtöisin olevan Kontiolan ammattilaisuran ensimmäinen liigaottelu oli Tappara–Lukko syksyllä 2003.

– Tuntuu, että 20 vuotta sujahti kuin viikossa. Juurihan mä vasta tulin tähän liigaan. Mutta hieno reissu oli ja matkan varrella oli komeita maisemia.

Uran viimeisessä ottelussa Kontiolalle ei järjestetty enää mitään erityisiä seremonioita.

– Tosi hyvä niin, olen saanut tässä aiemmin jo ihan riittävästi erilaista huomiota.

Kontiola nautti viimeisistä hetkistään Nokia-areenan jäällä poikiensa Väinön ja Akselin kanssa.

Väinö ja Akseli pääsivät Nokia-areenan jäällä isänsä syliin tämän viimeisen ottelun jälkeen.

Kontiola ei vielä tiedä, mitä hän isona aikoo tehdä, mutta jääkiekko voi hyvin kuulua kuvioihin tulevaisuudessakin.

– Ihan ensimmäiseksi ajattelin olla ihan hissun kissun ja panna luurin kiinni. Ainakin muutamaksi viikoksi. Kavereillekin tiedoksi, ettei kannata soitella.

– Muuten kaikki suunnitelmat ovat auki. Tykkäsin kovasti viime vuonna toimia C Moren MM-kisakommentaattorina. Se kiinnostaa, jos minut siihen homman vielä halutaan.

Onko mahdollista, että toimit valmentajana tulevaisuudessa?

– En tiedä, joku isompi rooli, toimitusjohtaja tai vastaava voisi sopia minulle paremmin.

Täydellisen konnamainen vastaus. Miksi ikinä tyytyäkään mihinkään tavalliseen, koska ei koskaan pelaajanakaan ollut tavallinen.