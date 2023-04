Jatkosopimus! JYP piti kiinni tähtipuolustajasta

JYP kiinnitti Sami Nikun jatkosopimuksella.

Jääkiekon SM-liigassa pelaavan JYPin tähtipuolustaja Sami Niku jatkaa jyväskyläläisjoukkueessa myös seuran satavuotisjuhlakaudella 2023–24. JYP kertoi maanantaina verkkosivuillaan Nikun ensi kautta koskevasta liigasopimuksesta.

Niku oli pudotuspeleistä karsiutuneen JYPin toiseksi paras pistemies tehoin 9+33=42 ja Liigan puolustajien pistetilaston kolmas Ilveksen Les Lancasterin ja Lukon Thomas Gregoiren jälkeen.

Niku on pelannut NHL:ssä Winnipeg Jetsissä ja Montreal Canadiensissa, kunnes palasi viime kaudeksi kasvattajaseuraansa.

– On hieno asia, että JYP täyttää sata vuotta. Halusin itsekin olla mukana. Perhe viihtyy hyvin Jyväskylässä, joten päädyimme one more yeariin, Niku perusteli.

Niku on voittanut nuorten maailmanmestaruuden kotikisoissa 2016 ja JYPissä SM-pronssia vuotta myöhemmin.