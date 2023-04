Pelicans on voiton päässä SM-liigan finaaleista, mutta asiantuntija Raimo Summanen pitää edelleen Ilvestä suosikkina välieräsarjassa.

Jättipaukku on enää voiton päässä. SM-liigakauden suurin sensaatio Lahden Pelicans on saanut suuren ennakkosuosikin Tampereen Ilveksen köysiin.

Tommi Niemelän valmentama Pelicans haki tiistai-iltana tylyn 2–0-vierasvoiton Nokia-areenasta ja siirtyi välieräsarjassa 3–2-johtoon. Finaalipaikka on katkolla torstaina Lahdessa.

Kaikki paineet ovat selkä seinää vasten pelaavan Ilveksen puolella. Tai näin voisi olettaa. Asiantuntija Raimo Summanen on asiasta eri mieltä.

– Tämä kuuluu pudotuspelielämään. Nythän sarja vasta alkaa. Tämä on herkullinen tilanne molemmille jengeille. Nyt joukkueita aletaan vasta mitata, Summanen intoilee.

– Ilves on nähdäkseni edelleen suosikki, mutta suosikin asema on pienentynyt.

Pitkän linjan kiekkovalmentaja nostaa kolme oleellista teemaa, joita Ilveksen ja Pelicansin valmennukset tässä kohtaa miettivät: kokoonpano, peluutus ja ottelusuunnitelma.

– Näiden kolmen asian ympärille kaikki perustuu, kun sarjassa alkavat olla ratkaisun paikat. Palataan perusasioihin. Se ratkaisee, kumpi joukkue pystyy tekemään nämä asiat paremmin. Menneet pitää unohtaa, eikä tulevaa pidä miettiä, Summanen linjaa.

Summasen kirjoissa molemmilla joukkueilla on vielä paljon parannettavaa omaan tasoonsa nähden.

– Pelillisesti molemmat jengit eivät ole olleet niin hyviä kuin ne voisivat olla. Molemmilla on enemmän annettavaa.

– Ilves on jäätynyt sitä kautta, että he ovat tehneet koko ajan vain lisää hommia, ja se on tuonut tekemiseen epätarkkuutta ja turhautumista. Pelicans taas on jäätynyt niin, että he ovat kiekon kanssa viileitä mutta antavat sitä liikaa vastustajalle. Se ei ole normaalia tällä tasolla välierissä, Summanen paaluttaa.

Summasen mukaan Pelicans pelaa paikoin huolimattomasti ja antaa ison määrän maalipaikkoja Ilvekselle, mutta lahtelaisjoukkue on sitkeä ja sitoutunut.

– Pelicans on tarjonnut joka pelissä voittoa Ilvekselle. Kun laskee kaikista peleistä tilanteet, joissa kiekot kääntyvät tai niitä on työnnetty vastustajalle, se määrä on poikkeuksellisen suuri välierissä. Peli on kääntynyt välillä vaarallisesti keskialueelta, mutta Bartosak on ollut käsittämättömän hyvä.

Pelicansin viimeisenä muurina on seissyt tulikuuma ykkösvahti Patrik Bartosak. Vaikean avausottelun jälkeen kokenut 30-vuotias tshekkivahti on noussut välierissä joukkueensa arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Bartosak on torjunut neljässä viime ottelussa kiekkoja 93 prosentin varmuudella.

– Onko Bartosak niin jäätävän hyvä, vai vaikuttaako Ilveksen painetila jotenkin maalintekoon, Summanen pohtii.

– Ilves ei ole päässyt riittävästi keskietäisyydeltä testaamaan Bartosakia. Ilves on murjonut joko maalin läheltä tai kaukaa. Se ei ole toiminut. On mielenkiintoista nähdä, yrittääkö Ilves saada maalista kolmen metrin etäisyydelle enemmän pelaajia kaistoille.

Ilveksen maalilla torjuntavastuun on kantanut kolmessa viime pelissä kakkosvahti Jakub Malek, joka on korvannut sairastuvalle joutuneen Marek Langhamerin.

Malek ei ole torjunut huonosti, mutta nuoren tshekkivahdin numerot (torjuntaprosentti 87, päästetyt maalit 2,39) kalpenevat Bartosakiin verrattuna.

– Malekia ei voi syyttää. Hän on pelannut ihan hyvin. Bartosak on ollut toistaiseksi ratkaisevin yksilö tässä sarjassa, Summanen vertaa.

Patrik Bartosak on ollut hirmuvedossa.

Ilveksen ja Pelicansin välinen sarja on pysynyt maalimääriltään kireänä alusta asti. Tasaviisikoin tehdyt maalit ovat tasan 6–6.

Tiistain peliä lukuun ottamatta kaikki välieräsarjan kohtaamiset ovat olleet maalin pelejä.

Yksi pikantti ero on näkynyt tasavajaalla, sillä Pelicans on tehnyt sarjan 12 maalistaan kaksi neljällä neljää vastaan – viimeksi tiistain viitospelissä, kun Iikka Kangasniemi iski ottelun avausmaalin.

Erikoistilanteiden merkitys korostuu tässä vaiheessa kevättä. Ennakkokaavailuissa Ilveksen piti olla parempi joukkue tällä osa-alueella, sillä Ilves oli runkosarjan otannalla sarjan vakuuttavin erikoistilannejoukkue.

Ylivoima- ja alivoimapelin yhteenlaskettu prosentti 109,4 oli sarjan paras. Runkosarjassa Ilveksen ylivoima (27,8%) oli koko sarjan tehokkain.

Välierissä Ilveksen ylivoima on toiminut 25 prosentin tehokkuudella. Pelicans on toistaiseksi ollut tehokkaampi nippu ylivoimalla 30 prosentin lukemallaan.

Tampereella pelatuissa kolmessa ottelussa tasaviisikoin tehdyt maalit menivät Pelicansille suvereenisti 5–1.

– Nyt Ilves yrittää ottaa koko kentän haltuun ja hallita kaikilla alueilla. Pelaamiseen hiipii epätoivoa, jos se ei näy taululla. Mikään jengi ei ole niin ylivoimainen, että pystyisi hallitsemaan koko kenttää jatkuvasti, sanoo Summanen.

– Ottelusuunnitelmaan kuuluu se, että jotkut alueet on vain otettava haltuun, ja laatuero on tehtävä sitä kautta. Täytyy tietää, mitkä kiekot voittaa, mitkä alueet voittaa ja minkä ajan kellosta voittaa. Nyt peli on ajautunut paljon kulmiin, missä Pelicans on ollut vahva.

Ilveksen 5–5-peli on tuottanut maalipaikkoja riittävällä tahdilla, mutta maalinteon tehokkuus on sakannut mitä pidemmälle ottelusarja on edennyt. Ylivoima on pyörinyt vaihtelevalla menestyksellä.

Kolmos- ja nelospelissä Ilveksen ylivoima toimi loistavasti, kun tupsukorvat iskivät kuudesta ylivoimakerrastaan neljä maalia.

Ottelusarjan kolmessa ottelussa Ilveksen ylivoima on jäänyt nollille. Tiistain viitospelissä Ilves pääsi jauhamaan neljä kertaa ylivoimaa, mutta tulosta ei tullut.

Pahin tukehtuminen tapahtui päätöserän puolivälissä, kun Pelicans tarjosi siimaa kahdella huolimattomalla ratkaisullaan. Lukas Jasek ja Joni Ikonen kiskaisivat kiekon lyhyen ajan sisällä pleksin yli, ja Ilves pääsi pelaamaan minuutin ajan 5–3-ylivoimaa.

Se oli sauma, joka Ilveksen oli hyödynnettävä – kellossa aikaa 9.37 ja kotijoukkue kaksi maalia perässä. 5–3-ylivoima oli kuitenkin hapuilevaa.

– Ilves oli aiemmin ottelussa ampunut tolppiin ja paljon ohi. Tuossa kohtaa Ilves alkoi tehdä luovaa kuviota. He lähtivät kierrättämään äijiä, eivätkä kiekkoa. Se oli erilainen ratkaisu, joka ei tällä kertaa toiminut, sanoo Summanen.

Petri Kontiola (vas.) on tuskaillut tehojensa kanssa.

Ilveksen kärkipelaajat eivät ole onnistuneet välieräsarjassa. Tulikuumana runkosarjan lopulla roihunnut Kontiolan johtama ykkösketju, laidoilla Henrik Haapala ja Aku Räty, on ollut hissukseen.

Kontiola (0+2), Haapala (1+1) ja Räty (0+0) ovat tehneet välieräsarjassa vain yhden maalin. Tasakentällisin saldo on nolla.

Kakkosketju on pysynyt myös Pelicansin pihdeissä. Kapteeni Eemeli Suomi on tehnyt välierissä tehot 0+2. Balazs Sebok on jäänyt kolmessa pelissä nollille. Joona Ikonen on kerännyt tehot 2+1.

Nimellisen kolmosketjun pelaajista Matias Mäntykivellä on välierissä tehot 0+3, Tommi Tikalla 1+2 ja Eetu Tuulola on pelannut pudotuspelit toistaiseksi kiikareilla.

Ilveksen paljon puhuttu materiaalin leveys ei ole realisoitunut tulostaululle välieräsarjassa.

– Nyt pelaajia aletaan vasta mitata. Kotikenttä näytti tuovan jotain lisätaakkaa joillekin Ilveksen pelaajille. Nyt Ilvestä testataan, että pystyykö se menemään kivikon läpi, Summanen sanoo.

– Vanhemmat pelaajat tietävät, että nyt pitää toimittaa. Nuori pelaaja ei usein pysty siihen selkä seinää vasten, mutta vanhemmat pelaajat oikein odottavat näitä hetkiä. Torstaista tulee herkullinen ilta.