Kommentti: Näin SM-liigan jättisensaatio syntyi – Pelicans riisui Ilveksen täydellisesti aseista

Pelicansin finaalipaikka on yksi SM-liigan lähihistorian kovimmista sensaatioista. Ilveksen jääminen pronssipeliin on katastrofi, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Lahti

Torstai 13. huhtikuuta 2023 merkataan isoin kirjaimin lahtelaiseen kiekkohistoriaan. Tästä illasta Lahdessa puhutaan vielä pitkään.

Pelicans jysäytti yhden SM-liigan lähihistorian isoimmista jättipaukuista jyräämällä Ilveksen 3–1 ja etenemällä finaaleihin voitoin 4–2. Pelicans pelaa finaaleissa 11 vuoden tauon jälkeen. Giganttisen kova temppu Tommi Niemelän valmentamalta joukkueelta.

Toisessa leirissä ihmetellään, miten tässä näin kävi – taas.

Tämän piti olla se kevät, kun Ilves pelaa Suomen mestaruudesta. Sympaattisesta haastajasta piti kasvaa aito suurseura, jolle kelpaa vain Kanada-malja.

Tätä alleviivasi viime lokakuun shokkiratkaisu, kun sarjajohtajan paikalta Ilves erotti Jouko Myrrän ja palkkasi tilalle Antti Pennasen.

Pennanen palkattiin nimenomaan nostamaan Ilves seuraavalle tasolle, mestaruuskuntoon. Jääminen toista kevättä peräkkäin pronssipeliin on Ilvekselle panostuksiin ja odotuksiin peilaten katastrofi.

Tästä ei pääse yli eikä ympäri.

Antti Pennasen valmentama Ilves romahti Pelicansin käsittelyssä.

Tampereella ehdittiin jo herkutella kuukausikaupalla historiallisella tamperelaisfinaalilla. Mahtidynastia Tappara hoiti osuutensa tietenkin mestarin ottein, mutta Ilves tukehtui pahasti ennakkosuosikin saappaissa.

Ilvekselle ei jäänyt lopulta mitään seliteltävää. Kuvaavaa on, että mitä pidemmälle välieräsarja eteni, sitä vahvemmin Pelicans oli pelin päällä. Neljässä viimeisessä pelissä Pelicans vei Ilvestä 5–5-pelissä tylysti maalein 6–2.

Torstain kuutospeli oli pääosin Pelicansin näytöstä kaikilla mittareilla. Ilves luhistui mustaturkoosin vyöryn alla jo avauserässä.

Ilveksen henkinen kuolinisku tapahtui ajassa 19.06, kun Tommi Tikan kasetti petti täydellisesti. Idioottimainen huitomisjäähy vihellyksen jälkeen ja Pelicans kuittasi 5–3-ylivoimasta 2–0.

Se oli isku, joka sinetöi lopullisesti värikkään ottelusarjan.

Iikka Kangasniemi sai Tommi Tikan tulistumaan välieräsarjan kuudennessa pelissä.

Pelicansin sensaatio tiivistyy kolmeen tekijään: ilmapiiriin, pelitapaan ja terävään kärkeen.

Kipuaminen huipulle ei ole tapahtunut vuodessa tai edes kahdessa. Takana on pitkäjänteistä ja määrätietoista kehitystyötä kolmen vuoden ajan. Kolmatta kautta Pelicansia valmentava Niemelä on suurin yksittäinen tekijä lahtelaisseuran kurssinkäännössä.

– Olemme koko ajan lähestyneet arkea niin, että voitamme tai häviämme, seuraavana päivänä ilmapiirin pitää olla Suomen paras. Se ei saa muuttua tuloksen mukaan. Siinä olemme onnistuneet loistavasti, Niemelä sanoi ennen pudotuspelejä.

Tulokset puhuvat puolestaan.

Yhtenäisen ja terveen ilmapiirin luomisessa suurimman työn on tehnyt Niemelä, joka vannoo avoimen ja rehellisen keskustelukulttuurin nimeen.

Niemelä edustaa viimeistä piirtoa myöten modernin ajan valmentajuutta. Niemelän johtamistapaan ei kuulu räyhääminen tai uhkakuvien maalailu. Päinvastoin.

Jääkiekkoliiton valmennusputkesta ponnistanut 39-vuotias luotsi on saanut luotua Pelicansiin positiivisen ilmapiirin innostavalla otteellaan ja kovalla vaatimustasolla. Niemelän positiivisuus ja työteliäs asenne näkyy niin pelillisellä puolella kuin ihmisten johtamisessa. Sataprosenttinen keskinäinen luottamus on kaiken a ja o.

Tätä kautta Pelicansista on muovautunut valmentajansa näköinen joukkue: raikas, ennakkoluuloton, työteliäs ja sitoutunut.

Tommi Niemelä on luonut oikeanlaisen ilmapiirin Pelicansiin.

Pelicans on pelannut laadukasta lätkää läpi kauden. Tästä osoituksena runkosarjan neljäs sija.

Harmonisen kollektiivin eteen on tehty yhdessä töitä tinkimättömästi.

Pelicansin pelitavallinen identiteetti pohjautuu vahvaan kiekonhallintaan. Tämä on ollut leimallista Niemelän avauskaudesta lähtien.

Lahtelaisten pelitavassa tiivis rakenne on kaiken perusta. Joukkue hyökkää ja puolustaa yhdessä. Tiivis rakenne mahdollistaa jouhevan lyhytsyöttöpelin, paljon puhutun jatkopainepelaamisen sekä kurinalaisen puolustuspelaamisen.

Ilvestä vastaan Pelicans oli pitkiä pätkiä ottavana osapuolena ja joutui väkisin puolustuskannalle, mutta tiivis viisikko kesti myllytykset ilman turhaa panikointia.

Maltti ja kylmäpäisyys näkyivät parhaiten kiekon kanssa. Vaikka Ilves yritti paineistaa aggressiivisesti, Pelicans pystyi purkamaan painetta kiekottelemalla ja rohkeilla ratkaisuilla. Kuutospelissä Pelicansin kiekollinen rohkeus ja haastoröyhkeys olivat huimalla tasolla.

Pelicansin kaikesta tekemisestä huokuu luottamus vieruskaveria kohtaan. On tilanne, mikä tahansa, apu löytyy aina läheltä. Tässä oli valtava ero Ilvekseen, joka puski, puristi ja lopulta turhautui ennakkosuosikin paineiden keskellä.

Pelicansin kokoonpano on hitsaantunut melkoisten vaiheiden kautta nykymuotoonsa. Samalla kun identiteetti on kirkastunut, joukkue on vahvistunut sisältä päin.

Lahtelaisseura ei pysty kilpailemaan markkinoiden nimekkäimmistä pelaajista, mutta seuraan on ollut viime vuodet imua laadukkaiden nuorien pelaajien keskuudessa. Kiitos Niemelän, joka on näyttänyt kykynsä nuorten pelaajien kehittämisessä.

Kärkihankinnoista Joni Ikonen on ollut odotetun hyvä. Omista kasvateista Aatu Jämsen, Topias Vilén ja Elias Vilén ovat nousseet tällä kaudella uudelle tasolle. Toni Utusesta on kehittynyt luottoluutija, joka on muodostanut huippuparin ykköspuolustaja Teemu Erosen kanssa.

Pelkillä poikasilla Lahden jytky ei ole toteutunut. Pelicans on onnistunut myös hyvällä prosentilla täsmähankinnoissaan.

Ennen kautta hyökkäyksestä löytyi tasan kaksi tasonsa todistanutta eturivin pistemiestä: Lukas Jasek ja Iikka Kangasniemi.

Kultakypärä Jasek loistaa toista kauttaan putkeen, mutta Kangasniemen vaelteli varjoissa ennen pudotuspelejä. Kevään tärkeimmissä peleissä Kangasniemi on taas kikkaillut eturiviin.

Leimaavaa on ollut uusien vastuunkantajien esiinmarssi. Konkariosastosta Lars Bryggman, Tapparan jämämies Tyler Kelleher, Anton Mylläri ja järkälepakki Ben Blood ovat pelanneet kauden parasta lätkäänsä pudotuspeleissä.

Pelicansin ykkösvahti Patrik Bartosak oli välieräsarjan hahmo.

Tällä kaikella ei loppupeleissä ole mitään merkitystä, jos maalivahtipeli pettää.

Pelicansin tärkein yksilö seisoo tolppien välissä. Tshekkivahti Patrik Bartosak oli Ilves-sarjassa jäätävän hyvä. Bartosak oli vaikeina hetkinä turkoosipaitojen tuki ja turva.

Välieräsarjan kuutospelissä Bartosak venyi muutamiin tärkeisiin huipputorjuntoihin, mutta lopulta tshekkivahdilta ei vaadittu mitään ihmeitä, koska ei tarvinnut.

Ilveksen päätöserän epätoivoista viimeistä rynnistystä lukuun ottamatta yhtenäinen ja ahnas Pelicans pystyi riisumaan Ilveksen täydellisesti aseista.

Finaaleihin eteni harmonisempi, kurinalaisempi ja rohkeampi joukkue.