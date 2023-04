Muhiiko SM-liigan finaaleissa jättiyllätys? Raimo Summaselta varoituksen sana: ”Se on tuhon tie”

Kokenut mestari Tappara vastaan ennakkoluuloton haastaja Pelicans. Asiantuntija Raimo Summanen perkaa herkullisen finaalisarjan asetelmat.

Ennakkoasetelmat ovat selkeät. Hallitseva mestari Tampereen Tappara lähtee keskiviikkona Tampereella alkavaan finaalisarjaan suurena suosikkina. Yhdentoista vuoden tauon jälkeen finaaleissa nähtävä Lahden Pelicans on selkeä altavastaaja.

Tappara pyyhkäisi välierissä HIFK:n tieltään voitoin 4–1. Pelicans kaatoi ennakkosuosikkina välieräsarjaan lähteneen Ilveksen voitoin 4–2.

Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen näkee, että keskiviikon ensimmäinen finaalipeli Nokia-areenassa on Pelicansille herkullinen iskun paikka.

– Tappara on kova suosikki kaikilla mittareilla. Ero on ennakkoon aika iso, mutta ensimmäisen ottelun mysteeri tasoittaa puntteja. Pelicansille avausottelu on normaalia isompi, Summanen ennakoi.

Kumpikin joukkue on saanut ladata akkuja ennen finaalisarjaa. Jussi Tapolan luotsaamalla Tapparalla on ollut käytössään kahdeksan välipäivää ja Tommi Niemelän Pelicansilla viisi välipäivää.

– Tämä on Pelicansille optimaalinen tapa tulla ensimmäiseen otteluun. Nuorella jengillä on edellisestä sarjasta vielä sopivasti koneet käynnissä, mikä auttaa iskemään heti ensimmäisessä pelissä.

– Vaikka Tappara on simuloinut harjoitteluaan ja saanut levätä, noin pitkä tauko voi tuoda helposti voimattomuutta ja erikoista haahuilua, Summanen sanoo.

Pelicans pelasi edellisen kerran torstaina, kun lahtelaisjoukkue kaatoi kuudennessa välieräottelussa Ilveksen 3–1.

Summanen huomauttaa yhdestä sudenkuopasta, johon Pelicans voi haksahtaa.

– Jos Pelicans lähtee vierashallissa katselemaan ja odottelemaan, se on tuhon tie Tapparaa vastaan. Heidän pitää lähteä kiusaamaan rohkeasti heti avauspelissä.

– He eivät ole joutuneet miettimään liian kauan tätä asetelmaa. Odottavan ajassa on mestarin ja häviäjän ero. Mestari osaa odottaa. Häviäjä alkaa helposti syödä itseään sisältä päin.

Summanen kehottaa katsojia kiinnittämään erityistä huomiota avausfinaalin ensimmäiseen erään.

– Tapparalla on oma rytmi pelata, vaikka välillä peli on vastustajan hallussa. HIFK-sarjan alussa Tappara oli heikko, mutta kotijäällään se on ollut heti otteluiden alussa todella vahva. Katson paljon sitä, miten Tappara tulee ensimmäiseen erään. Se kertoo paljon.

Runkosarjan voittaneen Tapparan etuna Pelicansiin nähden on muun muassa materiaali- ja taitoero.

– Sen lisäksi kokemus on isossa arvossa pudotuspeleissä. Siinä Tapparalla on karsean suuri etu. Heillä on paljon pelaajia, jotka ovat voittaneet Suomen mestaruuksia ja pelanneet finaaleissa.

Kokemus konkretisoituu pelin sisällä marginaalipeleissä.

– Se näkyy hetkissä kun momentum vaihtelee: pelaatko kauniisti vai tehokkaasti. Kokenut joukkue tekee helpommin oikeita ratkaisuja ja pelivalintoja oikeilla hetkillä, huomauttaa Summanen.

Pelicans ei voi nojata vankkaan kokemukseen, mutta lahtelaisjoukkueen vahvuus perustuu ennakkoluulottomuuteen ja yhtenäisyyteen. Pelicans on läpi kauden todistanut epäilijät vääräksi, mikä on hitsannut ryhmää entisestään yhteen.

– Pelicansissa on koko ajan puhuttu, että he elävät hetkessä, on tulos mikä tahansa. Se on vaikeampaa toteuttaa mitä luulisi. Siinä Pelicans on onnistunut loistavasti, ja se on joukkueelle iso voimavara, sanoo Summanen.

– Pelicans uskaltaa pelata välillä todella rohkeasti ja koko viisikko osallistuu hyökkäyksiin, mutta tilanteiden tunnistaminen pelitavan ja ottelusuunnitelman raameissa on kaiken a j o. Riskikertoimet on tunnistettava, koska Tappara iskee armotta vastaan.

Summanen uskoo, että finaalisarjassa ratkaisevaan rooliin nousevat tutut teemat: erikoistilannepelaaminen ja maalivahtipeli.

Tapparan on ollut pudotuspeleissä paras joukkue niin yli- kuin alivoimalla. HIFK-sarjassa Tappara rokotti ylivoimalla yli 40 prosentin tehokkuudella.

– Jos Jori Lehterän johtama viisikko ei tee, heillä on heittää kakkoskoostumukseen Kristian Tanusta ja Anton Levtchiä, jotka pystyvät myös rankaisemaan. Siksi on vaikea nähdä, että Tappara jäätyisi samalla tavalla kuin Ilves.

– Tapparaa vastaan ei riitä, että saa yhden kentän kuriin. Tapparan laajuus on hurjaa luokkaa, Summanen äimistelee.

Jori Lehterä (oik.) johtaa pudotuspelien pistepörssiä tehoilla 5+9.

Pelicansin syvyys ei ole samaa luokkaa. Lukas Jasekin, Lars Bryggmanin, Iikka Kangasniemen ja kumppanien jälkeen isoa roolia on tarjolla omille nuorille kasvateille Aatu Jämsenille ja Elias Vilénille.

– Se oli Pelicansille älyttömän tärkeä juttu, että nämä nuoret jätkät pystyivät välierissä nousemaan vahvemmin esille. Samaa tarvitaan finaalisarjassa.

Vähemmän puhutuista yksilöistä Summanen nostaa framille Pelicansin leiristä pakkiparin Anton Mylläri-Ben Blood. Lihaisan pajavasarakaksikon rooli korostuu Tapparaa vastaan.

Summanen nostaa hattua Niemelän suuntaan siitä, että tämä on laittanut kaksi puolustavaa puolustajaa samaan pariin.

– Blood on ollut käsittämättömän hyvä. Hän sai välierissä Ilvestä sekaisin. Mylläri on todella isossa roolissa fyysisessä pelissä. Hän ei nouse kentältä esille, mutta oma joukkue aistii, että tällä jätkällä on vääntömomenttia, Summanen ruotii.

– Tämä pakkipari loi sen uskon koko joukkueelle Ilvestä vastaan. Jos Tappara saa tehtyä tätä paria vastaan tulosta, se on henkisesti kova isku Pelicansille.

Maalivahtien kaksintaistelussa puntit menevät tasan.

Pelicansin tshekkivahti Patrik Bartosak oli välierissä käänteentekevin yksilö. Tapparan mestarivahti Christian Heljanko on hehkunut tulikuumana pudotuspeleissä.

Heljanko, 26, on noussut keskinkertaisen runkosarjan jälkeen huimaan iskuun.

– HIFK-sarja oli kova saavutus Heljangolta. Sitä ennen CHL:n ratkaisupeleissä huimia otteita. Heljanko on kova jätkä, Summanen hehkuttaa.

Bartosak, 30, löi välierissä tupsukorvien tshekkivahdit laudalta. Summanen näkee, että Tappara iskee paljon kovemman haasteen maalivahdille kuin Ilves.

– Tappara pystyy rakentamaan maalipaikkoja syvyys- ja leveyssuunnan kautta. Ilves alkoi roiskia maalipaikoista, mutta Tapparalla on malttia kääntää ykköspaikoiltakin vielä sivuun.

– Laukausvolyymin ja -varianssin muuntelussa Tappara on mestarillisen hyvä. Se on maalivahdin näkökulmasta helkutin vaikeaa lukea. Bartosakin pitää venyä aivan parhaimpaansa, että Pelicansilla on saumoja yllättää. Siihen päälle erikoistilanteiden pitää toimia. Siinä lepäävät Pelicansin mahdollisuudet yllätykseen, sanoo Summanen.