Sipe Santapukki tiukassa paikassa – Voice of Finlandin suora lähetys ei anna armoa

Sipe Santapukki on Lahden Pelicansin hallituksessa. Finaalien kotiavaus jää kuitenkin väliin.

Apulanta-yhtyeen rumpali Simo ”Sipe” Santapukki on tiukan paikan edessä ensi viikon perjantaina. Kyse ei kuitenkaan ole esimerkiksi uuden kappaleen ensiesityksestä, vaan jääkiekosta.

SM-liigan finaalisarja alkaa Tampereella keskiviikkona, kun hallitseva mestari Tappara isännöi kauden yllättäjää Lahden Pelicansia. Toinen ottelu pelataan perjantaina Lahdessa, mutta Santapukki ei pääse paikalle.

Santapukki on ollut Pelicansin hallituksen jäsen jo seitsemän vuoden ajan, ja sinä aikana menestystä ei ole tullut. Nyt joukkue selvitti tiensä mitalipeleihin ensimmäisen kerran sitten kauden 2011–12, jolloin tuloksena oli hopeaa.

– Matka on vielä kesken ja pelejä jäljellä, mutta hienoa tämä on, ei sitä käy kiistäminen, Santapukki sanoo.

Hän kuvailee pudotuspelejä ”eeppiseksi kiekkokevääksi” ja sanoo Pelicansin menestyksen olevan isompi kuin yhden joukkueen kokoinen asia.

– Menestys näkyy koko Päijät-Hämeen maakunnan katukuvassa. Autoihin on viritelty turkoosia, ja liput liehuvat paikoissa, joissa niitä ei normaalisti näy.

Pelicans on saanut kevään aikana kehuja pelitapansa ansiosta. Yhtenäisesti pelaava ja kiekonhallintaan nojaava varsin nimetön ryhmä on onnistunut nostamaan tasoaan kerta toisensa jälkeen.

Lisäksi edustusjoukkueessa pelaa useita omia junioreita, mikä kasvattaa kiinnostusta entisestään. Omien poikien menestys voittaa aina ostojoukkueella saadun tuloksen. Ja nuorten päätä ei palele kovissakaan paikoissa.

Santapukki kertoo menestyksen lämmittävän muutamastakin eri syystä. Yksi on nuoriin tehty panostus, jonka hedelmistä nyt nautitaan.

– Teimme seitsemän vuotta sitten hallituksessa strategisen päätöksen panostaa isosti nuoriin ja junioreihin. Tiedettiin, että se on pitkän kaaren juttu. On todella hienoa nähdä, että oma junnuosasto on lunastanut tänä keväänä.

– Otteluiden tärkeys ei näy, kun nuoret laittavat menemään. Pelaavat rentoa ja pelotonta lätkää, jota harvemmin näkee. Sitä on hienoa katsoa.

Suurin kiitos peli-ilmeestä lankeaa päävalmentaja Tommi Niemelälle. Pelicansin penkin takana vuodesta 2020 ollut Niemelä korostaa avoimuutta, positiivisuutta ja hyvän ilmapiirin luomista.

Santapukki näkee, että Niemelä edustaa itseään suurempaa asiaa.

– Näkisin, että tässä on kyse johtamiskulttuurin mannerlaattojen heilumisesta. Olen iloinen koko lajin puolesta. On tärkeää, että tällä tyylillä on tullut myös menestystä.

Myös seuran pääomistaja Pasi Nurminen saa Santapukin kehut.

– Pasi on luonut hyväksyvän ilmapiirin, jossa jokaista rohkaistaan toimimaan omilla vahvuuksillaan. En koe, että minua esimerkiksi olisi yritetty laittaa johonkin muottiin. Tämä eetos on läpäissyt seurayhteisön kaikki tasot.

Niin, se toinen finaali. Santapukki on ystävänsä ja Apulanta-solistin Toni Wirtasen kanssa The Voice Of Finland -laulukilpailun valmentajana. Kilpailussa on perjantaina vuorossa ensimmäinen välierä, joten Santapukki ei pääse Lahteen seuraamaan Pelicansin ottelua.

– Tilanne hoituu niin, että valmennan omia suojattejani. Pelin alun ehdin katsoa kulisseissa, ja ohjelman jälkeen katson heti lopputuloksen. Ei suoran lähetyksen aikana pysty eikä saa keskittyä mihinkään muuhun.

Miten finaalisarjassa käy?

– Parempi voittaa. Eeppinen näytös on tulossa, se on selvä.

