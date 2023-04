Les Lancaster (2+0) nosti Ilveksen kuilun partaalta voittoon neljännessä välierässä Pelicansia vastaan.

Tampere

Ilves–Pelicans 3–2

Otteluvoitot 2–2

”Les is more!”

Joukko Ilveksen faneja tuuletti ja huusi sydämensä kyllyydestä Ilveksen ja Pelicansin neljännen välierän jälkeen.

Les Lancaster todellakin oli enemmän. Ratkaiseva pelaaja voiton ja tappion välillä, kun Ilves löi Pelicansin 3–2 ja tasoitti ottelusarjan voitot 2–2:een.

Lancaster iski kaksi todella tärkeää osumaa.

Ensimmäisen, joka vapautti Ilveksen pelaamaan vapautuneesti – ja kolmannen, joka varmisti äärimmäisen tärkeän voiton.

– Kun ”Tiki” (Tommi Tikka) sai kiekon keskialueella päätin lähteä täysillä mukaan hyökkäykseen. Opin jo juniorina, kun paikka on mennä maalille, sinne kannattaa aina mennä. Matias Mäntykiven laukaus kimposi sopivasti Bartosakista, siitä oli helppo panna kiekko sisään, Lancaster kertasi

Lancaster tuuletti maaliaan raivokkaasti ja elehti käsillään kuin olisi heittänyt gorilloja selästään.

– Itseni ja koko joukkueen puolesta yritin elehtiä. Lähti siinä samalla varmaan paineita kaikkien hartioilta. Halusin myös liekittää koko areenaan kannustamaan meitä entistä enemmän, Lancaster perusteli.

Toinen maali syntyi ylivoimalla.

– Se on koko kauden jauhettu kuvio. Pelicans kyllä tietää, että haemme minulle vetopaikkaa b-pisteiden väliin. Hyvin he hommansa hoitivat noin puolitoista minuuttia, mutta ilmeisesti sitten väsymyksen takia sain tarvittavan tilan laukomiseen.

– Veto ei ollut kovin hääppöinen, mutta ”Tiki” teki niin hyvän maskin, että se meni sisään, Lancaster kertasi.

Lue lisää: Kommentti: Tuomarit sortuivat kriittiseen ratkaisuun Tampereen hornankattilassa – syy on selvä

Ilves lähti valtavana suosikkina ottelusarjaan, mutta Pelicans on pystynyt panemaan todella kovaa kampoihin.

– Meistä on todella otettu mittaa. Nytkin he puolustivat todella organisoidusti ja kurinalaisesti. He eivät anna mitään ilmaiseksi. Kaiken lisäksi he hyökkäävät vaarallisesti. Siellä on monta todella taitavaa pelaajaa.

Vaikutti, että Ilveksellä oli henkistä painetta pelin alkupuoliskolla.

– Jokainen tiedosti ottelun tärkeyden. Ehkä se toi hiukan puristusta peliimme. Puhuimme penkillä paljon kärsivällisyydestä. Pitää luottaa, että kyllä meillekin paikka aukeaa.

– Uskon, että viime vuoden pudotuspelikokemuksista oli paljon apua. Niiden ansiosta olemme paljon valmiimpia sietämään tällaisia tilanteita. Ei mistään seurasta rakenneta mestaria yhdessä kaudessa, Lancaster analysoi.

Lancasterilta jäi viimeiset ottelut väliin puolivälierissä Ässiä vastaan. Spekuloitiin jopa mahdollisesta penkittämisestä, kun yhdessä Porin ottelussa hänen tehosaldonsa oli -4, mutta kyse oli vammasta.

– Nyt olen ihan hyvässä pelikunnossa. En ihan 100-prosenttisessa, mutta paremmassa kuin runkosarjan lopussa tai Ässät-sarjan aikana. Tässäkin sarjassa ollut viiden päivän tauko auttoi kuntoutumisessani. Olen ihan luottavainen tulevaisuuden suhteen, kun saamme taas kaksi lepopäivää, Lancaster ennakoi.

Uutinen on Ilveksen kannalta mainio. Runkosarjan puolustajien pistepörssin (60. 13+34=47) voittanut yhdysvaltalainen voi olla vielä iso ase tänä keväänä, kuten lauantainakin nähtiin.

Lancaster pystyy ratkaisemaan otteluita yksilösuorituksillaan silloinkin, kun moni muu pelaaja puristaa mailaa tekopaikassa.

Lancaster ei häkeltynyt lauantaina kuin pelin alussa, kun Pelicansin kannattajat polttivat soihtua lahtelaisten fanipäädyssä.

– Kun näin liekkiä ja savua katsomossa, niin ajattelin: Mitä ihmettä nyt tapahtuu?

– Rakastan suomalaista yleisöä. Kun he innostuvat, he keksivät kaikenlaista. Sellaistakin mikä ei ole sopivaa. Onneksi tilanne rauhoittui nopeasti.

Se on kuitenkin varmaa, että tämä välieräsarja on liekeissä taas tiistaina, kun joukkueet kohtaavat seuraavan kerran Nokia-areenassa.

Lauantaina katsomossa oli tämän kevään ennätysyleisö 12 175 katsojaa. Vähintään saman verran on paikalla seuraavassakin ottelussa.

Päättyykö peli silloinkin jommallekummalle 3–2 – vai oliko sarjan neljäs peli jonkinlainen kulminaatiopiste ottelusarjassa?

Artikkelia päivitetty 8.4. kello 22. Korjattu oikea yleisömäärä: 12 175 katsojaa.