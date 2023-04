SM-liiga ei puuttunut vaaralliseen sekoiluun Nokia-areenassa – toimitusjohtaja kertoo miksi

Kotijoukkue kantaa vastuun SM-liigaottelun turvallisuudesta. Liigalla ei kuitenkaan ole sanktiointijärjestelmää kannattajien törttöilyjen varalle.

Lankalauantaina Tampereella pelatun Ilveksen ja Pelicansin välieräottelun alla oli tilanne päällä.

Lahtelaisten vierasfanien päädyssä sytytettiin soihdut palamaan. Pelicansin pelipaidan värinen turkoosi savu täytti Nokia-areenan.

Yle kertoi tiistaina iltapäivällä Sisä-Suomen poliisin tutkivan räjähderikosta.

Ilta-Sanomat pyysi SM-liigalta kommenttia tiistaina aamupäivällä. Kiireiseksi kerrottu toimitusjohtaja Kati Kivimäki vastasi lopulta haastattelukysymyksiin torstaina iltapäivällä.

Kivimäki korosti SM-liigan suhtautuvan soihdutukseen äärimmäisen tuomitsevasti.

Kivimäen mukaan vastuu ottelutapahtuman turvallisuudesta on aina järjestävällä seuralla – siis tässä tapauksessa Ilveksellä, vaikka Pelicansin fanit soihtuja polttivatkin.

Onko soihdutuksesta jaettu sakkoja jollekin taholle?

– Meillä on näihin asioihin omat sisäiset prosessimme ja mekanismimme. On ensisijaisen tärkeää käydä läpi, mitä on tapahtunut ja oppia jatkoa ajatellen. Tuomitsemme tapahtuneen jyrkästi ja pyrimme tekemään kaikkemme sen eteen, että otteluiden asiakaskokemus on aina hyvä ja tapahtumat turvallisia.

Onko tapahtuman järjestänyttä Ilvestä sanktioitu?

– Tilanne on käyty tarkasti läpi sisäisesti, monellakin eri tasolla. Uskomme, että turvallisuuden kehittäminen on se ensisijainen keino.

Jankkaan vielä, kun et vastannut kysymykseen. Onko jotakin tahoa sanktioitu vai eikö ole?

– Meillä ei ole suoraa sanktiojärjestelmää soihdutukselle, mutta tarpeen vaatiessa näitäkin keinoja on mahdollista ottaa käyttöön.

Suljetuissa tiloissa pelattavissa jääkiekko-otteluissa soihtujen polttaminen on perin harvinaista. Kivimäki korostaa kannattajien häiriökäyttäytymisen olevan lähes 500 ottelun määrään suhteutettuna marginaalinen ilmiö.

Jalkapallon Veikkausliiga on jakanut sakkoja seuroille, kun soihdut ovat peleissä palaneet. HJK kertoi joulukuussa saaneensa viime kaudella yli 90 000 euron edestä rapsuja kannattajien tempausten takia.

Valtaosa tuli europeleistä. Veikkausliigalta helsinkiläisseura sakkoja noin 20 000 euroa ”soihduista ja muista kurinpidollisista asioista”, tiedotteessa kerrottiin.

HJK:n kannattajat polttivat soihtuja viime kaudella Stadin derbyssä. Sakot lähtivät seuran toimistolle.

SM-liigalla ei ole vastaavanlaista sanktiointijärjestelmää fanien häiriökäyttäytymiselle.

Koetko Kati Kivimäki, että SM-liiga ei sellaista tarvitse?

– Liigassa kyse on hyvin yksittäisistä tapauksista tässä suuressa ottelumäärässämme. Meidän täytyy totta kai aina kehittää toimintaamme, jotta pystymme pitämään ottelutapahtumat turvallisina ja koen, että näin olemme pystyneet myös tekemään.

Kysyn edelleen, että koetko, ettei sanktiointijärjestelmää tarvita?

– Tällä hetkellä sellaista ei ole. Mikäli nähtäisiin, että tällainen käyttäytyminen jostain syystä lisääntyisi, siihen pitää yhdessä miettiä toimenpiteitä.

Miten vastuunkantaminen tällaisista tapahtumista ilmenee, jos niitä ei sanktioida?

– Meillä on vuodessa lähes 500 ottelutapahtumaa, joissa käy valtava määrä ihmisiä. Siellä on turvallisuusorganisaatiot, ja turvallisuutta sekä valvotaan että kehitetään jatkuvasti. Siihen on selkeät toimintamallit, miten pidetään huolta, että turvallisuus säilyy. Nämä ovat olleet yksittäisiä tapahtumia, joten koen tällä hetkellä, että turvallisuus Liigan ottelutapahtumissa on hyvä, pois lukien muutamat yksittäiset tapaukset.

Ilman sanktioita näyttää siltä, että kukaan ei viime kädessä kanna vastuuta, kun laissa kielletyt soihdut palavat katsomossa. Virkavallan mahdollisuudet saada isossa ihmismassassa kasvonsa peittäneet soihduttajat rikosoikeudelliseen vastuuseen on marginaalinen. Miten vastuunkantaminen siis ilmenee?

– Vastuuta kannetaan siten, että vastataan parhaalla mahdollisella tavalla yleisön turvallisuudesta – kehitetään toimintaa ja opitaan koko ajan lisää. Jokainen organisaatio ottaa nämä asiat vakavasti ja tekee jatkuvasti työtä kehittääkseen turvallisuutta. Ja kuten sanottua: Liigan ottelutapahtumat ovat turvallisia. Meillä käy yli kaksi miljoonaa asiakasta halleissa kauden aikana.

– Emme halua tällaista tapahtuvan, eikä kukaan järjestävä seura sitä halua. Ensisijainen asia on, että haluamme tarjota asiakkaille turvallisen ottelukokemuksen ja se on se ajuri, jonka vuoksi osapuolet tekevät kaikkensa, että häiriökäyttäytymistä ei otteluissa tapahdu.

Kannattajien häiriökäyttäytyminen on perinteisesti liitetty jalkapalloon, mutta myös SM-liiga on ollut kauden aikana otsikoissa fanien häiriökäyttäytymisen takia ja ottanut ilmaherruutta tällä saralla. Koetko SM-liigan toimitusjohtajana tämän kiusallisena?

– SM-liigalla on mennyt tällä kaudella todella hyvin. Meistä on puhuttu paljon. Ilmaherruutta on otettu lähinnä siitä, että liiga on ollut positiivisella tavalla äärimmäisen tasainen, laadukas ja kiinnostava.

– Yksikin negatiivinen asia häiriökäyttäytymiseen liittyen on todella valitettava ja haluaisimme totta kai, että niitä ei tapahtuisi. Tämän takia turvallisuuden eteen tehdään töitä joka päivä ja jokaisessa ottelutapahtumassa. Suurin osa meihin liittyvistä asioista on positiivisia ja liittyy itse peliin ja sarjaan.