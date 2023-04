Kommentti: Tästä syystä Ilves on nyt polvillaan – sensaatiomaisella Pelicansilla on yksi poikkeuksellinen taito

Finaalipaikan lipeäminen käsistä toista vuotta putkeen olisi Ilvekselle katastrofi, kirjoittaa Teemu Suvinen.

Ilves–Pelicans 0–2, otteluvoitot 2–3

Ilves ei ole saanut konettaan käyntiin. Ilves kärsii tehottomuudesta. Ilves ei pelaa tasollaan.

Tällainen on ollut yleinen narratiivi, kun Pelicans on yllättäen ajanut Ilveksen yhden tappion päähän pronssiotteluun putoamisesta.

Narratiivissa on kuitenkin totuutta vain toinen puoli jos niinkään paljon.

Viimeistään nyt on korkea aika tunnustaa, että Tommi Niemelän Pelicans on tehnyt Ilveksen pelaamisesta suorastaan helvettiä.

Ilveksestä on välieräsarjan vanhetessa tullut turhautunut ja hätäinen, koska Pelicansilla on aivan poikkeuksellinen kyky kestää vaikeita hetkiä ottelun sisällä.

Tiistain viitospelissäkin Pelicans näytti olevan avauserässä köysissä. Ilves vyöryi kerta toisensa jälkeen Pelicansin alueelle, laukoi joka suunnasta ja sai aikaan pitkiä hyökkäysalueen myllytyksiä.

Ilves vaikutti pelaavan erinomaisesti ja tekevän kaiken oikein, mutta totuus on, että Pelicans sai pidettyä Ilveksen pääosin pois aivan parhailta maalintekopaikoilta.

Mikään ei turhauta niin paljon kuin tunne siitä, että edes omalla huipputasolla pelaaminen ei riitä vastustajan nujertamiseen. Juuri tämän tunteen kanssa Ilves joutuu nyt painimaan.

Pelicansin pelaamisesta puolestaan huokuu rauhallisuus. Lahtelaiset eivät juuri koskaan sorru roiskimiseen vaan rakentavat peliä syötellen Ilveksen järisyttävänkin paineen alla. Puolustaessa Pelicansin pelaajat eivät pelaa itseään ulos vaan säilyttävät malttinsa. Tämä kaikki saa Ilveksen hermoromahduksen paikalle.

Kun supertiiviin puolustamisen lisäksi Pelicansilla on vielä tulikuuma maalivahti, Patrik Bartosak, vaaralliset vastahyökkäykset ja tehokas ylivoima, niin finaalipaikka siintää jo horisontissa.

Pelicans hiljensi Nokia-areenan tiistaina.

Lahtelaispelaajien sitoutuminen joukkueen edun mukaisiin pelitekoihin vetää vertoja jopa Tapparalle – ja se jos joku on paljon sanottu.

On mahtavaa seurata joukkuetta, jossa myös Lukas Jasekin ja Iikka Kangasniemen kaltaiset taiturit ottavat riskejä vain juuri oikeilla hetkillä. Positiivisuuden ja keskustelun nimiin vannova Niemelä on saanut pelaajat luottamaan valmentajaansa ja panemaan aivan kaiken likoon.

Pelicans on jo tähän mennessä lyönyt epäilijöilleen jauhot suuhun. Useissa kausiennakoissa lahtelaiset arvioitiin sarjan alempaan kastiin, pudotuspelien ulkopuolelle. Niemelän valmennustaidot kyllä tunnistettiin, mutta pelaajamateriaalin ei uskottu riittävän pitkälle.

Se unohdettiin, että Niemelä on erinomainen myös pelaajien kehittämisessä. Pelicansin kokoonpano on nyt keväällä valtavan paljon uskottavampi kuin syksyllä, koska nuoret pelaajat, kuten Aatu Jämsen, Topias Vilén ja Elias Vilén ovat kehittyneet kauden aikana harppoen.

Se jos joku on valmentajalle upea työnäyte, jos samaan aikaan onnistuu kehittämään nuoria pelaajia ja siivittämään joukkueen ylisuoritukseen.

Tommi Niemelä valmentaa Pelicansia nyt kolmatta kautta.

IlvekseN tilanne on nyt tukala. Paineet ovat tapissa. Sarja on katkolla torstaina Lahdessa, ja vastustaja on hurmoksessa.

Finaalipaikan lipeäminen käsistä toista vuotta putkeen olisi suurin odotuksin kauteen lähteneelle Ilvekselle katastrofi.

Katastrofi se olisi etenkin siksi, että tamperelaiset vaihtoivat Jouko Myrrän Pennaseen syksyllä ollessaan sarjakärjessä. Viimeistään siinä vaiheessa oli selvää, että finaalipaikka on Ilvekselle minimitavoite tällä kaudella.

Nyt mitataan, keksiikö Pennanen vielä keinot poikkeuksellisen sitoutuneen Pelicansin murtamiseen vai jääkö Ilveksen lopullinen nousu huipulle yhä toteutumatta.