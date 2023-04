Jäähyjen kalastelu ja filmaaminen ovat nousseet puheenaiheeksi SM-liigan välierissä.

SM-liigan pudotuspelit ovat tarjonneet draamaa ja viihdettä isolla kauhalla viime viikkoina.

Kiivaiden pudotuspelien aikana päätään on nostanut myös erikoinen ilmiö, johon muun muassa Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola otti tiukasti kantaa maanantai-iltana.

Tapola oli mielissään, etteivät filmaukset nousseet Tapparan ja HIFK:n välisessä välieräsarjassa tapetille.

Toisessa välieräsarjassa on ollut eri ääni kellossa. Ilveksen ja Pelicansin välisessä kiihkeässä sarjassa on näkynyt muutamia kyseenalaisia tai jopa suoranaisia sukelluksia jäähyjen toivossa.

– Ilveksen ja Pelicansin sarjassa on nähtävillä, että filmaus on jäänyt kierteelle ja se on kumuloitunut kuumassa sarjassa ja kovien paineiden keskellä. On syntynyt koston kierre, mikä on tyypillistä pudotuspeleissä, kommentoi asiantuntija Raimo Summanen.

Kierrokset nousivat, kun Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen otti kakkospelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa kantaa joukkueensa arvoihin ja kehui, kuinka hänen joukkueensa kamppailee ja ”haluaa pysyä pystyssä”.

Pennasen puheenvuoron voi nähdä piikittelynä Pelicansin suuntaan.

– Näkeekö Pennanen oman joukkueensa toiminnassa jotain vai onko tämä vain mediapeliä. Voi olla, että Tapolankin tuore lausunto oli osa mediapeliä, Summanen pohtii.

– Kovien paineiden keskellä ihmismieli on sellainen, että oma etu ajaa kaiken edelle ja systeemistä yritetään ottaa hyödyt irti. Sen takia on erityisen tärkeää, että järjestelmä pysyisi rehtinä. Voi olla, että Pennanen ei näe tätä kovien paineiden keskellä.

– Kun Pennanen toi tämän asian niin isosti esille, sen jälkeen kapteeni Eemeli Suomi sukelsi ja viime pelissä Henrik Haapala yritti kalastaa jäähyä.

Antti Pennanen piti painokkaan puheenvuoron välieräsarjan toisen ottelun jälkeen.

Summanen on ymmyrkäisenä, että kalasteluun ovat sortuneet kokeneemmatkin pelaajat.

– Yleensä vanhemmat pelaajat eivät sukeltele, koska siinä on häpeän tunne, mutta nyt sitä on nähty. Pelicansin puolella Lukas Jasekilla oli aiemmin teatteria mukana, mutta se on nähdäkseni vähentynyt sarjan edetessä. Tätä on näkynyt puolin ja toisin, Summanen ruotii.

Summaselta heltiää myös ymmärrystä rikottuja pelaajia kohtaan.

– Sekään ei ole fiksu linja, että vastustajan parhaita pelaajia saa alkaa vedellä ylikovaa ja psyykata loppuun.

Isoissa ja tiukoissa peleissä houkutus rikkeiden ylikorostamiseen ja jäähyjen hankkimiseen voi nousta, kun erikoistilanteiden merkitys korostuu.

– Varsinkin kuumissa sarjoissa tuomarien vihellyksiin tai viheltämättä jättämisiin ja ylivoimiin ratkeaa paljon. Valmentajille ja joukkueille on kauhea etu siitä, jos pääsee ylivoimalle tekemään maaleja. Se on voiton avain.

Myös kotiedun merkitys keväällä korostuu kiistanalaisissa tilanteissa.

– Yleisöä pystytään haippaamaan helkutisti tällaisilla jutuilla. Viime pelissä Ilveksen mahdollista maalia tarkasteltiin videolta pelottavan pitkään. Siinä näkyi paine ja se, että kaikki ovat aivan lirissä. Sama hermoilu liittyy myös näihin filmauksiin.

Ennen pudotuspelien alkua HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen piti painokkaan puheenvuoron filmauksiin liittyen. Maaliskuun 10. päivänä pelatun HIFK–TPS-ottelun jälkeen Peltonen tuomitsi jyrkästi oman pelaajansa, Micke-Max Åstenin filmauksen.

Summanen pitää Peltosen puheenvuoroa merkittävänä tekona.

– Peltosen ulostulo avasi ihmisten silmät vaietusta eettismoraalisesta valuviasta jääkiekossa. Filmaamista on ollut aina ja sitä on jatkossakin, mutta uutta on se, että valmentaja sanoo näin kovan lausunnon.

Ville Peltonen tuomitsi runkosarjan lopulla pelaajansa filmauksen.

Summanen näkee, että Peltosen puheenvuoro asetti osaltaan nuotin myös Tappara-sarjaan.

– Tapolan oli helppo puhua rehdistä sarjasta, koska Peltonen tavallaan loi raamit ottamalla tämän asian aiemmin esille.

– Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, mitä Peltonen olisi tehnyt, jos heidän pelaajansa olisi filmannut pudotuspeleissä. Olisiko hän istuttanut pelaajansa? Saman kysymyksen voi esittää muillekin valmentajille, Summanen sanoo.

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn kertoi viime viikolla, että filmaukset ovat olleet tänä keväänä iso keskustelunaihe liigan sisällä ja tuomarien puolella. SM-liigan johtoportaassa tunnistetaan ongelma. Filmaukset halutaan kitkeä pois.

Summasella on dilemmaan konkreettinen ehdotus.

– Vaikka valmentaja puhuu toista ja joukkue tekee toista, järjestelmän pitäisi puuttua tähän. Se on aina karsea juttu lajille, jos koston kierre ulottuu filmaamiseen. Jos yritetään kalastella isoja jäähyjä, nämä pelaajat pitäisi liigan puolelta listata.

– Pelissä filmaaminen on osana tuomari- ja kurinpitotoimintaa. Tuomari ei voi nähdä kaikkea jäällä. Liigan ei tarvitsisi antaa kuin julkinen varoitus liigan sivuilla, että tämä ja tämä pelaaja on sortunut epäurheilijamaiseen tekoon. Jos teko toistuu, kahdesta varoituksesta pitäisi määrätä automaattinen pelikielto, Summanen linjaa.

Nykyisin SM-liigan käytössä on tilannehuone, jossa tarkastetaan pelikiellon arvoiset tapahtumat. Tilannehuone tarjoaisi myös mahdollisuuden puuttua filmaamiseen.

– Siinä olisi keino. Pitää muistaa, että peli on siistiytynyt todella paljon takavuosista. Menneinä vuosina pystyi näkemään, jos kaveri filmasi dramaattisesti. Nykyisin filmaamista tehdään enemmän taiteella, eikä sitä tehdä enää läheskään niin paljon kuin takavuosina, mutta sen merkitys on noussut isommaksi, Summanen alleviivaa.