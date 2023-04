Kommentti: Tampereella pyörii ennennäkemätön näytös – tätä Tapparaa ei voita kukaan

Tappara näytti Tampereella pelatuissa peleissä, miksi se on tällä hetkellä Euroopan paras seurajoukkue, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Tampere

Alku lupaili paljon, mutta lopulta Tapparan ja HIFK:n välieräsarjasta tuli yhden joukkueen täydellinen ylimarssi.

Hallitseva mestari Tappara voitti vitospelin 2–1 ja jyräsi tylyn ylivoimaisesti finaaleihin voitoin 4–1.

Harvinaiseksi 2–3–2-kaavaksi laaditun sarjan käännekohta tapahtui Nokia-areenassa pelatussa kolmospelissä. HIFK oli Nordenskiöldinkadun pyhätössä kahdessa ensimmäisessä ottelussa paikoin jopa parempi joukkue, mutta Tappara sai koneet kunnolla käyntiin kotonaan.

Tappara näytti Tampereella pelatuissa peleissä, miksi se on tällä hetkellä Euroopan paras seurajoukkue.

HIFK löi veitsi kurkulla vielä kaiken likoon ja aloitti vitospelin todella vahvasti. Tappara oli hetkittäin pulassa, mutta sen jälkeen Tappara teki mitä Tappara tekee. Ajassa 15.41 Live is Life soi ensimmäisen kerran. Se oli menoa sen jälkeen.

HIFK kaatui saappaat jalassa. Viitospeli oli HIFK:lta välierien selvästi paras vierasottelu, mutta johtoasemassa Tappara jäädytti mestarin varmuudella pelin pakettiin.

Nokia-areenasta on muodostunut HIFK:lle lyhyessä ajassa melkoinen kauhujen talo. HIFK on edelleen ainoa liigajoukkue, joka ei ole pelannut kertaakaan edes johtoasemassa Nokia-areenan kirkkaissa valoissa.

Vielä välieräsarjan alussa Tappara oli pelinopeudeltaan ihmeen verkkainen ja sortui harvinaisiin virheisiin, mutta kotiyleisön edessä mestariluotsi Jussi Tapolan valmentama tähtisikermä palasi tasolleen.

Tapparan tiivis ja aktiivinen viisikkopeli niin kiekolla kuin kiekottomana oli myrkkyä HIFK:lle. Tappara hallitsi kiekkoa, määräsi pitkät pätkät pelin virtausta ja tappoi HIFK:n junnaavan hyökkäyspelin paineistavalla puolustuspelaamisellaan.

Tylyä. Tehokasta. Voittavaa.

Nokia-areena jäi yhä HIFK:lle valloittamattomaksi linnakkeeksi.

Välieräsarjassa näkyi joukkueiden kivijalkojen lujuusero.

Tapparalla on mitä vain liigajoukkuetta vastaan puolellaan traditio- ja jatkuvuusetu. Tapparalainen kulttuuri on graniittisen vahvalla pohjalla, urheilupuoli on huippuammattilaisten käsissä ja jatkuvuus on taannut menestyksen kymmenen viime vuoden aikana.

Samaan aikaan HIFK on paksusta lompakosta huolimatta seilannut turbulenssin ja erinäisten projektien välimaastossa.

Tämä kausi jää HIFK:n seurahistoriaan yhtenä erikoisimmista. Ville Peltosen valmentaman joukkueen kasvutarina hakee vertaistaan tämän kauden SM-liigassa, kun se nousi katastrofaalisen syyskauden jälkeen mitalipeleihin.

Komea nousu kellarikerroksesta, mutta välierissä rajat tulivat tylysti vastaan SM-liigan mahtidynastiaa vastaan.

On kyse sitten pienten tai isojen marginaalien ottelusarjasta, erikoistilanteet ovat aina ratkaisevassa osassa.

Välieräsarjassa tasakentällisin tehdyt maalit menivät yllättäen HIFK:lle 9–8. Jos kohta kolmos- ja nelospelissä HIFK teki maaleistaan kaksi selkeässä 1–5-tappioasemassa.

Tasakentällisin HIFK pystyi panemaan hanttiin, mutta erikoistilanteissa ero oli järisyttävän suuri. Tappara jauhoi ylivoimalla tulosta 42,1 prosentin tehokkuudella. Kurinalaisen ahnas alivoima yhdessä tulikuuman ykkösvahdin Christian Heljangon kanssa tappoi jäähyjä 93,3 prosentin tehokkuudella.

HIFK ei pystynyt vastaamaan huutoon missään vaiheessa ottelusarjaa. Alivoima otti hopeaa illasta toiseen ja HIFK:n ylivoimaprosentti oli surkea 6,7.

Tapparan ykköskoostumus on ollut pysäyttämätön voima, joka pystyy yksinään ratkomaan pelejä. Laatua pursuavasta tähtiviisikosta löytyy häikäisevä määrä pelinluku-, syöttö- ja laukaustaitoa.

Liigan paras pelintekijä Jori Lehterä on ylivoiman aivot ja Valtteri Kemiläinen operoi kylmänviileästi viivalla. Takakolmion vasemmalla puolella Niko Ojamäki tuo sarjan pelätyimmän laukausuhkan. Neliön keskellä Waltteri Merelä on samalla laukausuhka, vahva maskimies ja ”houkutuslintu”. Maskimies Veli-Matti Savinainen on sarjan paras maalineduspelaaja. Vaihtoehtoja piisaa.

Jori Lehterän johtama ylivoimaorkesteri takoo tulosta.

Jos vastustaja saa jollain ilmeellä ykköskoostumuksen kuriin, Tapparalla on heittää toiseen ylivoimaviisikkoon Anton Levtchin, Kristian Tanuksen ja Maksim Matushkinin tasoisia tekijöitä, jotka olisivat melkein missä muussa joukkueessa tahansa ykköskorin pelaajia.

Tapparan huippukokoonpanon leveys on poikkeuksellista luokkaa. Terävä kärki kantaa, mutta tehot ovat jakautuneet myös laajalle. Kirvesrinnoista 12 pelaajaa on tehnyt vähintään maalin ja 17 pelaajaa on pisteillä tämän kevään pudotuspeleissä.

Nelisylinterinen voittokone ei tukehdu nimekkäisiinkään poissaoloihin, kuten vitospelissä nähtiin, kun viime kauden pörssikunkku Levtchi putosi pois.

Kun Tappara pelaa parhaalla miehistöllään, kokoonpanon ulkopuolelle jäävät ikonihyökkääjä Kristian Kuusela, kahdella edellisellä kaudella 36 pinnaa iskenyt Patrik Virta ja Geoff Platt. Melkoisia varamiehiä.

Kaikki sataa tällä hetkellä Tapparan laariin. Runkosarjan voittaja on saanut pelata pudotuspelit tähän saakka suhteellisen vähäisellä rasituksella.

Tie finaaleihin on avautunut jykevällä saldolla 8–1. Viiden ottelun välieräsarja antaa Tapparalle yli viikon tauon ennen keskiviikkona 19. huhtikuuta alkavaa finaalisarjaa.

Tauon pituuden voi toki nähdä negatiivisenakin asiana, mutta Tappara on osoittanut, että se saa koneet käyntiin vähän pidemmänkin tauon jälkeen – ennemmin tai myöhemmin. Itseluottamus on tapissa, silmä on kirkas ja jalka pysyy tuoreena.

Ilveksen ja Pelicansin välinen välieräsarja päättyy aikaisintaan torstaina. Mahdollinen seitsemäs peli on merkitty kalenteriin tulevalle lauantaille. Tappara saa vastaansa joko 12–13 ottelua pelanneen Ilveksen tai 13–14 ottelua pelanneen Pelicansin.

Kumpi tahansa finaaleihin etenee, Tappara lähtee loppuhuipennukseen ylivoimaisena mestarisuosikkina.

Jos Tappara pelaa tasollaan, tämän kevään Tapparaa ei voita kukaan neljä kertaa.