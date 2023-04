SM-liigatuomio: Petri Kontiolalle on tapahtunut jotakin täysin odottamatonta – Tommi Niemelästä Leijonien seuraava päävalmentaja?

SM-liigatuomio perkaa välieräsarjojen puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Pelicans haki tiistaina 2–0-voiton Nokia-areenasta ja siirtyi välieräsarjassa Ilvestä vastaan 3–2-johtoon. Finaalipaikka on Pelicansille katkolla torstaina Lahdessa.

Toisessa välieräsarjassa Tappara nujersi HIFK:n 4–1 ja eteni jälleen kerran finaaleihin.

Mukana IS:n raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Ville Touru, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Ville Touru

Tähti

Teemu Eronen oli sivussa ykköspelistä ja pelasi toisessa ja kolmannessa vain ylivoimat. Kun panokset nousevat, neljännessä ja viidennessä Pelicansin puolustuksen johtaja onkin raatanut jo liki normaalit minuutit. Millä lie käärmekeitoilla Eronen on saatu pelikuntoon, mutta se on joka tapauksessa jättimäinen asia Pelicansille.

Puheenaihe

Ilveksen koneen yskähtelyn ihmettelyn sijaan keskustelun sävy on syytä kääntää Pelicansin kehumiseen. Sarjan edetessä pelillinen ote on siirtynyt koko ajan enemmän Pelicansille, joka on onnistunut riisumaan Ilvestä aseista. Nelospelin lahtelaiset päästivät vielä lipeämään käsistään, mutta viitospeli oli täysin ansaittu, jättimäinen voitto.

Pelicans voitti kaksi kolmesta Nokia-areenan vierasottelusta. Täysi hattutemppukaan ei ollut kaukana.

Tyyli

Nokia-areenassa pelattiin viikon sisään kuusi välieräottelua. Yhteenlaskettu yleisömäärä oli reilut 68 000 (!) katsojaa. Välierävaiheessa lipputulot menevät yhteiseen pottiin, joten Tampereen hurmoksesta pääsevät rahallisesti nauttimaan myös muut pudotuspelijoukkueet. Nokia-areenassa kävi viikon aikana lähes yhtä paljon katsojia kuin Jukurit tai SaiPa sai kasaan koko kauden 30 kotiottelunsa aikana.

Moka

Petri Kontiola taisi tietää, milloin kannattaa lopettaa. Kontiolan ketju on tehnyt pudotuspelien 10 ottelussa tasakentin vaivaiset kaksi maalia. Niistä ensimmäinen tuli vieläpä melkein pudotuspelien ensimmäisessä vaihdossa. Kontiolan bensa on loppunut karmealla hetkellä. Jos huoltoasemaa ei löydy välittömästi, Kontiolan upeaa uraa on jäljellä ehkä enää vain yksi ottelu. (Joo, on siellä se pronssiotteluläpsyttelykin).

Yllätys

Vaikka Pelicansin tuhkimotarina on hieno, odotetun Tampereen finaalisarjan rinnalla ensimmäinen ajatus mahdollisesta loppuottelusarjasta Tappara–Pelicans on melkoinen antikliimaksi tälle keväälle. Yli viikon levännyt suurmestari vastaan kaikkensa antanut ja ruhjottu yllättäjä. No, ehkä ajatus vielä muuttuu. Eikä Ilvestäkään vielä sovi lopullisesti ulos kirjoittaa.

Teemu Suvinen

Tähti

Pelicansin maalivahti Patrik Bartosak. Nollapeli jäätävään paikkaan vitospelissä. Pelicansin rauhallisuus kumpuaa osittain siitä, että pelaajat voivat luottaa tulikuumaan maalivahtiinsa. Tshekkivahti on siviilielämänsä vaikeiden aikojen jälkeen noussut huipulle ja toivottavasti nyt pysyykin siellä.

Patrik Bartosak on Pelicansin raudanlujan puolustuksen viimeinen lukko.

Puheenaihe

Kauanko Ilveksen ykkösketju Henrik Haapala-Petri Kontiola-Aku Räty voi vielä pysyä kasassa? Runkosarjan lopussa hurjaa jälkeä takonut vitja on hyytynyt nyt täysin. Antti Pennasen on mietittävä torstain kuudenteen otteluun ketjumuutoksia.

Tyyli

Ville Peltonen antoi tyylikkään haastattelun HIFK:n hävittyä välieräsarjan Tapparalle 1–4. Peltonen kunnioitti suvereenia vastustajaa ja kritisoi hieman muttei liian kärkkäästi omia kärkipelaajiaan. Peltosen HIFK:n kevät oli välierätappiosta huolimatta jämäkkää tekemistä. Se luo uskoa kiekkolegendan valmentajauralle.

Moka

Ilveksellä oli minuutti aikaa tehdä elintärkeä kavennusmaali kahden miehen ylivoimalla kolmannen erän puolivälissä, mutta Pelicans piti pintansa. Tuo kyseinen ylivoima kertoo kaiken Ilveksen tuskasta. Petri Kontiola ja kumppanit sortuivat yliyrittämään liian monimutkaisia ratkaisuja. Pelicans on hyydyttänyt Ilveksen itseluottamuksen ja luovuuden.

Yllätys

Nyt tulee villi ehdotus: voisiko Tommi Niemelä olla Leijonien seuraava päävalmentaja? Tiedetään, kokemus on vielä vajavaista ja näyttöjäkin tarvitaan lisää, mutta Pelicansin tämän kauden projekti on valmentajalta upea työnäyte. Ainakin Niemelä on matkalla kohti suomalaisvalmentajien kirkkainta eliittiä ja taatusti myös maajoukkuetehtäviä. Niemelä on toiminut jo urallaan useissa juniorimaajoukkueissa, joten Jääkiekkoliitto olisi tuttu palkanmaksaja.

Sasha Huttunen

Tähti

Iikka Kangasniemi. 15 ottelun mittainen maaliton putki katkesi näyttävästi, kun Pelicansin väkkärä taiteili pari hienoa osumaa viiden minuutin välein. Ne toivat voiton. 28-vuotiaan Kangasniemen kausi ei ole ollut erityisen hyvä, mutta tuollaisella taitopankilla kelpaa nousta esiin tiukassa paikassa.

Puheenaihe

Pelicans kirjoittaa upeaa tarinaa ja on täysin ansaitusti vain voiton päässä finaaleista. Lahdessa on pelattu loppuotteluita vain kerran, keväällä 2012, mutta nyt Tommi Niemelä on lähellä hurjaa temppua. Pelicans pelaa hyvin: paketissa on oiva sekoitus taitoa, ärhäkkyyttä ja loistavaa puolustus- ja maalivahtipeliä. Sitoutuminen ja nälkä huokuvat Lahen miehistä.

Tyyli

Välieräsarjassa on nähty tulisia taistelupareja. Tommi Tikka, Lukas Jasek ja Ben Blood tuntuvat olevan aina siellä, missä tapahtuu. Myös summerin jo soitua. Nyt täytyy hehkuttaa Sakke Hämäläistä. Hän taisteli Pelicansin av-kolmion kärkenä, kun lahtelaiset tappoivat minuutin mittaisen 3–5-alivoiman ottelun ratkaisuhetkillä.

Moka

Mitä on tapahtunut Petri Kontiolalle? Tehot ovat sakanneet uran viimeisessä tanssissa. Ässiä vastaan viisi peliä ja 1+1, Pelicans-sarjassa viisi peliä ja 0+2. Tasaviisikoin Pelicans on pitänyt Ilveksen ykköstähden nollilla. Nyt on Kontiolan, 38, viimeinen hetki herätä, jotta Ilves nousee ja oma ura saa arvoisensa lopun.

Jos sama alavireisyys jatkuu, Petri Kontiolan (vas.) ura ei saa arvoistaan huipennusta.

Yllätys

Ilves ei saa itsestään parasta irti. Tamperelaista finaalia on hehkutettu ennakkoon jo toista kautta, joten olisi kova kolaus, jos se jää jälleen toteutumatta. Ilves hävisi vuosi sitten välierät, vaikka sillä oli kotietu TPS:ää vastaan. Käykö nyt samoin Pelicansin käsittelyssä?